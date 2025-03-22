Громадська антикорупційна рада просить Ставку диверсифікувати закупівлі боєприпасів для фронту: МО замовило 300 тис. мін у ненадійного виробника
Якби Сили оборони України мали достатній запас боєприпасів і мінометних мін на фронті, ворог зазнавав би значно більших втрати. Наразі для бригад на найгарячіших ділянках фронту діє ліміт - приблизно 50 мін на добу, що є недостатнім.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.
Україна сподівається на допомогу партнерів, зокрема на поставку двох мільйонів снарядів від Європейського Союзу, а також боєприпасів від чеської ініціативи. Однак важливо, щоб Україна також виробляла власні боєприпаси та озброєння. З реалізацією цього завдання інколи виникають труднощі.
На цьому тлі Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України зробила заяву, яка поки що не отримала достатнього резонансу в медіа. У заяві Рада висловила стурбованість рішенням Міністерства оборони замовити великий обсяг мін калібру 120 мм у державних виробників, які раніше неодноразово зривали виконання контрактів. Рада наголошує, що закупівля у підприємств, які виконали менше 50% попередніх угод, створює ризики постачання необхідних боєприпасів на фронт.
Рада також зазначає, що, попри зриви контрактів і публічний розголос, ніхто не поніс відповідальності за ненадійне постачання мін чи неякісну продукцію. Ситуація стосується одного з державних підприємств, яке підпорядковане Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України. Міністерство оборони планує замовити на цьому підприємстві 300 тис. мін калібру 120 мм, попри невиконаний попередній контракт.
У зв'язку з цим Громадська антикорупційна рада звернулася до Ставки верховного головнокомандувача з наступними пропозиціями:
- Міністерство оборони має запровадити практику диверсифікації закупівель боєприпасів у різних виробників, щоб уникнути залежності від одного постачальника.
- Потрібно оприлюднити кількість рекламацій та боєприпасів, які були повернуті виробникам.
Мінстратегпром раніше повідомляв, що заміні підлягали 24 тис. мін калібру 120 мм, і значну частину з них уже було замінено. Ця історія вимагає детального розгляду та вирішення проблем з постачанням боєприпасів для фронту.
На пресконференції міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначав, що існують проблеми з порохами. Однак, як стало відомо, у виробництві мін вирішили використовувати підривачі від танкових снарядів замість тих, що призначені для мінометів. Це призвело до того, що міни не активувалися і не вибухали через інший підривач. Невідомо, хто ухвалив таке рішення, але необхідно знайти відповідальних за ці випадки.
Громадська антикорупційна рада заявила, що подає до правоохоронних органів заяву про злочин, пов'язаний із неналежними діями посадових осіб у взаємодії з постачальниками. У заяві містяться назви, цифри та інші дані, які поки що не можуть бути оприлюднені.
Ситуація матиме продовження, і медійні структури будуть відстежувати події, пов'язані з замовленням мін у виробника, який не здатен забезпечити якісне постачання боєприпасів для Сил оборони. На фронті, де потрібні міни та боєприпаси, наші воїни часто компенсують недоліки оборонно-промислових підприємств своєю мужністю.
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2. Рада приймає драконівський закон проти протестів.
Співпадіння?
Усьо ж, па ригламенту КМУ! Кругова порука щодо БЕЗКАРНОСТІ за свою бездіяльність, в Урядовому кварталі, упродовж 3 років!!
А ГПУ, «дуже заклопотані», приставаннями до Патріотів, як Червінський, та санкціями проти опозиції!
Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
Невже в нас багато виробників *********** , які взагалі не отримують замовлення?