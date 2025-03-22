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Новини Знищення російських окупантів Втрати ворога
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 902 010 осіб (+1210 за добу), 10 403 танки, 24 944 артсистеми, 21 609 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 902 010 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 902010 (+1210) осіб,

танків ‒ 10403 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,

артилерійських систем – 24944 (+96) од,

РСЗВ – 1327 (+3) од,

засоби ППО -  1111 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,

спеціальна техніка ‒ 3782 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З початку 2024 року втрати окупантів склали понад півмільйона осіб, - Сирський. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131)


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Топ коментарі
+24
Минув 4049 день москальсько-української війни.
285!! одиниць знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта другий день в фаворі - 99!
Броня перевалила за 32000!
Відбита мавована повіртяна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 902 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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22.03.2025 08:01
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.03.2025 07:56
+10
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22.03.2025 08:02
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.03.2025 07:56 Відповісти
Минув 4049 день москальсько-української війни.
285!! одиниць знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта другий день в фаворі - 99!
Броня перевалила за 32000!
Відбита мавована повіртяна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 902 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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22.03.2025 08:01 Відповісти
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22.03.2025 08:02 Відповісти
За кораблем!
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23.03.2025 00:32 Відповісти
96 стволів артилерії за добу + 1210 свинорил, так за рахунок чого кацапня просувається ?
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22.03.2025 08:02 Відповісти
За рахунок КАБів
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22.03.2025 08:04 Відповісти
Модернізували їх. Раніше наші не дозволяли підлітати тим сушкам до пускових рубежів. Зараз вже наші не дістають їх. Берислав розібрали, Херсон розбирають і все частіше кабами. Усе прибережжя Херсонської області прострілюється і частіше почали КАБи прилітати; Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка... FPV використовують, як розвагу, полюючи на цивільних.
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22.03.2025 08:21 Відповісти
З прибережної Качкарівки евакуювали тяжкопоранену внаслідок удару російського безпілотника

російський дрон атакував 54-річну місцеву жительку у власному будинку. Внаслідок вибуху вона отримала численні вогнепальні поранення голови.
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22.03.2025 19:06 Відповісти
Наші тупорилі кнрманичі замість того щоб попросити аім120д просили томагавк які точно ніхто не дасть! Якщо б отримали аба закупили 120ті то можна було б боротися з носіями кабів
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22.03.2025 10:06 Відповісти
Попитай у фронтовиків, у поранених у шпиталях, у хлопців котрі щойно вийшли з-під Суджі. Вони плюються, коли бачать ці нескінчення "сводкі" і вечірні відосіки...
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22.03.2025 12:53 Відповісти
Якщо взяти якусь маленьку європейську армію, то у неї немає навіть такої кількості заліза , скільки ЗСУ мінусують тільки за одну добу!!! 96 арти та 166 авто! За добу, Карл!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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22.03.2025 08:03 Відповісти
Ви знаєте, останнім часом все частіше задумуюсь над тими цифрами; хто дає подання, хто пише результати. Хочеться вірити що то данні справедливі і заниженні, але є сумніви.
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22.03.2025 08:23 Відповісти
На цензорі такі питання не задають.
Для довідки: "Согласно отчету The Military Balance 2022 ... россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
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22.03.2025 08:47 Відповісти
Останнім часом вас Стогін не кусав?
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22.03.2025 08:50 Відповісти
Це ж не я придумав. The Military Balance - це найбільш авторитетне міжнародне видання, яке публікує дані вже багато десятків років.

Зрозуміло, що в кацапів із бронею та артою вже давно великі проблеми.
Але ж 22 тис. арти за оцінкою The Military Balance, і 25 тис. знищеної за оцінкою ГШ...
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22.03.2025 08:56 Відповісти
А корейські стволи ви порахували? Бо пухлик підганяє не тільки м'ясо та снаряди, але і артилерію. Багато!
Нам би таких союзників! А то тільки бла-бла-бла...
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22.03.2025 09:01 Відповісти
Ну а фактор зносу стволів? Жодні поставки з Півн.Кореї його не компенсують. У 2022-2023 кацапня вистрілювала по 15-20 млн. снарядів на рік. Майже по тисячі на ствол за рік. Про це можна довго дискутувати...

