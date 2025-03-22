Європа працює над стратегією на випадок виходу США з НАТО, - Financial Times

Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи розробляють стратегію щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону Європи замість США.

Про Financial Times заявили чотири поінформовані європейські посадовці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда"

Газета пише, що йдеться і про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо передачі цих обов’язків європейським державам упродовж наступних п’яти-десяти років.

Обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО, що стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже вісім десятиліть, зазначила газета.

За словами чотирьох співрозмовників, Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед держав, які беруть участь у цих неформальних, але структурованих обговореннях.

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Їхня мета - розробити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні.

Зазначається, що пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, що дозволило б США більше зосередитися на Азії.

Окрім свого ядерного стримування, яке забезпечує захист Європи за участі кількох європейських військово-повітряних сил, що мають на озброєнні американську ядерну зброю, США надають військові можливості, яких не мають континентальні союзники, керують авіаційними, морськими та військовими базами та утримують 80 тисяч військовослужбовців у Європі.

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За оцінками посадовців, для досягнення рівня, який дозволить замінити більшість військових можливостей США (за винятком ядерного стримування), знадобиться від п’яти до 10 років посилених витрат.

"Збільшення витрат - це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим", - сказав один із посадовців.

Попри те, що американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та його п’ятій статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО.

"Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?" - зазначив ще один із посадовців.

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Співрозмовники вказали також на постійні і регулярні дискусії, які ведуть Франція і Британія щодо створення "коаліції рішучих" як на індикатор напрямку руху.

На запитання, що означає європейська опора в НАТО і чи можлива вона, один із посадовців відповів: "Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо це прямо зараз: Велика Британія і Франція беруть на себе ініціативу [щодо сил запевнення для України] без участі американців".