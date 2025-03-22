Трамп скасовує статус тимчасового проживання для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Зміни набудуть чинності 24 квітня.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на повідомлення у Федеральному реєстрі в п’ятницю, 21 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цей крок скорочує дворічне умовно-дострокове звільнення, надане мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену. Воно дозволяло мігрантам потрапити в країну повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.
Попередник Трампа Джо Байден запустив програму з надання тимчасового правового статусу для венесуельців у 2022 році та розширив її на кубинців, гаїтян і нікарагуанців у 2023 році. Тоді адміністрація Байдена зіткнулася з високим рівнем нелегальної імміграції з цих країн.
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