У бою за Україну загинув український легкоатлет Орест Малованюк
Під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині загинув Орест Малованюк. Йому було 27 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сhampion.com.ua із посиланням на Спортивний Комітет України.
"Орест Малованюк воював за Україну з 2017 року. Пройшов найгарячіші точки фронту: Слов’янськ, Бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку, займався повітряною та наземною розвідкою. Військові навички та досвід Ореста, його холоднокровність і точність дій зробили воїна легендою серед побратимів. Та 16 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині Герой прийняв останній бій", – йдеться в повідомленні.
Орест був не лише воїном, але й видатним спортсменом. Майстер спорту України, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг), переможець молодіжної першості України з бігу на 1 милю 2018 року.
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немає на війні , так як вони прийшли до влади тільки
напхати свої кишені краденим баблом і звалити з краіни!!😡
Кращим синам і справжнім Воінам Украіни вічна слава 😪😪😪