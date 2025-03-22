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Новини Бої за Торецьк
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Ворог намагається у Торецьку обійти Сили оборони з флангів, - ОТУ "Луганськ"

Ситуація в Торецьку: ворог намагається обійти з флангів

За минулу добу в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" відбулося 28 штурмових дій. Переважна більшість - на Торецькому напрямку. Безпосередньо у місті Торецьк відбулось 10 штурмів противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Щодо Торецького напрямку. Окупанти здійснюють штурмові дії, намагаються протиснутись з флангів, з південної та північної частини, в смугах відповідальності 12 бригади "Азов", а також інших наших підрозділів, які знаходяться в південній частині міста. Але росіянам не вдається це зробити. Наші захисники заздалегідь виявляють просування ворога та знищують його", - наголосив він.

Запорожець зазначив, що 19 березня противник в районі Часового Яру намагався штурмувати позиції Сил оборони із застосуванням техніки. У результаті: п’ять одиниць ББМ було знищено, одна машина втекла. На Сіверському напрямку зафіксовано накопичення особового складу та техніки.

"Якщо раніше росіяни писали заявки на доукомплектування броньованою технікою, танками, ББМ, то зараз в перехопленнях є інформація, що ворог пише заявки на поповнення мототехніки. Можливо, це пов’язано з нестачею броньованої техніки, а можливо й через те, що на Сіверському напрямку більше відкрита місцевість.

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І щоб швидко залетіти на позиції Сил оборони або принаймні вступити в бій поблизу наших позицій ворог думає зробити це саме на мототехніці. Також останнім часом ворог активно завдавав авіаударів по околицях Торецька та наближених до нього населених пунктів", - повідомив  Запорожець.

Автор: 

Донецька область (8302) бойові дії (3675) Торецьк (430) Бахмутський район (325) війна в Україні (3470) ОТУ Луганськ (24)


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Туди, мабуть, зеленський і привів на Донбас, батальйон добровольців з Опу під керуванням татарова, або гетьманцева!?!?
Бо, у інших з Опу, виявили дивну, якусь «ІНВАЛІДНІСТЬ», діарея від незламності!!
Видно, абдристович, як високий представник від дугіна-корчинського в Опу, перекормив їх мівіною, запареною з скумбрією по 7 грн??
Кого спіймав, зеленський, перед виборами із свого оточення, тих і привіз!
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22.03.2025 12:49 Відповісти
Яка несподіванка(((А інші міста та населені пункти України москалі не таким же методом окуповували?((Чи знову вибачення ,мовляв,ми там таку потужну оборону зробили ,а вони нас обійшли з флангів і ми змушені відступити на більш вигідні позиції?((((((((((((((((((((((((((((((
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22.03.2025 12:51 Відповісти
Суровікин, скільки нарив рубежів за 4 місяці, що зеленський з Оманських опу з 2019 року, навіть уявити не змогли, а не що побудувати!
От, якби в асфальт грошики, замість посилення обороноздатності України, тут би тобі, у ТУРБОРЕЖИМІ, уся моношобла ґвалтувала регламент ВРУ….
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22.03.2025 13:01 Відповісти
Вони завжди обходять по флангам і завжди, на жаль, успішно. П.С. У нас в Академіях викладають контрзаходи проти оточень, чи це наша доля така?
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22.03.2025 13:05 Відповісти
Верховний знає, що робить...
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22.03.2025 13:21 Відповісти
Творожний,здаючи міста та вузли оборони,завжди у 1-шу чергу, здає спочатку кацапам фланги. Потім остаточна здача міста залишається питанням часу...Він справжній фельдмаршал,цей Творожний!!
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22.03.2025 13:28 Відповісти
знов те саме
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22.03.2025 18:50 Відповісти
 
 