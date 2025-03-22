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Новини Участь США у плануванні навчань НАТО в Європі США в НАТО
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Європа працює над стратегією на випадок виходу США з НАТО, - Financial Times

Військові навчання НАТО стартували в Естонії

Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи розробляють стратегію щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону Європи замість США.

Про  Financial Times заявили чотири поінформовані європейські посадовці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда"

Газета пише, що йдеться і про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо передачі цих обов’язків європейським державам упродовж наступних п’яти-десяти років.

Обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО, що стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже вісім десятиліть, зазначила газета.

За словами чотирьох співрозмовників, Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед держав, які беруть участь у цих неформальних, але структурованих обговореннях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без США НАТО не буде тим самим, - Трамп

Їхня мета - розробити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні.

Зазначається, що пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, що дозволило б США більше зосередитися на Азії.

Окрім свого ядерного стримування, яке забезпечує захист Європи за участі кількох європейських військово-повітряних сил, що мають на озброєнні американську ядерну зброю, США надають військові можливості, яких не мають континентальні союзники, керують авіаційними, морськими та військовими базами та утримують 80 тисяч військовослужбовців у Європі.

Також читайте: НАТО планує попросити європейських союзників і Канаду збільшити свої запаси зброї та військового обладнання, - Bloomberg

За оцінками посадовців, для досягнення рівня, який дозволить замінити більшість військових можливостей США (за винятком ядерного стримування), знадобиться від п’яти до 10 років посилених витрат.

"Збільшення витрат - це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим", - сказав один із посадовців.

Попри те, що американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та його п’ятій статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО.

"Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?" - зазначив ще один із посадовців.

Також читайте: Для заміни військових сил США власними Європі знадобиться до 10 років, - Financial Times

Співрозмовники вказали також на постійні і регулярні дискусії, які ведуть Франція і Британія щодо створення "коаліції рішучих" як на індикатор напрямку руху.

На запитання, що означає європейська опора в НАТО і чи можлива вона, один із посадовців відповів: "Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо це прямо зараз: Велика Британія і Франція беруть на себе ініціативу [щодо сил запевнення для України] без участі американців".

Автор: 

НАТО (6403) США (22455) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+3
РФ спокойно дойдет до Ла-Манша, а еврогейские комиссары все еще будут принимать коллегиальные решения. Словакия и Венгрия вообще присоединятся к победному маршу войск Путина.
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22.03.2025 13:23
+3
Спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій нещодавній візит до очільника Кремля Владіміра Путіна, під час якого той подарував йому портрет Дональда Трампа.

Про це він сказав у https://www.youtube.com/watch?v=acvu2LBumGo інтерв'ю Такеру Карлсону, пише "Європейська правда".

Віткофф назвав візит до Путіна "особистим" та розповів, як правитель Росії "замовив прекрасний портрет президента Трампа".

"Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвезти його додому президенту Трампу", - сказав він.
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22.03.2025 13:28
+3
Непоганий вкид , рашистику. Але якби не трамп рф навіть до Суджі б не дійшла
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22.03.2025 13:44
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РФ спокойно дойдет до Ла-Манша, а еврогейские комиссары все еще будут принимать коллегиальные решения. Словакия и Венгрия вообще присоединятся к победному маршу войск Путина.
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22.03.2025 13:23 Відповісти
А навіщо ви пишете "рф" та "ху#ло" з великої літери?
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22.03.2025 13:35 Відповісти
Непоганий вкид , рашистику. Але якби не трамп рф навіть до Суджі б не дійшла
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22.03.2025 13:44 Відповісти
ПДРСе лапчатий, три роки одна Україна з вами воює і куди ви за цей час дійшли?
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22.03.2025 16:03 Відповісти
що стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу Джерело: https://censor.net/ua/n3542638

Якщо Трамп послабить НАТО або США вийдуть з НАТО, то нам що з цим щастям робити? Адже всі нездійсненні мрії про НАТО були орієнтовані на США.
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22.03.2025 13:26 Відповісти
Особисто для тебе, мокша
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22.03.2025 13:45 Відповісти
Спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій нещодавній візит до очільника Кремля Владіміра Путіна, під час якого той подарував йому портрет Дональда Трампа.

Про це він сказав у https://www.youtube.com/watch?v=acvu2LBumGo інтерв'ю Такеру Карлсону, пише "Європейська правда".

Віткофф назвав візит до Путіна "особистим" та розповів, як правитель Росії "замовив прекрасний портрет президента Трампа".

"Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвезти його додому президенту Трампу", - сказав він.
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22.03.2025 13:28 Відповісти
У Европы есть опробованная, годами отработанная стратегия.
Смазать булки вазелином и в позе Z вылизывать лапти.
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22.03.2025 13:30 Відповісти
То-то всі країни Європи є,а совку і москальскої імперії - нема
Бачиш , вато , як легко тебе макнути у факти
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22.03.2025 14:28 Відповісти
макайся сама, аналытик !
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22.03.2025 14:49 Відповісти
С 39-го все не дорабатывают...
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22.03.2025 14:06 Відповісти
провести 100500 зборів у спробах заманити США назад
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22.03.2025 15:59 Відповісти
Як тільки Україна впаде,кацапи відразу атакуватимуть Європу.Думаю Макрон,Мерц,і інші до того часу хоч щось вирішать????
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22.03.2025 16:07 Відповісти
Долго думаешь, Европа, неужели непонятно. что рыжий дебил будет делать всё, чтобы развалить НАТО?

Не ждите его шантажа, выпирайте американцев на хрен, они в Европе не нужны!
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22.03.2025 18:25 Відповісти
 
 