Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією, - Держприкордонслужба
У Закарпатській області будуть посилено контролювати кордон України з Румунією та Угорщиною у Закарпатській області, для цього залучили додаткові сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Державну прикордонну службу України.
"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.
ДПСУ зазначає, що для охорони кордону у Закарпатській області залучили додаткові сили.
"Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", - зазначають прикордонники.
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Чим загрожують румуни? Невже збираються напасти?
чому не кажеш про захист неньки.
Зараз моя війна вже скінчилася. Час тобі мене замінити.
по стану здоров"я)
Нормально. Бійцям на фронт - закуплені волонтерами вживані іномарки, прикордонникам на західний кордон - новенькі, закуплені з державного бюджету. Так переможемо...
Або ж втекти за кордон через Тису і там клянчити соцдопомогу і розповідати про свою лиху долю.
Слабо ?!
Тіки інших би відправляв, щоб обісрану сраку прикрити.