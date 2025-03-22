УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9219 відвідувачів онлайн
Новини
1 351 14

Громадська антикорупційна рада просить Ставку диверсифікувати закупівлі боєприпасів для фронту: МО замовило 300 тис. мін у ненадійного виробника

боєприпаси для фронту

Якби Сили оборони України мали достатній запас боєприпасів і мінометних мін на фронті, ворог зазнавав би значно більших втрати. Наразі для бригад на найгарячіших ділянках фронту діє ліміт - приблизно 50 мін на добу, що є недостатнім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

Україна сподівається на допомогу партнерів, зокрема на поставку двох мільйонів снарядів від Європейського Союзу, а також боєприпасів від чеської ініціативи. Однак важливо, щоб Україна також виробляла власні боєприпаси та озброєння. З реалізацією цього завдання інколи виникають труднощі.

На цьому тлі Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України зробила заяву, яка поки що не отримала достатнього резонансу в медіа. У заяві Рада висловила стурбованість рішенням Міністерства оборони замовити великий обсяг мін калібру 120 мм у державних виробників, які раніше неодноразово зривали виконання контрактів. Рада наголошує, що закупівля у підприємств, які виконали менше 50% попередніх угод, створює ризики постачання необхідних боєприпасів на фронт.

Також читайте: МО планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, - Громадська антикорупційна рада

Рада також зазначає, що, попри зриви контрактів і публічний розголос, ніхто не поніс відповідальності за ненадійне постачання мін чи неякісну продукцію. Ситуація стосується одного з державних підприємств, яке підпорядковане Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України. Міністерство оборони планує замовити на цьому підприємстві 300 тис. мін калібру 120 мм, попри невиконаний попередній контракт.

У зв'язку з цим Громадська антикорупційна рада звернулася до Ставки верховного головнокомандувача з наступними пропозиціями:

  • Міністерство оборони має запровадити практику диверсифікації закупівель боєприпасів у різних виробників, щоб уникнути залежності від одного постачальника.
  • Потрібно оприлюднити кількість рекламацій та боєприпасів, які були повернуті виробникам.

Мінстратегпром раніше повідомляв, що заміні підлягали 24 тис. мін калібру 120 мм, і значну частину з них уже було замінено. Ця історія вимагає детального розгляду та вирішення проблем з постачанням боєприпасів для фронту.

На пресконференції міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначав, що існують проблеми з порохами. Однак, як стало відомо, у виробництві мін вирішили використовувати підривачі від танкових снарядів замість тих, що призначені для мінометів. Це призвело до того, що міни не активувалися і не вибухали через інший підривач. Невідомо, хто ухвалив таке рішення, але необхідно знайти відповідальних за ці випадки.

Також читайте: Міноборони проводить службове розслідування щодо контракту АОЗ на закупівлю старих протитанкових мін

Громадська антикорупційна рада заявила, що подає до правоохоронних органів заяву про злочин, пов'язаний із неналежними діями посадових осіб у взаємодії з постачальниками. У заяві містяться назви, цифри та інші дані, які поки що не можуть бути оприлюднені.

Ситуація матиме продовження, і медійні структури будуть відстежувати події, пов'язані з замовленням мін у виробника, який не здатен забезпечити якісне постачання боєприпасів для Сил оборони. На фронті, де потрібні міни та боєприпаси, наші воїни часто компенсують недоліки оборонно-промислових підприємств своєю мужністю.

Автор: 

міна (331) Сметанін Герман (37) війна в Україні (3470)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
1. Трамп та путін хочуть відірвати від України чотири області та Крим.
2. Рада приймає драконівський закон проти протестів.
Співпадіння?
показати весь коментар
22.03.2025 12:50
+9
А Буратіна куди дивиться, Петра гоняє?
показати весь коментар
22.03.2025 12:52
+9
Черговий доказ маштабного наживання на війні на який нарід давно вже не звертає уваги...
показати весь коментар
22.03.2025 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1. Трамп та путін хочуть відірвати від України чотири області та Крим.
2. Рада приймає драконівський закон проти протестів.
Співпадіння?
показати весь коментар
22.03.2025 12:50 Відповісти
А Буратіна куди дивиться, Петра гоняє?
показати весь коментар
22.03.2025 12:52 Відповісти
Черговий доказ маштабного наживання на війні на який нарід давно вже не звертає уваги...
показати весь коментар
22.03.2025 12:52 Відповісти
Краще прогугнявити. Так війна ж! Ніззя, нічого ніззя проти Лідора!
показати весь коментар
22.03.2025 13:21 Відповісти
І причина просочування малих груп рашистів черкз порядки ЗСУ
показати весь коментар
22.03.2025 19:15 Відповісти
Ось така шмигалівщина, з купою держСекретарів із замами заброньованими у КМУ, так забезпечує Захисникам України, необхідне ОВТ!!
Усьо ж, па ригламенту КМУ! Кругова порука щодо БЕЗКАРНОСТІ за свою бездіяльність, в Урядовому кварталі, упродовж 3 років!!
А ГПУ, «дуже заклопотані», приставаннями до Патріотів, як Червінський, та санкціями проти опозиції!
показати весь коментар
22.03.2025 12:54 Відповісти
Це піздець...
показати весь коментар
22.03.2025 12:58 Відповісти
Розграбування бюджету - це те що навчилася робити мафія в Україні. Окопи для бідних (як і податки) - бюджет для жОПопрєданних і непідсудних. Отака хурма малята. Далі - хотілося б про екологію для нинішніх можновладців (ВОНИ ДОВІЧНОГО В МОНАКО - НЕ БОЯТЬСЯ), на жаль ставки - міліють, посадки з міцними гілляками вокошує ворог(((.
показати весь коментар
22.03.2025 13:08 Відповісти
Якщо Вас цікавлять відповіді на питання: чому почалася війна, чому світові пох доля нашої країни, чому так поводять себе трампи, маски, путлери, наші нікчемні владні дегенерати, чому наші громадяни вимушені втікати зі своєї рідної землі…

Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
показати весь коментар
22.03.2025 22:19 Відповісти
Міністерство оборони має запровадити практику диверсифікації закупівель *********** у різних виробників, щоб уникнути залежності від одного постачальника. Джерело: https://censor.net/ua/n3542636
Невже в нас багато виробників *********** , які взагалі не отримують замовлення?
показати весь коментар
22.03.2025 13:13 Відповісти
Доки уся верхівка МО на чолі з умеровим не буде у цугундері-будуть красти. Від кого ми чекаємо перемоги?????
показати весь коментар
22.03.2025 13:19 Відповісти
умєрка - слуга. Господар знає що хоче! Звісно, не міни.
показати весь коментар
22.03.2025 13:22 Відповісти
Чому не поніс ні хто покарання за неякісні міни?Відповідь одна і вона криється в питанні: "КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?"
показати весь коментар
22.03.2025 13:23 Відповісти
МО- корупційна кантора.котра заказує потреби для ЗСУ .тільки в тих виробників і постачальників від котрих є гарантований "відкат"
показати весь коментар
22.03.2025 14:21 Відповісти
 
 