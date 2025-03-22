США та Україна проведуть зустріч в Ер-Ріяді за день до переговорів із Росією, - ЗМІ
Наступний раунд переговорів України та США у Саудівській Аравії відбудеться вже завтра, тоді як зустріч команд з Вашингтона та Москви запланована на понеділок, 24 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це у соцмережі Х повідомила репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс.
Зазначається, що державний секретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц не братимуть участі у цій серії перемовин.
"Якщо в Ер-Ріяді з російською командою буде досягнуто прогресу, технічна команда США може знову зустрітися з українською командою пізніше в понеділок, оскільки адміністрація Трампа продовжує свою човникову дипломатію", - зазначала Джейкобс.
Топ коментарі
+6 Володимир Омельянов
показати весь коментар22.03.2025 12:08
+3 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.03.2025 12:07
+2 Andrew Moon
показати весь коментар22.03.2025 12:12
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американці або йолопи, або ж просто підіграють трампу, щоб всі вірили у бурхливу діяльність, потужний прогрес та мир ось-ось (максимум 24 години)
ми не можем капітулювати
думають шо лапшить українцям через телебрехофон, то так само можна й американцям.
Нормальні люди лише покрутять пальцем, але коли там сидять представники України і кивають гривами то ці нормальні люди скажуть а може так воно й є...
Так Тампон, Віткофф і Келог вже ж майже місяць розказують що прогресу в переговорах з рашкою вони добились... Скільки вже пони будуть ******* кожен раз як перший раз?