Українські військові не оточені на Курщині та тримають оборону, займаючи нормальні тактичні позиції, - CNN
Українські військові не перебувають в оточенні на Курщині та тримають оборону, займаючи нормальні тактичні позиції.
Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив CNN командир 225-го Окремого штурмового полку (ОШП) Олег Ширяєв, який воює в Курській області вже пів року, утримувати позиції потрібно для того, щоб заблокувати просування ворога.
Видання нагадує, що 225-й ОШП проломив позиції росіян на Курщині в серпні минулого року.
На сьогодні штурмовий полк продовжує виконувати бойові завдання на Курщині. Утримувати позиції важко, але військові продовжують їх контролювати попри чисельну перевагу противника.
Ширяєв також заявив, що перебуваючи в обороні, ми завдаємо ворогу дуже великих втрат.
"Навіть якщо ми зараз перебуваємо в обороні, ми все одно перемелюємо ворога. (Росія. - Ред.) як і раніше несе втрати, як в плані людських жертв, так і в плані втрат військової техніки і озброєння. Це також треба враховувати. Її втрати, як зараз, так і за весь період Курської операції, вищі, ніж втрати Збройних сил України, набагато вищі", - наголосив командир.
Заяви Трампа про оточення ЗСУ на Курщині
14 березня 2025 року Дональд Трамп заявив, що "тисячі українських військових повністю оточені росіянами" і перебувають "у поганому положенні".
Згодом президент Зеленський заявив, що оточення ЗСУ у Курській області немає.
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