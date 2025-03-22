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Новини Розслідування порушень в Україні
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РФ не визнає Комісії ООН з розслідування порушень в Україні і залишила без відповіді 31 запит

Комісії ООН з розслідування порушень в Україні

У Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що Росія не відповідає на надіслані запити і заявляє, що не визнає Комісії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили члени Комісії під час спілкування з журналістами у Відні.

"Ми продовжуватимемо звертатися (до РФ. - Ред.) із запитами. Ми надіслали 31 звернення, якщо я не помиляюсь, і досі не отримали жодної інформації", - зазначила членкиня Комісії Врінда Гровер.

Також вона повідомила, що Комісія хотіла б провести розслідування порушень, на які вказує російська сторона, та отримати доступ до відповідних територій, однак з боку РФ немає жодної співпраці.

Також читайте: ООН не захистить нас від окупації або бажання Путіна прийти знову, - Зеленський

Водночас, за словами Гровер, українська влада завжди відповідає на надіслані запити та надає усю необхідну інформацію, "хоча й можуть бути розбіжності в оцінках, наприклад, у тому, як українська влада бачить ситуацію, і як ми бачимо порушення чи злочини, які документуємо".

Своєю чергою голова Комісії Ерік Мьосе зауважив, що російська сторона просто заявляє, що вона не визнає Комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

"Або взагалі не було відповіді, або була коротка заява, що вони не визнають Комісію", - додав він.

Також читайте: Комісія ООН повідомила про тортури в РФ щодо цивільних українців

Автор: 

ООН (3336) розслідування (2265) росія (64895)


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Топ коментарі
+13
на бую вас крутять - ви непотрібні як і вся ООН
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22.03.2025 20:06
+8
ой!
як збіглося.
і трамп не визнає.
що ж робити?
ойойойой......
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22.03.2025 20:05
+7
Вєлічіє обіжают, просто нагло плюют в нєво, *****...
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22.03.2025 20:06
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ой!
як збіглося.
і трамп не визнає.
що ж робити?
ойойойой......
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22.03.2025 20:05 Відповісти
на бую вас крутять - ви непотрібні як і вся ООН
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22.03.2025 20:06 Відповісти
кацапам може й непотрібні, а для майбутнього трибуналу над руснею матеріали зібрані цією комісією підійдуть.
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22.03.2025 22:40 Відповісти
Вєлічіє обіжают, просто нагло плюют в нєво, *****...
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22.03.2025 20:06 Відповісти
Небензі це нехай розкажуть.
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22.03.2025 20:07 Відповісти
Преступник не признаёт доказательства прокурора и решение судьи - это так неожиданно 🤔
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22.03.2025 20:09 Відповісти
Какие доказательства? Преступник не признаёт в двух клоунах ни прокурора ни судью.
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22.03.2025 20:33 Відповісти
толку з того оон, бюрократична помийка, ще далеко до 2014 нею стало те оон.
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22.03.2025 20:09 Відповісти
Что бы кто не говорил и не пытался замолчать происходящее в Украине, ничего не получится!

Без мирового суда над путлером и всей его шайкой у человечества просто нет будущего и мир на Земле будет невозможен!
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22.03.2025 20:10 Відповісти
вінігрєти із племен і народів котрі мають ЯЗ росказують як іншим жити
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22.03.2025 20:10 Відповісти
Кацапня не визнає нічого ,
крім кувалдою по морді або сокирою по балді !!🤬
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22.03.2025 20:15 Відповісти
А вигнати кацапів з усіх міжнародних організацій, в першу чергу з тих які вона ігнорує слабо?!
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22.03.2025 20:22 Відповісти
Та ті організації = 0 чи вже з кацапами, чи без кацапів.
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22.03.2025 20:34 Відповісти
там де головною цінністю є гроші всі інші йдуть збоку.що оон що нато що обсє говноконтори для заробітку бабла на проблемах інших
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22.03.2025 20:36 Відповісти
Десь така ж історія буде з гіпотетичними миротворцями ООН,
рашка скаже що не визнає ніяких мандатів ООН і нападе.
А тих 'миротвоців' знайдемо на польскому кордоні, кинувших зброю і обладнання
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22.03.2025 20:24 Відповісти
Членкиня может идти в одном известном направлении - уже даже сша не относятся к оон серьезно
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22.03.2025 20:31 Відповісти
в відомому напрямку за кораблем йде русня, киця.
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22.03.2025 22:41 Відповісти
***** в засос з Гутерешом цілується а ви з предявою до кацапів, яких треба копняками гнати нахер з ООН.
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22.03.2025 20:33 Відповісти
То може хоча б право вето заберіть...
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22.03.2025 20:37 Відповісти
А ви кацапськіх підорасів тримаєте в радбезі.
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22.03.2025 20:44 Відповісти
Нінащо неспроможна імпотентна, непотрібна організація дармоїдів. Як і кацапське магате.
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22.03.2025 20:45 Відповісти
пора перечитать "Стенограмма 30-го Заседания СовБеза ООН по Украине."
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22.03.2025 22:26 Відповісти
 
 