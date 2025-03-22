Громадська антикорупційна рада просить Ставку диверсифікувати закупівлі боєприпасів для фронту: МО замовило 300 тис. мін у ненадійного виробника

Якби Сили оборони України мали достатній запас боєприпасів і мінометних мін на фронті, ворог зазнавав би значно більших втрати. Наразі для бригад на найгарячіших ділянках фронту діє ліміт - приблизно 50 мін на добу, що є недостатнім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

Україна сподівається на допомогу партнерів, зокрема на поставку двох мільйонів снарядів від Європейського Союзу, а також боєприпасів від чеської ініціативи. Однак важливо, щоб Україна також виробляла власні боєприпаси та озброєння. З реалізацією цього завдання інколи виникають труднощі.

На цьому тлі Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України зробила заяву, яка поки що не отримала достатнього резонансу в медіа. У заяві Рада висловила стурбованість рішенням Міністерства оборони замовити великий обсяг мін калібру 120 мм у державних виробників, які раніше неодноразово зривали виконання контрактів. Рада наголошує, що закупівля у підприємств, які виконали менше 50% попередніх угод, створює ризики постачання необхідних боєприпасів на фронт.

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Рада також зазначає, що, попри зриви контрактів і публічний розголос, ніхто не поніс відповідальності за ненадійне постачання мін чи неякісну продукцію. Ситуація стосується одного з державних підприємств, яке підпорядковане Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України. Міністерство оборони планує замовити на цьому підприємстві 300 тис. мін калібру 120 мм, попри невиконаний попередній контракт.

У зв'язку з цим Громадська антикорупційна рада звернулася до Ставки верховного головнокомандувача з наступними пропозиціями:

Міністерство оборони має запровадити практику диверсифікації закупівель боєприпасів у різних виробників, щоб уникнути залежності від одного постачальника.

Потрібно оприлюднити кількість рекламацій та боєприпасів, які були повернуті виробникам.

Мінстратегпром раніше повідомляв, що заміні підлягали 24 тис. мін калібру 120 мм, і значну частину з них уже було замінено. Ця історія вимагає детального розгляду та вирішення проблем з постачанням боєприпасів для фронту.

На пресконференції міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначав, що існують проблеми з порохами. Однак, як стало відомо, у виробництві мін вирішили використовувати підривачі від танкових снарядів замість тих, що призначені для мінометів. Це призвело до того, що міни не активувалися і не вибухали через інший підривач. Невідомо, хто ухвалив таке рішення, але необхідно знайти відповідальних за ці випадки.

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Громадська антикорупційна рада заявила, що подає до правоохоронних органів заяву про злочин, пов'язаний із неналежними діями посадових осіб у взаємодії з постачальниками. У заяві містяться назви, цифри та інші дані, які поки що не можуть бути оприлюднені.

Ситуація матиме продовження, і медійні структури будуть відстежувати події, пов'язані з замовленням мін у виробника, який не здатен забезпечити якісне постачання боєприпасів для Сил оборони. На фронті, де потрібні міни та боєприпаси, наші воїни часто компенсують недоліки оборонно-промислових підприємств своєю мужністю.