Європа має активізуватись, - Стармер анонсував подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував наступні зустрічі учасників "коаліції охочих" для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа має активізуватись, щоб зустріти виклик "іншого розділу історії", - цитує видання Стармера.

Глава британського уряду розповів, що представники "коаліції охочих" зберуться в штаб-квартирі неподалік Лондона, де напередодні провели попередні переговори на військовому рівні про припинення вогню в Україні.

Зазначається, що переговори відбудуться наступного тижня і триватимуть три дні.

Речник британського уряду заявив, що зустріч цього тижня "ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на випадок будь-якої непередбачуваної ситуації".

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Прем'єр Британії також поділився подробицями про нові робочі групи з планування "миротворчої місії" в Україні, що охоплюють сухопутні, морські, повітряні питання та питання відновлення та відбудови.

Видання додає, що Британія разом із Францією очолюють зусилля трьох десятків держав із планування розгортання контингенту, що стежив би за потенційним припиненням вогню в Україні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт "Коаліції охочих" відбудеться наступного четверга в Парижі, в ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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