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Новини Втрати України
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У бою за Україну загинув український легкоатлет Орест Малованюк

Орест Малованюк

Під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині загинув Орест Малованюк. Йому було 27 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Сhampion.com.ua із посиланням на Спортивний Комітет України.

"Орест Малованюк воював за Україну з 2017 року. Пройшов найгарячіші точки фронту: Слов’янськ, Бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку, займався повітряною та наземною розвідкою. Військові навички та досвід Ореста, його холоднокровність і точність дій зробили воїна легендою серед побратимів. Та 16 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині Герой прийняв останній бій", – йдеться в повідомленні.

Орест був не лише воїном, але й видатним спортсменом. Майстер спорту України, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг), переможець молодіжної першості України з бігу на 1 милю 2018 року.

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спорт (1612) втрати (4381)


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Топ коментарі
+31
Царство небесне воїну 🙏
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22.03.2025 15:05
+27
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦
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22.03.2025 15:08
+24
Вічна Пам'ять.
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22.03.2025 15:13
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Царство небесне воїну 🙏
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22.03.2025 15:05 Відповісти
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦
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22.03.2025 15:08 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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22.03.2025 15:13 Відповісти
Ось так гинуть кращі кожен день війна забрає патріотів ,в той час як в рашистів здихає непотріб : зеки ,алкаші ,маргінали,бидло лднр, нікому непотрібні нац. мени ,Ми втрачаєм кращих ,а ворог біосміття.
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22.03.2025 15:30 Відповісти
Гинуть кращі. Мусора- ухилянти 50 к зарплата, , тцкашна вгодована мразота 50 к зарплата , і депутати жирують в тилу на зарплатах і пайках .
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22.03.2025 16:08 Відповісти
Жодного зеленого чмиря , зі слуг уродів,
немає на війні , так як вони прийшли до влади тільки
напхати свої кишені краденим баблом і звалити з краіни!!😡

Кращим синам і справжнім Воінам Украіни вічна слава 😪😪😪
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22.03.2025 16:08 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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22.03.2025 16:38 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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22.03.2025 16:40 Відповісти
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22.03.2025 17:11 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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22.03.2025 17:31 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!💙💛
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22.03.2025 17:53 Відповісти
God bless his beautiful soul.
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22.03.2025 18:40 Відповісти
Господи, какие люди уходят, лучшие из лучших, слава вам в веках, дорогие наши воины, земля вам пухом и вечная память потомков!
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22.03.2025 18:53 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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22.03.2025 19:17 Відповісти
Героям Слава!
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22.03.2025 19:34 Відповісти
Гинуть найкращі, а мразота гуляє по дискотекам. В країні війна а декому веселощі.
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22.03.2025 22:17 Відповісти
 
 