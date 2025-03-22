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Рашисти вдарили по Краматорську: під вогнем приватний сектор
Сьогодні, 22 березня 2025 року, Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор. Встановлюємо наслідки", - заявив він.
Більше деталей на цю хвилину не відомо.
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Gary Grant
показати весь коментар22.03.2025 16:43 Відповісти Мені подобається 3
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