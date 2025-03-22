РФ не визнає Комісії ООН з розслідування порушень в Україні і залишила без відповіді 31 запит
У Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що Росія не відповідає на надіслані запити і заявляє, що не визнає Комісії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили члени Комісії під час спілкування з журналістами у Відні.
"Ми продовжуватимемо звертатися (до РФ. - Ред.) із запитами. Ми надіслали 31 звернення, якщо я не помиляюсь, і досі не отримали жодної інформації", - зазначила членкиня Комісії Врінда Гровер.
Також вона повідомила, що Комісія хотіла б провести розслідування порушень, на які вказує російська сторона, та отримати доступ до відповідних територій, однак з боку РФ немає жодної співпраці.
Водночас, за словами Гровер, українська влада завжди відповідає на надіслані запити та надає усю необхідну інформацію, "хоча й можуть бути розбіжності в оцінках, наприклад, у тому, як українська влада бачить ситуацію, і як ми бачимо порушення чи злочини, які документуємо".
Своєю чергою голова Комісії Ерік Мьосе зауважив, що російська сторона просто заявляє, що вона не визнає Комісії ООН з розслідування порушень в Україні.
"Або взагалі не було відповіді, або була коротка заява, що вони не визнають Комісію", - додав він.
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як збіглося.
і трамп не визнає.
що ж робити?
ойойойой......
Без мирового суда над путлером и всей его шайкой у человечества просто нет будущего и мир на Земле будет невозможен!
крім кувалдою по морді або сокирою по балді !!🤬
рашка скаже що не визнає ніяких мандатів ООН і нападе.
А тих 'миротвоців' знайдемо на польскому кордоні, кинувших зброю і обладнання