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Новини Мирний план Трампа Перемир’я на 30 днів
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Трамп може встановити Путіну "дедлайн" щодо перемир’я з Україною

Трамп про дедайн для Путіна

Президент США Дональд Трамп не встановлював крайній термін для російського лідера Володимира Путіна для погодження припинення вогню. Однак він упевнений, що такого тимчасового перемир’я невдовзі вдасться досягти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC News.

Трамп у розмові з журналістами підтвердив свою впевненість у досягненні домовленості, підкресливши, що процес уже триває. Він також спростував заяви про те, що Путін нібито відхилив пропозицію Вашингтона про 30-денне перемир’я, частково узгоджене з Києвом.

"Не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один", - відповів він стосовно дедлайну.

За словами Трампа, "вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обох, але я думаю, що ми це зробимо досить скоро".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що вже є "рамки мирної угоди" щодо війни РФ проти України за підсумками нещодавніх розмов із диктатором  Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським.

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Автор: 

путін володимир (23746) перемир’я (889) Трамп Дональд (5444)


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Топ коментарі
+18
Наразі що може Трамп-це цілувати путлєра у його смердючу дупу...
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22.03.2025 09:22
+12
Ще є ідіоти які вірять що Тампон піде проти *****? Тампон вже навставляв тільки Україні і заблокував допомогу і забирає ресурси і енергетику ще й хоче свого ************* нам на виборах впарити щоб підписав хотєлкі ***** і 4 області.
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22.03.2025 09:23
+11
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22.03.2025 09:28
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Наразі що може Трамп-це цілувати путлєра у його смердючу дупу...
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22.03.2025 09:22 Відповісти
72 % американців вважають, що параша ворог США. 55% американців думають, що риже чмо на стороні путлєра. ******* парашу 8% американців плюс рижа *******.
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22.03.2025 09:29 Відповісти
Імбіциле , він лише приводить дані опитування- не істери🤣
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22.03.2025 09:36 Відповісти
Так ти що нарешті перестав читати ту тваринку, скотоложець рашиський
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22.03.2025 10:07 Відповісти
Пиши із за бугра. тебе почує.
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22.03.2025 10:11 Відповісти
Ще є ідіоти які вірять що Тампон піде проти *****? Тампон вже навставляв тільки Україні і заблокував допомогу і забирає ресурси і енергетику ще й хоче свого ************* нам на виборах впарити щоб підписав хотєлкі ***** і 4 області.
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22.03.2025 09:23 Відповісти
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22.03.2025 09:33 Відповісти
Тобто Трамп винен, що Зеля погодився віддати ресурси за мирну угоду на таких умовах? Трамп винен, що Зеля (до речі Порох теж) не натикав держдеп США писком в Будапештський меморандум? Заблокована допомога США це було погано, але не смертельно і враховуючи, як зреагували інші партнери (Європейські, Канада, Південна Корея, Австралія) це можна було пережити і помножити Трампа на нуль в першу чергу в очах американців. Трамп не сама паршива паскуда і *********** в нього вже є, якщо ви не помітили, ось за що треба турбуватись.
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22.03.2025 12:15 Відповісти
а кому вірить? шашликам?
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22.03.2025 13:42 Відповісти
Трамп - слабак.
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22.03.2025 09:24 Відповісти
трамп як і пуйло вірять одній методичці: "переможців не судять".
Можна виглядати хоть слабаком хоть авном - але здійснити задумане - тоді ніхто не згадає минуле.
Однак у випадку трампона - у нього закінчується час для реалізації плану "переможціі не судять" - і дивлячись на його грусний іпальнік - це зрозуміло і йому самому.
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22.03.2025 12:26 Відповісти
два дєда лайна.
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22.03.2025 09:25 Відповісти
Ти постився?
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22.03.2025 09:27 Відповісти
А ти точно імбіцил
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22.03.2025 09:38 Відповісти
То регіонал, підкацапник з Горлівки. Його вчора деактивували, він знову виліз.
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22.03.2025 09:48 Відповісти
Якщо вся надія на нього,то пиши пропало
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22.03.2025 09:32 Відповісти
А ти трампіст?
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22.03.2025 09:34 Відповісти
Ти рашиське лайно. Я одразу казав , що срамп буде на боці пуйла і так і сталося. Тому згинь болотяний виродок і мага-чорта забери з собою, від нього вже навіть власних мага-дурнів верне
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22.03.2025 09:39 Відповісти
Більш схоже що ти лахтинський сідор.
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22.03.2025 09:42 Відповісти
Скавчиш тут лише ти, кремлівсько-трампіське лайно ☝️
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22.03.2025 10:05 Відповісти
Хіба що під дубом рашиського автомати представленим до скроні можна таке робити
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22.03.2025 09:40 Відповісти
Бомбить у сучки трампіської Це добре. Ти дупцю змасти, бо кадировець чекати не буде 🤣
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22.03.2025 10:01 Відповісти
Лише рашиське чмо може топити за цього *************
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22.03.2025 09:37 Відповісти
Не істери шалава, мага-кревлівська. 🐷Терпи. Бо підеш ща кивою😆
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22.03.2025 10:04 Відповісти
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22.03.2025 09:28 Відповісти
Можна вже не звертати увагу на те, що гавкає цей «мощний старік», він безпорадний та неспроможний вплинути на війну. Хоча розпалити її у справжню Третю світову він може.
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22.03.2025 09:29 Відповісти
Досить вже з цим "миротворцем" Трампом ,без сумніву це завербований агент, який дуже хоче відбілити злочинця путіна і всі рашиські злочини проти людяності .
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22.03.2025 09:29 Відповісти
Трамп аже обісрався на весь світ з 24 годинами - досі смердить.
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22.03.2025 09:34 Відповісти
Трамп, нічого не може проти ***** зробити, він не Рейган!
Трамп, торгує мертвими душами убитих ****** Українців!
Це не велич США, а їх ганьба!
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22.03.2025 09:36 Відповісти
трамп може перднути в борошно
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22.03.2025 09:37 Відповісти
Як же у тебе , скот трампісько-кремлівський, бомбить від коментарів українців. Терпи , маня , терпи 🤣🤣
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22.03.2025 10:06 Відповісти
Краще встановити Путіну "дєдздох".
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22.03.2025 10:34 Відповісти
Трамп вже ставив дедлайн ХАМАСу. Як там справи зі звільненням заручників? Але ж так погрожував!
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22.03.2025 11:02 Відповісти
Надо заканчивать вести всякие переговоры и не плясать под дудку продажных и отбитых трамповских отморозков. Путин убивает женщин, детей да и всех украинцев. А этих моральных уродов интресует только то, сколько им Путин отвалит за продажу детских душ. Иродов ждет проклятие. Надо сворачивать эти переговорные танцы с бубнами. Иначе скоро нашу власть будут ненавидеть, как Путина и Трампа. С кем поведешься, от того и наберешься
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22.03.2025 11:47 Відповісти
Щось я не бачу жодних натяків на дедлайн з тексту статті.
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22.03.2025 11:58 Відповісти
На словах він Лев Толстий, а на ділі - хєр простий...
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22.03.2025 12:09 Відповісти
трамп може тільки. сво п'яту точку підставити під ху* ловський дедлайн...Красснов ,шо з агента ще ?...
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22.03.2025 14:18 Відповісти
трумп вставив свого язика пуйлу в дупу
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22.03.2025 15:28 Відповісти
один дєд другому дєду проставляє дєдлайн. Мабуть проспорив.
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22.03.2025 16:03 Відповісти
 
 