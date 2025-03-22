Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією, - Держприкордонслужба

У Закарпатській області будуть посилено контролювати кордон України з Румунією та Угорщиною у Закарпатській області, для цього залучили додаткові сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

ДПСУ зазначає, що для охорони кордону у Закарпатській області залучили додаткові сили.

"Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", - зазначають прикордонники.

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