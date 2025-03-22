РФ не визнає Комісії ООН з розслідування порушень в Україні і залишила без відповіді 31 запит

У Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що Росія не відповідає на надіслані запити і заявляє, що не визнає Комісії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили члени Комісії під час спілкування з журналістами у Відні.

"Ми продовжуватимемо звертатися (до РФ. - Ред.) із запитами. Ми надіслали 31 звернення, якщо я не помиляюсь, і досі не отримали жодної інформації", - зазначила членкиня Комісії Врінда Гровер.

Також вона повідомила, що Комісія хотіла б провести розслідування порушень, на які вказує російська сторона, та отримати доступ до відповідних територій, однак з боку РФ немає жодної співпраці.

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Водночас, за словами Гровер, українська влада завжди відповідає на надіслані запити та надає усю необхідну інформацію, "хоча й можуть бути розбіжності в оцінках, наприклад, у тому, як українська влада бачить ситуацію, і як ми бачимо порушення чи злочини, які документуємо".

Своєю чергою голова Комісії Ерік Мьосе зауважив, що російська сторона просто заявляє, що вона не визнає Комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

"Або взагалі не було відповіді, або була коротка заява, що вони не визнають Комісію", - додав він.

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