Ворог впродовж дня 103 рази обстріляв Сумщину, є загиблі та поранені, пошкоджено інфраструктуру

Впродовж дня 21 березня росіяни здійснили 103 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи на території 12 громад області. Через російські обстріли є загиблі та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV -дронами, скидання вибухового пристрою з БпЛА, артобстріл, мінометні обстріли, пуски КАБів. Внаслідок авіаційних ударів загинуло дві особи, дістали поранення двоє цивільних осіб, пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі, магазини і цивільні будинки;

‎Миропільська громада: з ворожого літака здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ, у результаті чого пошкоджено мостовий перехід. Також відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА;

Середино-Будська громада: завдано удар дроном-камікадзе та скидання вибухових пристроїв з БпЛА, у результаті чого поранення дістали дві цивільні особи, пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль;

Бездрицька громада: відбулось падіння ворожої ракети, у результаті чого пошкоджено два приватні житлові будинки;

Білопільська громада: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА;

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії.

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії, КАБами, FPV-дронами та скинули вибухові пристрої з БпЛА. Також були танковий обстріл, обстріли з СПГ;

Шалигинська громада: зафіксовано влучання FPV-дронів;

Свеська громада: ворог атакував FPV-дроном;

Зноб-Новгородська громада: завдано удар FPV-дроном;

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії;

Новослобідська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні, 21 березня, здійснили атаку на Краснопілля та Рожковичі на Сумщині, унаслідок чого є загиблі та поранені.

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