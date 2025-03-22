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Павел про гарантії безпеки для України від США та Європи: складатимуться з двох компонентів

Павел про гарантії безпеки для України

Лідер Чехії Петр Павел заявив, що бачить гарантії безпеки для України, які складаються з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, Павел сказав, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США, - ред.) захищатимуть ці інтереси".

Друга складова гарантій, за словами чеського лідера, буде з боку європейських країн, які "задекларували готовність підтримувати Україну.

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода",- заявив Павел.

Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі наступного тижня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.

Читайте також: На саміті "Коаліції охочих" у Парижі буде обговорюватись військовий контингент та гарантії безпеки, - Зеленський

Автор: 

Європа (1788) США (22455) Павел Петр (152) гарантії безпеки (112)


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Топ коментарі
+4
Гарантії можуть надати лише ЗСУ. А згадувати трампа з цого приводу можна хіба що для того, щоб проблюватися.
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22.03.2025 20:30
+2
Зеленський в 2022р. під час Істамбульських переговорів з російськими фашистами вбачав Капітуляцію, яка також складатиметься з двох компонентів: договору з росією про гарантії безпеки від росії-терориста та договору про дружбу та економічну співпрацю з російськими фашистами.
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22.03.2025 20:19
+1
Перший компонент, НАТО вам не бачити від слова взагалі.
Другий компонент, досить нити візьміть нас до НАТО тому що, дивитися перший компонент.
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22.03.2025 20:23
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гарантії безпеки для України, які складаються з двох компонентів:

1. Чесне-пречесне слово
2. "Зупп даю!"
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22.03.2025 20:18 Відповісти
3. As long as it takes
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22.03.2025 20:21 Відповісти
🦷
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22.03.2025 20:24 Відповісти
вухо давай ,зупов у тебе багато
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22.03.2025 20:25 Відповісти
Зеленський в 2022р. під час Істамбульських переговорів з російськими фашистами вбачав Капітуляцію, яка також складатиметься з двох компонентів: договору з росією про гарантії безпеки від росії-терориста та договору про дружбу та економічну співпрацю з російськими фашистами.
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22.03.2025 20:19 Відповісти
А можна ссилочку на ці документи чи висловлювання про те шо ти тут пишеш?
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22.03.2025 21:27 Відповісти
Учасник стамбульських переговорів (разом з умєровим) Арахламідія наводив той зміст - навіть на Цензорі це подавалося
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22.03.2025 22:57 Відповісти
Пуйло не для того війну починав, щоб тут якісь війська членів НАТО дислокувались. І що про це Павел скаже? "Коаліція охочих" подолає вето пуйла, чи буде і далі потужними заявами у рамках strategic ambiguity розкидуватись?
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22.03.2025 20:20 Відповісти
Перший компонент, НАТО вам не бачити від слова взагалі.
Другий компонент, досить нити візьміть нас до НАТО тому що, дивитися перший компонент.
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22.03.2025 20:23 Відповісти
ніяких гарантій не було і не буде, просто сша визнають окуповані території російськими, питання чи всі 4 області і Крим, і чи в повних адмін кордонах, як вимагає путін.
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22.03.2025 20:28 Відповісти
Гарантії можуть надати лише ЗСУ. А згадувати трампа з цого приводу можна хіба що для того, щоб проблюватися.
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22.03.2025 20:30 Відповісти
Ґарантія може бути одна: власна сила. Хоч би хто й хоч би скільки обіцяв, а з теперішньої поведінки членів НАТО висновок випливає очевидний: ніхто ні за кого вписуватися не бажає.
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22.03.2025 20:32 Відповісти
"...через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США, - ред.) захищатимуть ці інтереси" Джерело: https://censor.net/ua/n3542681

Поржав. Договір про "надра" з Афганістаном якось захистив цю країну від талібів? США захищали "свій бізнес"?

А у світлі заяв рудого півня про те, що озброєння для союзників буде функціонально обмежене - то взагалі така "гарантія", що кремлівськи щури аплодують стоячи!

Тепер для України єдина гарантія - Європа, а для Європи - Україна...
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22.03.2025 20:34 Відповісти
Ну якщо США і Трамп ще можуть щось робити, хоч і передусім в своїх шкурних інтересах, то ця т.з. "коаліція охочих" з Європи - це просто привід збиратись і теревенити з пустого в порожнє без жодних результатів як і було 10 років до цього.
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22.03.2025 20:34 Відповісти
Так рашка теж надасть Трампу доступ до мінералів - вже путлєр казав - і перекупить Трампа
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22.03.2025 20:37 Відповісти
Чисельна, озброєна "до зубів" ********, в т.ч. ракетно-стратегічним, озброєнням та навчена армія України - ось єдина гарантія безпеки українського народу і його Держави.

На фото - взірець - готовий виріб складання штурмових гвинтівок CZ BREN 2 SICH за чеською ліцензією на одному з українських підприємств:

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22.03.2025 20:44 Відповісти
А патрони то чиї?
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22.03.2025 20:45 Відповісти
калібр 7,62 - патрони підходять з Калаша.
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22.03.2025 21:01 Відповісти
Шановний пан Павел так розповідає про гарні наслідки підписання угоди з трампоном, начебто й не чув про претензії рудого наперсточника до Гренландії (там теж про копалини), до сусідів своїх Канади та Мексики. Особисто я не хочу бути американцем; я хочу залишитися українцем.
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23.03.2025 08:02 Відповісти
 
 