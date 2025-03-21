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Новини Іноземні миротворці в Україні Зустріч коаліції охочих
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Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні

Стармер про нові зустрічі коаліції охочих

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував наступні зустрічі учасників "коаліції охочих" для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа має активізуватись, щоб зустріти виклик "іншого розділу історії", - цитує видання Стармера.

Глава британського уряду розповів, що представники "коаліції охочих" зберуться в штаб-квартирі неподалік Лондона, де напередодні провели попередні переговори на військовому рівні про припинення вогню в Україні.

Зазначається, що переговори відбудуться  наступного тижня і триватимуть три дні.

Речник британського уряду заявив, що зустріч цього тижня "ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на випадок будь-якої непередбачуваної ситуації".

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Прем'єр Британії також поділився подробицями про нові робочі групи з планування "миротворчої місії" в Україні, що охоплюють сухопутні, морські, повітряні питання та питання відновлення та відбудови.

Видання додає, що Британія разом із Францією очолюють зусилля трьох десятків держав із планування розгортання контингенту, що стежив би за потенційним припиненням вогню в Україні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт "Коаліції охочих" відбудеться наступного четверга в Парижі, в ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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Автор: 

Велика Британія (5539) коаліція (394) миротворці (813) Стармер Кір (181)


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Топ коментарі
+2
так-анонсування анонсами нових анонсувань анонсів щоб анонсувати не переанонсувати...
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21.03.2025 23:51
+2
Все что можно было решить по телефону снова превращается в избу говорильню.
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22.03.2025 03:38
+2
Розмови, одні розмови щодня. Як ви вже заїпали шановні партнери!
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22.03.2025 07:28
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Сдрыснуло нах, недоношене.
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21.03.2025 23:48 Відповісти
Прикупили кількасот тисяч козломордих кацапських тушок на добрива, валянку. Приєднуйся до покупки.
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22.03.2025 00:21 Відповісти
Щелепу не зламай собі, зайвохромосомне. Я давно приєднався на боці ЗСУ. На тебе дуже чекає вакантне місце з боку добрив, дегенеративна свинособако. ))
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22.03.2025 00:48 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, тупорогий болотний збоченцю. ))
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22.03.2025 01:35 Відповісти
Активізація по англійськи………зустрічі для планування миротворчої місії, Карл!!!
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21.03.2025 23:33 Відповісти
анонс планування нових зустречей це просто чудово - саме це нам і потрібно
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21.03.2025 23:41 Відповісти
так-анонсування анонсами нових анонсувань анонсів щоб анонсувати не переанонсувати...
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21.03.2025 23:51 Відповісти
Все что можно было решить по телефону снова превращается в избу говорильню.
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22.03.2025 03:38 Відповісти
Розмови, одні розмови щодня. Як ви вже заїпали шановні партнери!
показати весь коментар
22.03.2025 07:28 Відповісти
 
 