США та Україна проведуть зустріч в Ер-Ріяді за день до переговорів із Росією, - ЗМІ

Наступний раунд переговорів України та США у Саудівській Аравії відбудеться вже завтра, тоді як зустріч команд з Вашингтона та Москви запланована на понеділок, 24 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це у соцмережі Х повідомила репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс.

Зазначається, що державний секретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц не братимуть участі у цій серії перемовин.

"Якщо в Ер-Ріяді з російською командою буде досягнуто прогресу, технічна команда США може знову зустрітися з українською командою пізніше в понеділок, оскільки адміністрація Трампа продовжує свою човникову дипломатію", - зазначала Джейкобс.

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