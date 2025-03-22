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Новини Обстріл Краматорська
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Рашисти вдарили по Краматорську: під вогнем приватний сектор

наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року

Сьогодні, 22 березня 2025 року, Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор. Встановлюємо наслідки", - заявив він.

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Більше деталей на цю хвилину не відомо.

Автор: 

Краматорськ (649) обстріл (28183) Донецька область (8302) Краматорський район (188)


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22.03.2025 16:43 Відповісти
 
 