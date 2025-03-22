Трамп може встановити Путіну "дедлайн" щодо перемир’я з Україною
Президент США Дональд Трамп не встановлював крайній термін для російського лідера Володимира Путіна для погодження припинення вогню. Однак він упевнений, що такого тимчасового перемир’я невдовзі вдасться досягти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC News.
Трамп у розмові з журналістами підтвердив свою впевненість у досягненні домовленості, підкресливши, що процес уже триває. Він також спростував заяви про те, що Путін нібито відхилив пропозицію Вашингтона про 30-денне перемир’я, частково узгоджене з Києвом.
"Не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один", - відповів він стосовно дедлайну.
За словами Трампа, "вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обох, але я думаю, що ми це зробимо досить скоро".
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що вже є "рамки мирної угоди" щодо війни РФ проти України за підсумками нещодавніх розмов із диктатором Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським.
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Можна виглядати хоть слабаком хоть авном - але здійснити задумане - тоді ніхто не згадає минуле.
Однак у випадку трампона - у нього закінчується час для реалізації плану "переможціі не судять" - і дивлячись на його грусний іпальнік - це зрозуміло і йому самому.
Трамп, торгує мертвими душами убитих ****** Українців!
Це не велич США, а їх ганьба!