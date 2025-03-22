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Новини Посилення кордону України
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Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією, - Держприкордонслужба

Кордон на Закарпатті посилять

У Закарпатській області будуть посилено контролювати кордон України з Румунією та Угорщиною  у Закарпатській області, для цього залучили додаткові сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

ДПСУ зазначає, що для охорони кордону у Закарпатській області залучили додаткові сили.

"Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", - зазначають прикордонники.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5922) кордон (4748) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+21
"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози"

Чим загрожують румуни? Невже збираються напасти?
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22.03.2025 14:50
+20
.. нема спасу від навали мадяр і циган ... все рвуться в рай зелений як противні мухи ..
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22.03.2025 14:56
+19
Якщо порівняти облаштування східного та західного кордону України, то напад чекали явно не зі сходу...
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22.03.2025 15:06
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"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози"

Чим загрожують румуни? Невже збираються напасти?
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22.03.2025 14:50 Відповісти
Ну так это от наших "нарушителей", а не от их
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22.03.2025 15:35 Відповісти
Стицько і є стицько
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22.03.2025 16:00 Відповісти
Ви б суки так військових ЗСУ на нулі підтримували! 🤬
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22.03.2025 16:08 Відповісти
А Стицько і підтримує. Просто у нього свої військові.
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22.03.2025 16:16 Відповісти
РОЗСТРІЛЮВАТИ внутрішніх ворогів потрібно
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22.03.2025 20:24 Відповісти
Ти хворе?
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23.03.2025 07:07 Відповісти
Може додаткові сили залучити на фронт
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22.03.2025 14:53 Відповісти
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22.03.2025 16:10 Відповісти
виправляю переноси складів: СВО - бо -ду кацапським прихввостням
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22.03.2025 20:26 Відповісти
.. нема спасу від навали мадяр і циган ... все рвуться в рай зелений як противні мухи ..
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22.03.2025 14:56 Відповісти
Навіщо їм твій зелений рай, їм земелька потрібна.
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22.03.2025 15:00 Відповісти
лол)
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22.03.2025 15:23 Відповісти
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22.03.2025 14:58 Відповісти
Якщо порівняти облаштування східного та західного кордону України, то напад чекали явно не зі сходу...
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22.03.2025 15:06 Відповісти
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22.03.2025 15:08 Відповісти
Це з учбового плаката для совєцьких прикордонників. Одна з повних версій цього плаката 1969 року. Вище - пункт 4 ліворуч.

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22.03.2025 15:17 Відповісти
Самий головний пункт: всі інструкції виконувати в кирзових чоботах. Інакше не працює
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22.03.2025 16:11 Відповісти
Translator

чому не кажеш про захист неньки.
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22.03.2025 16:26 Відповісти
... там и за200сотисля
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22.03.2025 20:28 Відповісти
Просто мамині жоржинки стяться мобілізації. Українцями таких не назвеш.
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22.03.2025 16:22 Відповісти
Сам пішов. 24.02.22.
Зараз моя війна вже скінчилася. Час тобі мене замінити.
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22.03.2025 17:55 Відповісти
я теж сам пішов, але інших туди, в те пекло непосилаю.
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22.03.2025 19:06 Відповісти
Куди ти пішов?
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22.03.2025 19:10 Відповісти
туди куди і ти ходив
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22.03.2025 19:26 Відповісти
але потім побачив, що коаліція ригозелені нев арта того щоб я за них своїм життям ризикував.
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22.03.2025 19:29 Відповісти
Я захищав свою родину, мову і культуру.
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22.03.2025 19:50 Відповісти
поки захищав,броньовані "патріоти" поодягали вишиванкі і називають "ухилянтами" тих хто нехоче йти ти в окоп щоб вони й надалі збагачувались, зніми ти вже рожеві окуляри.
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22.03.2025 19:54 Відповісти
Якщо ти справді воював- маєш розуміти що кацапи зроблять з твоїми рідними.
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22.03.2025 20:09 Відповісти
Якщо зеОПЗЖшна коаліція заборонить виїзд дітям і жінкам то розумію
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22.03.2025 20:13 Відповісти
А ти сам як збираєшся виїхати?
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22.03.2025 20:23 Відповісти
Misha Gerarahare - ІПСО ФСБ, тут їх сотні!!!
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22.03.2025 20:34 Відповісти
то вже як Бог дасть.
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22.03.2025 20:44 Відповісти
А з ЗСУ як втік?
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22.03.2025 21:28 Відповісти

