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Новини Зустріч команд США та України в Ер-Ріяді
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США та Україна проведуть зустріч в Ер-Ріяді за день до переговорів із Росією, - ЗМІ

Команди України та США зустрінуться в Ер-Ріяді

Наступний раунд переговорів України та США у Саудівській Аравії відбудеться вже завтра, тоді як зустріч команд з Вашингтона та Москви запланована на понеділок, 24 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це у соцмережі Х повідомила репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс.

Зазначається, що  державний секретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц не братимуть участі у цій серії перемовин.

"Якщо в Ер-Ріяді з російською командою буде досягнуто прогресу, технічна команда США може знову зустрітися з українською командою пізніше в понеділок, оскільки адміністрація Трампа продовжує свою човникову дипломатію", - зазначала Джейкобс.

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Автор: 

Саудівська Аравія (569) США (22455) Україна (5859)


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Топ коментарі
+6
Немає ніяких нормальних переговорів ,є спроба рашистів за допомогою США змусити Україну до капітуляції.
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22.03.2025 12:08
+3
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22.03.2025 12:07
+2
Я одного не розумію - нахіба Україна підігрує трампоїдам? Заяв трампа вже не відрізнити від маячні Маши Захаровой.

Нормальні люди лише покрутять пальцем, але коли там сидять представники України і кивають гривами то ці нормальні люди скажуть а може так воно й є...
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22.03.2025 12:12
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"Якщо в Ер-Ріяді з російською командою буде досягнуто прогресу ..."

 американці або йолопи, або ж просто підіграють трампу, щоб всі вірили у бурхливу діяльність, потужний прогрес та мир ось-ось (максимум 24 години)
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22.03.2025 12:03 Відповісти
Вся політика Тампона це комп'ютерна гра де б'єш лежачого поки з нього вискакують бонуси і монетки. Коли перестануть очки і монетки сипатися то Тампон кине як непотріб як Афганістан і ще багато країн, ще й посприяє щоб рашка "труп" підібрала і "навела порядок"
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22.03.2025 12:14 Відповісти
короче всё зависит от рашки , напала, убила людей и теперь от нее всё зависит , как там идиот один говорил MAGA
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22.03.2025 12:06 Відповісти
Поки йде зброя з США,МИ ВИМУШЕНІ ВСЕ ЦЕ ТЕРПІТИ,АЛЕ ЯКЩО ВОНА ЗАКІНЧЕТСЯ(В ЩО Я ПОКИ ЩО НЕ ВІРЮ) нам прийдется послати ***** штати..так це стрьомний варіант але це буде епічно і справедливо,просто потрібно себе морально до цього готувати.
ми не можем капітулювати
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22.03.2025 12:06 Відповісти
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22.03.2025 12:07 Відповісти
Немає ніяких нормальних переговорів ,є спроба рашистів за допомогою США змусити Україну до капітуляції.
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22.03.2025 12:08 Відповісти
і доволі вдала....((((
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22.03.2025 12:13 Відповісти
нє, будуть давать гроші без кінця і краю шашличному, його планам перемогі і бусикам незламності.
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22.03.2025 14:22 Відповісти
350 млрд?
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22.03.2025 15:39 Відповісти
та скількі б не дали чі давали, їх то запарило.
думають шо лапшить українцям через телебрехофон, то так само можна й американцям.
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22.03.2025 16:02 Відповісти
Що там ще Тампон затребує від України відрізати заради капітуляції? Тампон з тріском розвалив економіку сша, а тепер за рахунок України хоче підняти собі рейтинги і баблішка
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22.03.2025 12:11 Відповісти
Я одного не розумію - нахіба Україна підігрує трампоїдам? Заяв трампа вже не відрізнити від маячні Маши Захаровой.

Нормальні люди лише покрутять пальцем, але коли там сидять представники України і кивають гривами то ці нормальні люди скажуть а може так воно й є...
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22.03.2025 12:12 Відповісти
Мабуть, обговорять передачу Аляски до окупантів-московитів, за Українські АЕС??
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22.03.2025 12:14 Відповісти
"Якщо в Ер-Ріяді з російською командою буде досягнуто прогресу...
Так Тампон, Віткофф і Келог вже ж майже місяць розказують що прогресу в переговорах з рашкою вони добились... Скільки вже пони будуть ******* кожен раз як перший раз?
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22.03.2025 12:18 Відповісти
рашистська агентура від США І України проведуть розмови про долю України....ну ну .
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22.03.2025 14:27 Відповісти
взагалі по..., аби бусячіть перестали.
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22.03.2025 16:03 Відповісти
 
 