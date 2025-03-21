Естонія закупить у своїх виробників озброєння та військового обладнання для України на суму 100 млн євро

На прохання України Естонія закупить у своїх оборонних підприємств озброєння та військового обладнання на суму 100 мільйонів євро.

Про це пише Postimees з посиланням на Міністерство оборони Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Естонії розповіли, що 21 березня Україна представила список побажань щодо військової допомоги в розмірі 100 млн євро, яку Естонія швидко закупить у вітчизняного ОПК. До цього переліку увійшли безпілотні апарати, у тому числі наземні, плавзасоби, медичне обладнання та витратні матеріали.

З міркувань безпеки у Міноборони Естонії не розголошують кількість та терміни постачань.

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"Ми домовилися торік, що і в цьому, і в наступному році ми будемо підтримувати Україну у військовому плані. Сьогодні ми отримали зворотний зв'язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям", - заявив міністр оборони Ханно Певкур.

Зазначаєтьс, що Естонія продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресором, виділяючи щонайменше 0,25% ВВП на рік. Окрім цього, вона надаватиме пряму військову матеріальну допомогу, братиме участь у навчанні військовослужбовців ЗСУ і разом із Люксембургом очолить IT-коаліцію. Країни Балтії та Північної Європи також мають намір цього року оснастити і навчити бригаду Сил оборони України.

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