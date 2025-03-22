Павел про гарантії безпеки для України від США та Європи: складатимуться з двох компонентів
Лідер Чехії Петр Павел заявив, що бачить гарантії безпеки для України, які складаються з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн.
Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, Павел сказав, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США, - ред.) захищатимуть ці інтереси".
Друга складова гарантій, за словами чеського лідера, буде з боку європейських країн, які "задекларували готовність підтримувати Україну.
"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода",- заявив Павел.
Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі наступного тижня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.
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Другий компонент, досить нити візьміть нас до НАТО тому що, дивитися перший компонент.
Поржав. Договір про "надра" з Афганістаном якось захистив цю країну від талібів? США захищали "свій бізнес"?
А у світлі заяв рудого півня про те, що озброєння для союзників буде функціонально обмежене - то взагалі така "гарантія", що кремлівськи щури аплодують стоячи!
Тепер для України єдина гарантія - Європа, а для Європи - Україна...
На фото - взірець - готовий виріб складання штурмових гвинтівок CZ BREN 2 SICH за чеською ліцензією на одному з українських підприємств: