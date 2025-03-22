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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про атаки на Ростовську та Самарську області

БпЛА атакували Ростовську та Самарську області

Ввечері 21 березня невідомі безпілотники атакували Ростовську область. В обласному центрі фіксовані влучання у два багатоповерхові житлові будинки. Вранці 22 березня мешканці Самарської області заявили про роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Ростовська область

Виконуючого обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив. що ввечері 20 березня сили ППО відбивали дронову атаку у містах і районах регіону. Зокрема, БпЛА знищені у Міллеровському та Шолоховському районі.

Через атаку дронів у Ростові-на-Дону стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська, 49. Також вибух БПЛА стався  у висотному багатоквартирному будинку у Пролетарському районі Ростова.

Вночі атаку БПЛА було відбито у Ростові, Сальську, Міллеровському, Чортківському та Шолоховському районах, згодом повідомив Слюсар.

Самарська область

Вранці 22 березня  безпілотники атакували Чапаєвськ. Як повідомив  губернатора регіону В'ячеслав Федорішев, дрони атакували промислове підприємство.

За даними моніторингових груп, у Самарській області в Чапаєвську могла бути дронова атака на АТ "Промсинтез". Це підприємство вважають одним з ключових виробників промислових вибухових речовин у РФ.

За даними з відкритих джерел АТ "Промсинтез" є "наступником" Самарського Сергієвського заводу вибухових речовин. На даному об'єкті "технологічні процеси отримання промислових вибухових речовин автоматизовані, особливо небезпечні операції проводяться без присутності технологічного персоналу".

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Автор: 

безпілотник (4083) Удари по РФ (263)


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Як завжди кацапедли все ротом позбивали. Незабаром узнаємо найцікавіше - куди влучили уламки, і що згоріло к ×уям.
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22.03.2025 08:32 Відповісти
це були голуби миру
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22.03.2025 11:39 Відповісти
на Промсінтез" відправити би хоч одненьку КР, але далекувато - від Харкова 980 км (
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22.03.2025 16:14 Відповісти
 
 