по стану здоров"я)
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22.03.2025 22:01 Відповісти
Непридатних зараз нема.
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22.03.2025 22:15 Відповісти
а ти як?)
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22.03.2025 22:12 Відповісти
А я ще служу.
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22.03.2025 22:24 Відповісти
Різні арестовичі , мабуть хочуть прошмигнути в Україну і замахнутися на президентство.
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22.03.2025 15:17 Відповісти
Мабуть важко тримати куршавельский фронт та не брати хабарі.
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22.03.2025 15:18 Відповісти
Пілотовану авіацію для захисту західного кордону від клятих ухилянтів? Нічого собі, ще ніде в світі не використовували ф16 для затримання нелегальних порушників кордону, напевно, ще й бомбитимуть їх зверху.
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22.03.2025 15:46 Відповісти
ФАБ-500 в Тису...
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22.03.2025 15:56 Відповісти
і ще хаймарса, сторм шедуо і тауруса в немчюр випросить)
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22.03.2025 16:21 Відповісти
"ДПСУ зазначає, що для охорони кордону у Закарпатській області залучили додаткові сили."Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть ******* автомобільну та спеціальну техніку".

Нормально. Бійцям на фронт - закуплені волонтерами вживані іномарки, прикордонникам на західний кордон - новенькі, закуплені з державного бюджету. Так переможемо...
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22.03.2025 15:55 Відповісти
Ти ж на ТОТ живеш, чого так нервуєшся?
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22.03.2025 15:56 Відповісти
Не тринди, Горлівка не Київ.
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22.03.2025 16:00 Відповісти
Ти краще скажи, за бабки працюєш, кацапський аусвайс відпрацьовуєш, чи ідейний?
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22.03.2025 16:06 Відповісти
Ботяра ти болотна сцець мля, йди раша тюдей баки забивай може там дадуть пару фуфлів
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22.03.2025 18:50 Відповісти
Скільки виповзло кацапсячог як ви ховаєтесь щоб на ваші продажні голови прилітало кожен день від ваших братушок
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22.03.2025 16:03 Відповісти
Вони сподіваються пересидіти і дочекатися кацапів, щоб ті дали їм по акції Газпрому.
Або ж втекти за кордон через Тису і там клянчити соцдопомогу і розповідати про свою лиху долю.
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22.03.2025 16:15 Відповісти
Головна ударна сила кацапів- Misha Gerarahare та Стицько #601129 вже тут як тут. Показово що вони спливають виключно в таких темах.
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22.03.2025 16:08 Відповісти
Введіть тариф 10 тисяч доларів за виїзд, вивільниться чимало прикордонників і додаткові гроші. Якщо 1 млн чоловіків захоче втекти - це 10 млрд доларів. Цих грошей вистачить купити 20 млн FPV-дронів, або 2 млн Мавіків. Це буде чесно - і економічний фронт і гроші на війну.
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22.03.2025 17:42 Відповісти
а пускати їх хто буде? жінки та діти?
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22.03.2025 18:39 Відповісти
З чіпких обіймів неньки не так просто вирватись...
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22.03.2025 17:51 Відповісти
А кордон на межі Сумської області не бажають підсилити? Чи то інше, там стріляють?
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22.03.2025 18:07 Відповісти
Як там Америка, кордон на замку чи так собі. Якраз там в Сумах прикордонники перші на нулю і так майже по всему фронту. Чи ти вважаєш що пізддотаа руснява має гуляти де хоч.
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22.03.2025 18:56 Відповісти
Підсилюють не обов'язково щоб дристунів ловити а може щоб дрг- розвідники не шарились на заході і не вичисляли що нам надають? До такої думки кукуха ніяк.
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22.03.2025 19:01 Відповісти
Все бидло прикордонне з заходу, відправити на російський кордон вмісті з ТЦКашниками, нефіг людоловством займається!
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22.03.2025 19:42 Відповісти
Мрієш втекти через Тису і там клянчити соцдопомогу і розповідати про свою лиху долю?
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23.03.2025 01:01 Відповісти
А своїм прикладом на передову ??
Слабо ?!
Тіки інших би відправляв, щоб обісрану сраку прикрити.
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23.03.2025 16:08 Відповісти
все вірно підсилюють. А для фронту і волонтери все куплять
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22.03.2025 23:37 Відповісти
Поліцаї для бусифікації на Закарпатті вже використовують дрони,
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23.03.2025 06:55 Відповісти
Але диктаторська терористична влада робить рабів з чоловіків!!!
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23.03.2025 07:11 Відповісти
 
 