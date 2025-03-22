Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 902 010 осіб (+1210 за добу), 10 403 танки, 24 944 артсистеми, 21 609 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 902 010 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 902010 (+1210) осіб,
танків ‒ 10403 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,
артилерійських систем – 24944 (+96) од,
РСЗВ – 1327 (+3) од,
засоби ППО - 1111 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
спеціальна техніка ‒ 3782 (+0)
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285!! одиниць знищеної техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта другий день в фаворі - 99!
Броня перевалила за 32000!
Відбита мавована повіртяна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 902 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
російський дрон атакував 54-річну місцеву жительку у власному будинку. Внаслідок вибуху вона отримала численні вогнепальні поранення голови.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Для довідки: "Согласно отчету The Military Balance 2022 ... россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
Зрозуміло, що в кацапів із бронею та артою вже давно великі проблеми.
Але ж 22 тис. арти за оцінкою The Military Balance, і 25 тис. знищеної за оцінкою ГШ...
Нам би таких союзників! А то тільки бла-бла-бла...
Сколько выстрелов выдерживают различные артустановки:
Гаубица М777 в среднем может выдерживать до 2500 снарядов;
САУ Pzh 2000 рассчитана на 4500 выстрелов;
САУ М109 - 6000 выстрелов благодаря более короткому 39-калиберному стволу;
САУ "Акация" - 3500 выстрелов;
САУ "Гиацинт-С" - 1200 выстрелов;
САУ "Пион" - 450 выстрелов;
На жаль, азіати дуже ********** рашку - близький менталітет, та й на обличчя видати корейців чи китайців за бурятів, якутів чи тувінців дуже просто.
Ствольна артилерія це не тільки САУ. На прикінці літа 23-го року в статистику включили і міномети до 80 мм і якщо до цього було 400-700 стволів за місяць то після кількість зросла до 900-1500. На зберіганні цього залізяччя було біш чім дохера але виявилось що багаторічна іржа таки стволи не робе кращими і вже в жовтні 24-го стало помітним просідання по арті. Той же нижегородський (горьковський) машинобудівний завод існує і понині, ви ж не вважаєте що кацапи не змогли наростити об'єми виробниства хай і премітивної (2Б14 "поднос") але всеж зброї.
Скоро побачимо не тільки пухляша, а і вгодованний генералітет північної кореї.