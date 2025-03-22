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Новини Операція ЗСУ на Курщині Загроза оточення ЗСУ на Курщині
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Українські військові не оточені на Курщині та тримають оборону, займаючи нормальні тактичні позиції, - CNN

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Українські військові не перебувають в оточенні на Курщині та тримають оборону, займаючи нормальні тактичні позиції.

Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив CNN командир 225-го Окремого штурмового полку (ОШП) Олег Ширяєв, який воює в Курській області вже пів року, утримувати позиції потрібно для того, щоб заблокувати просування ворога.

Видання нагадує, що 225-й ОШП проломив позиції росіян на Курщині в серпні минулого року.

На сьогодні штурмовий полк продовжує виконувати бойові завдання на Курщині. Утримувати позиції важко, але військові продовжують їх контролювати попри чисельну перевагу противника.

Ширяєв також заявив, що перебуваючи в обороні, ми завдаємо ворогу дуже великих втрат.

"Навіть якщо ми зараз перебуваємо в обороні, ми все одно перемелюємо ворога. (Росія. - Ред.) як і раніше несе втрати, як в плані людських жертв, так і в плані втрат військової техніки і озброєння. Це також треба враховувати. Її втрати, як зараз, так і за весь період Курської операції, вищі, ніж втрати Збройних сил України, набагато вищі", - наголосив командир.

Заяви Трампа про оточення ЗСУ на Курщині

14 березня 2025 року Дональд Трамп заявив, що "тисячі українських військових повністю оточені росіянами" і перебувають "у поганому положенні".

Згодом президент Зеленський заявив, що оточення ЗСУ у Курській області немає.

Читайте: Розмова Трампа та Путіна не принесла значного прогресу, - Ліпавський

Автор: 

бойові дії (3675) Ширяєв (18) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+15
Тобто, навіть СNN заявило, що Трамп - дешевий пNздун.
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22.03.2025 11:13
+9
@ "Франція відновила виробництво пороху для 155-мм снарядів на заводі в Бержераку, що належить Eurenco."

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22.03.2025 11:42
+8
Трамп вбиває Україну і про це вже відверто пишуть в Америці.
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22.03.2025 11:34
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Тобто, навіть СNN заявило, що Трамп - дешевий пNздун.
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22.03.2025 11:13 Відповісти
ему ЦРУ и разведка неделю назад говорила что нет никакого окружения, но ему надо предподнести это (мирные переговоры и сделку)как спасение Украины и спасение от неминуемого , победы рашки и это отдолжение для украины он делает
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22.03.2025 11:25 Відповісти
Трамп вбиває Україну і про це вже відверто пишуть в Америці.
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22.03.2025 11:34 Відповісти
Якщо то для трампа - то це даремно. Як португальському диктатору Антоніу Салазару, Трампу подають новини з газетами, які друкують в одному екземплярі спеціально для нього. І так, ці новини - це фантастика. Не наукова.
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22.03.2025 11:21 Відповісти
Трампу відніше бо він з Венсом сторіз дивляться 🙂
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22.03.2025 11:21 Відповісти
Давай про портрети і те як ху-йло молилося коли "стріляли" в його друга трампа...
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22.03.2025 11:39 Відповісти
@ "Франція відновила виробництво пороху для 155-мм снарядів на заводі в Бержераку, що належить Eurenco."

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22.03.2025 11:42 Відповісти
кому цікаво є фільм ХВІСТ КРУТИТЬ СОБАКОЮ 97 року - побачите багато цікавих алюзій на вигадки трампа про оточених українців.
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22.03.2025 11:51 Відповісти
Трамп казав, що ні. То хто правий?
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22.03.2025 11:51 Відповісти
Трамп - іпсошнік ? Чи підробляє на президенстві ?
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22.03.2025 11:57 Відповісти
Всьо харашо, прєкрасная маркiза (с)
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22.03.2025 12:04 Відповісти
Це тільки *****, так залякує трампа (третьою світовою), що той, аж жовтим став, від переляку!! Прості Американці, посилають ***** в дупу!
Закінчилися у США, Великі керманичі, на кшалт РЕЙГАНА!!
Московська агентура, обсіла Білий дім, як зелені мухи в Украні, Урядовий квартал!
Борімося за Свободу України від московського ярма!!
Памятаймо, про 70 млн жертв, концтаборів ГУЛАГУ московськага!!
Смерть рашистам!
Слава Україні!
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22.03.2025 12:05 Відповісти
 
 