Трамп скасовує статус тимчасового проживання для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Зміни набудуть чинності 24 квітня.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на повідомлення у Федеральному реєстрі в п’ятницю, 21 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей крок скорочує дворічне умовно-дострокове звільнення, надане мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену. Воно дозволяло мігрантам потрапити в країну повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.

Попередник Трампа Джо Байден запустив програму з надання тимчасового правового статусу для венесуельців у 2022 році та розширив її на кубинців, гаїтян і нікарагуанців у 2023 році. Тоді адміністрація Байдена зіткнулася з високим рівнем нелегальної імміграції з цих країн.

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