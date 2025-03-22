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Новини Обстріли Харківщини
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Окупанти обстріляли Олександрівку на Харківщині, три людини зазнали поранень

На Харківщині троє поранених через російський обстріл

Увечері суботи, 22 березня, російські загарбники обстріляли населений пункт Олександрівка, Золочівського району Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів три людини поранені.

Про це в Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину відомо про поранення трьох цивільних. Одна з постраждалих - 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя", - розповів посадовець.

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Автор: 

обстріл (28183) Харківська область (674)


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