Сколько выстрелов выдерживают различные артустановки:
Гаубица М777 в среднем может выдерживать до 2500 снарядов;
САУ Pzh 2000 рассчитана на 4500 выстрелов;
САУ М109 - 6000 выстрелов благодаря более короткому 39-калиберному стволу;
САУ "Акация" - 3500 выстрелов;
САУ "Гиацинт-С" - 1200 выстрелов;
САУ "Пион" - 450 выстрелов;
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22.03.2025 09:18 Відповісти
Північна Корея має практично безмежні ресурси всього.
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22.03.2025 09:19 Відповісти
Будь що коштує стільки, скільки за нього заплатять.
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22.03.2025 12:51 Відповісти
Я ціную ваш сарказм, але, по-перше, у Північної Кореї є багато ще радянської артилерії та боєзапасу до неї - позбутися цього антикваріату за гроші - це ж мрія! Є й щось своє. А головне - поруч є Китай, який не ризикує поставляти рашці зброю напряму, але залюбки підкине "другу волод'є" тищу-другу стволів через оту Корею. А може й м'яса добавить.
На жаль, азіати дуже ********** рашку - близький менталітет, та й на обличчя видати корейців чи китайців за бурятів, якутів чи тувінців дуже просто.
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22.03.2025 13:57 Відповісти
Ви трохи промахнулися з розміщенням коментаря - він, мабуть, для Огусто призначений, бо я вам не заперечував.
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22.03.2025 09:27 Відповісти
В категорію "артилерійські системи" входять і міномети 120 мм. Можливо, ти їх не врахував. Ну й північнокорейські.
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22.03.2025 10:41 Відповісти
Хочеться вірити то що заважає?
Ствольна артилерія це не тільки САУ. На прикінці літа 23-го року в статистику включили і міномети до 80 мм і якщо до цього було 400-700 стволів за місяць то після кількість зросла до 900-1500. На зберіганні цього залізяччя було біш чім дохера але виявилось що багаторічна іржа таки стволи не робе кращими і вже в жовтні 24-го стало помітним просідання по арті. Той же нижегородський (горьковський) машинобудівний завод існує і понині, ви ж не вважаєте що кацапи не змогли наростити об'єми виробниства хай і премітивної (2Б14 "поднос") але всеж зброї.
Скоро побачимо не тільки пухляша, а і вгодованний генералітет північної кореї.
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22.03.2025 10:38 Відповісти
Вірити заважає здоровий ґлузд. Як би там що не було, але є вірогідність того, що нам "напарюють" цифри.
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22.03.2025 15:21 Відповісти
Я теж не розумію, скільки арти знищеної у сводках, у кацапів до початку війни було менше, ніж знищено. Невже корейці сотнями ху...лу їх підвозять?
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22.03.2025 16:46 Відповісти
так вони ще виготовляють, про це ти не думав?
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22.03.2025 18:41 Відповісти
Судячи з тенденції по кількості техніки, кацапи перейшли до тактики "згорів сарай - гори і хата".
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22.03.2025 08:07 Відповісти
Виходячи з такої кількості знищених БПЛА (а це розвідувальні в основному), можна припустити підготовку московією великої атаки ракетами?
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22.03.2025 08:14 Відповісти
Вже. Позавчора в Енгельсі ці ракети непогано атакували самі себе з нашою допомогою.
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22.03.2025 08:46 Відповісти
Арта перевалила за тисячу стволів, а з тенденцією що склалася на сьогодні цілком можливий і новий місячний рекорд (1 520 липень 24-го, 1 517 серпень 24-го)
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22.03.2025 10:43 Відповісти
Ивановский регион подлежит срочной демилитаризации - много живого и не живого хлама!
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22.03.2025 11:22 Відповісти
 
 