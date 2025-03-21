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Новини Допомога Україні від Естонії
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Естонія закупить у своїх виробників озброєння та військового обладнання для України на суму 100 млн євро

Естонія надасть Україні допомогу

На прохання України Естонія закупить у своїх оборонних підприємств озброєння та військового обладнання на суму 100 мільйонів євро.

Про це пише Postimees з посиланням на Міністерство оборони Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Естонії розповіли, що 21 березня Україна представила список побажань щодо військової допомоги в розмірі 100 млн євро, яку Естонія швидко закупить у вітчизняного ОПК. До цього переліку увійшли безпілотні апарати, у тому числі наземні, плавзасоби, медичне обладнання та витратні матеріали.

З міркувань безпеки у Міноборони Естонії не розголошують кількість та терміни постачань.

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"Ми домовилися торік, що і в цьому, і в наступному році ми будемо підтримувати Україну у військовому плані. Сьогодні ми отримали зворотний зв'язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям", - заявив міністр оборони Ханно Певкур.

Зазначаєтьс, що Естонія продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресором, виділяючи щонайменше 0,25% ВВП на рік. Окрім цього, вона надаватиме пряму військову матеріальну допомогу, братиме участь у навчанні військовослужбовців ЗСУ і разом із Люксембургом очолить IT-коаліцію. Країни Балтії та Північної Європи також мають намір цього року оснастити і навчити бригаду Сил оборони України.

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Автор: 

допомога (8284) Естонія (1595) ОПК (208)


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Гран мерсi!
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22.03.2025 00:02 Відповісти
Щиро дякуємо такій чудовій краіні , як Естонія ,
за невпинну допомогу Украіні
в такі важкі часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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22.03.2025 00:13 Відповісти
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22.03.2025 00:29 Відповісти
Немає шляхетнішої місії, ніж допомогти москалям здохнути. За відсотком ВВП у ції миролюбній справі Естонія завжди попереду усієї планети. Дякуємо, друзі!
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22.03.2025 00:32 Відповісти
Щиро дякуємо, Естоніє !
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22.03.2025 01:17 Відповісти
Бывал в Эстоний и на этом аэродроме где командовал Дудаев . Для шутки : в советские времена я и еще один офицер -эстонец устали в поездке и решили пошутить .... остановили газ-69 и мол заблудились спрашиваем дорогу на русском ! и один на автобусной остановке нам "разясняет где надо ехать " когда офицер -эстонец услышал этот разказ , он изменился в лице ! и как надо ненавидеть .... что та пошло врать....он сказал.
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22.03.2025 02:21 Відповісти
Из последних новостей : Из разговора по телефону ...русский : короче нет у нас больше военного аэдрома "Энгельс" .... ****** подобрался незметно !
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22.03.2025 02:45 Відповісти
 
 