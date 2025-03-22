УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9238 відвідувачів онлайн
Новини Депортація мігрантів із США
13 413 129

Трамп скасовує статус тимчасового проживання для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, - Reuters

Трамп скасовує статус тимчасового проживання для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Зміни набудуть чинності 24 квітня.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на повідомлення у Федеральному реєстрі в п’ятницю, 21 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей крок скорочує дворічне умовно-дострокове звільнення, надане мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену. Воно дозволяло мігрантам потрапити в країну повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.

Попередник Трампа Джо Байден запустив програму з надання тимчасового правового статусу для венесуельців у 2022 році та розширив її на кубинців, гаїтян і нікарагуанців у 2023 році. Тоді адміністрація Байдена зіткнулася з високим рівнем нелегальної імміграції з цих країн.

Читайте також: Адміністрація Трампа прагне розблокувати указ про скасування громадянства за народженням через Верховний суд.

Автор: 

мігранти (1105) США (22455) Трамп Дональд (5444)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
А хто в США працювать буде? США створювалися руками емігрантів, і саме вони рухали в ній економічний прогрес... Навіть самі американські економісти кажуть, що до США, здебільшого, прибувають ІНІЦІАТИВНІ люди, які бажають працювать... Якби я не володів ситуацією (з-за того, що маю багатьох знайомих, які туди емігрували), то я-б такого не стверджував... Навіть одіозний Ілон Маск - теж емігрант... В Силіконовій долині працює від третини до половини вчорашній емігрантів... Скажеш - це їх не стосується? Але ж і сортувать яйця на птахофабриці та збирать перець і томати, для соусу чілі, теж комусь треба?... Сфера сільського господарства у найменшому ступені підпадає автоматизації... На плантацію ти підеш?
показати весь коментар
22.03.2025 07:02
+15
Не задавай подібних питань вождю "Рудому Чубу"... Це вище його розуміння... Пам"ятаєш таку цікаву подію, як боротьба китаців з горобцями, в часи Мао-цзе-Дуна? Ідея була такою: "Горобці поїдають багато рису, тому якщо їх знищить, буде більше їжі...". Горобців знищили. Але розмножилися шкідливі комахи, якими годувалися до того горобці. Комахи-шкідники та їх личинки знищили рису в рази більше... Китайці мусили завозить горобців з сусідніх країн та їх розводить.
Тут буде те саме... Значна частина сільського господарства Штатів спирається саме на цю верству населення. Значна частка робітників будівельної сфери (зокрема, дорожного будівництва) - теж. Товариш розказував недавно - у нього син живе в Каліфорнії. Так той розказує, що фермери та будівельники вже "за голови хапаються" - нестача робочих рук! Нелегали "ідуть у підпілля". А якщо людину позбавляють права легально працювать, що вона буде робить, щоб прожить? Правильно - КРАСТИ і ГРАБУВАТЬ...
"Нігерів" вони на плантації та на будівництво не заженуть... Ті будуть красти (як крали і раніше), збирать пляшки, пивні банки і макулатуру, в містах - але працювать не підуть... Американці своїм "велфером" виростили касту "клошарів" -паразитів, і діяльність вождя "Рудого Чуба" цю проблему загострить багатократно...
показати весь коментар
22.03.2025 04:58
+14
Особливо українців. Вони багато чого пережили
а ще:
українська армія бореться хоробро...

але я зраджу їх, бо сдєлка з рашкою перед усім
показати весь коментар
22.03.2025 01:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ну вони всі встигли отримати громадянство сша, тому їх точно не депортують
показати весь коментар
22.03.2025 20:38 Відповісти
Марко Рубіо- на вихід)
показати весь коментар
22.03.2025 05:57 Відповісти
Народився в Маямі, штат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Флорида. Його батьки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96 кубинські емігранти Маріо Рубіо і Орія Ґарсія.
показати весь коментар
22.03.2025 06:33 Відповісти
Ну значить - на виліт
показати весь коментар
22.03.2025 06:35 Відповісти
віт же дедина
показати весь коментар
22.03.2025 06:40 Відповісти
вони всі з громадянством. Яле цікаво подивитися як той що з громадянством вишвирює своїх співвітчизників, що не всигли цього зробити
показати весь коментар
22.03.2025 20:39 Відповісти
Гаїті - країна мрій!
показати весь коментар
22.03.2025 06:12 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2025 09:04 Відповісти
На Гаїті, до речі, дуже розповсюджені прокацапські настрої. Тільки чомусь тікають у Америку, а не до кацапських "братушек".

показати весь коментар
22.03.2025 10:08 Відповісти
Сумніваюся, що цей нігер знає, де знаходиться росія.
показати весь коментар
22.03.2025 11:46 Відповісти
щоб воно не робило не йдуть справи ,видно Інавгурація в понеділок відбулась
показати весь коментар
22.03.2025 06:35 Відповісти
Трампон займається звичайним популізмом , тим більше багато штатів контролюються демократами, тобто -практично вивезти всіх цих емігрантів неможливо.
показати весь коментар
22.03.2025 06:50 Відповісти
Штат перекладається як держава - так шо правильніше було би скорочення не США а ОДА , але як перетворити федерацію на унітарну державу Трампу підкаже його "добрий" товаріщ чемудосерець перший .
показати весь коментар
22.03.2025 07:05 Відповісти
Избиратель этого хочет,значит президент должен выполнять - все просто,штаты это не Украина какая то,где все ветви власти выполняют только хотелки ахметки и козыря.
показати весь коментар
22.03.2025 07:06 Відповісти
Ту Тампон як би теж не корений амеріканець.
показати весь коментар
22.03.2025 07:08 Відповісти
Куба, верни наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****!
показати весь коментар
22.03.2025 07:19 Відповісти
Цілком підтримцю ідею трампа кожен народ повинен жити на своїй землі приїздити тільки в якості туриста 30д або командировку 1тиждень і до побачення в Україну наїхало стільки іноземців працювать не хочуть як не куплю арех так торгашня шмотками секонда квітами фруктами і наркотою там такаж історія дай пособіє на всю родину а працюютьхай американці тож як в арабів в китаї тільки туристи ніякого громадянства ніяких пільг валіза вокзал і будуйте в себе рай
показати весь коментар
22.03.2025 07:26 Відповісти
- Кажуть, ваше плем'я недавно відвідував турист. І як, йому сподобалося?
- Так. Дуже сподобалося, - він вирішив залишитися у нас. Пришліть нам ще туристів...

показати весь коментар
22.03.2025 10:16 Відповісти
Трамп набирає собі ворогів по Америці і Світу.
показати весь коментар
22.03.2025 07:31 Відповісти
Відпусти мене, мама, в штат Алабама )))
показати весь коментар
22.03.2025 08:33 Відповісти
може хто з них може трохи правіше,трохи далі краю вуха
показати весь коментар
22.03.2025 14:06 Відповісти
українці на черзі
показати весь коментар
22.03.2025 20:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 