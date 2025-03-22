Ворог намагається у Торецьку обійти Сили оборони з флангів, - ОТУ "Луганськ"

За минулу добу в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" відбулося 28 штурмових дій. Переважна більшість - на Торецькому напрямку. Безпосередньо у місті Торецьк відбулось 10 штурмів противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Щодо Торецького напрямку. Окупанти здійснюють штурмові дії, намагаються протиснутись з флангів, з південної та північної частини, в смугах відповідальності 12 бригади "Азов", а також інших наших підрозділів, які знаходяться в південній частині міста. Але росіянам не вдається це зробити. Наші захисники заздалегідь виявляють просування ворога та знищують його", - наголосив він.

Запорожець зазначив, що 19 березня противник в районі Часового Яру намагався штурмувати позиції Сил оборони із застосуванням техніки. У результаті: п’ять одиниць ББМ було знищено, одна машина втекла. На Сіверському напрямку зафіксовано накопичення особового складу та техніки.

"Якщо раніше росіяни писали заявки на доукомплектування броньованою технікою, танками, ББМ, то зараз в перехопленнях є інформація, що ворог пише заявки на поповнення мототехніки. Можливо, це пов’язано з нестачею броньованої техніки, а можливо й через те, що на Сіверському напрямку більше відкрита місцевість.

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І щоб швидко залетіти на позиції Сил оборони або принаймні вступити в бій поблизу наших позицій ворог думає зробити це саме на мототехніці. Також останнім часом ворог активно завдавав авіаударів по околицях Торецька та наближених до нього населених пунктів", - повідомив Запорожець.