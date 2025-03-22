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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті, - Сійярто

Сійярто про вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попри постійні обіцянки Україна не повертає права меншин у Закарпатській області, відібрані в угорської громади з 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на фейсбук-сторінці.

"Сьогодні говорили по телефону з моїм новим австрійським колегою про постійні порушення прав угорської громади в Закарпатській області та зусилля щодо інтеграції України", - йдеться в дописі.

Він також зазначив, що "український уряд попри постійні обіцянки та приємні слова не повертав права меншин, відібрані в угорської громади з 2015 року".

Також читайте: Сійярто поскаржився, що ЄС підтримує Україну щодо захисту прав закарпатських угорців

"Це неприпустимо і абсолютно суперечить спільним європейським правилам і цінностям. Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути", - наголосив Сійярто.

Сійярто про угорців на Закарпатті

Автор: 

Угорщина (2257) членство в ЄС (1231) Сійярто Петер (350) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+45
Я хочу почути історію, куди поділася українська громада в Угорщині. Навіть не шукайте, просто жорстка асиміляція.
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22.03.2025 21:00
+27
Угорська громада в Україні, як і всі громадяни України моє право володіти державною мовою, вивчати її і ніхто цих прав їх не позбавляв
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22.03.2025 21:04
+19
я б вас послав но бачу ви вже звідти
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22.03.2025 20:58
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Підарка сіярта буде драти в очко Ашот поки не повернеться Вазген.
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22.03.2025 20:57 Відповісти
Птилетит Мадяр и вйо Сиярто)) что тогда??
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22.03.2025 21:29 Відповісти
я б вас послав но бачу ви вже звідти
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22.03.2025 20:58 Відповісти
Я хочу почути історію, куди поділася українська громада в Угорщині. Навіть не шукайте, просто жорстка асиміляція.
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22.03.2025 21:00 Відповісти
От що смішно, на Закарпатті тих угорців не залишилось практично. Бо як виїхали на заробітки, так й манали вони Україну. Будинки он й зараз в оренду здають.
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22.03.2025 21:16 Відповісти
Можливо, так і є. На Закарпатті останній раз був 2011, їздив машиною. Заблукав і заїхав в конкретно циганські села, де люде вообще не роздуплялись
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23.03.2025 07:22 Відповісти
Дристанули мадяри вже давно з України, гнилий народ
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23.03.2025 09:12 Відповісти
Від "уйобщини" ніхто іншого і не очікував.
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22.03.2025 21:00 Відповісти
Якісь ці добродії орбанята необачні, Україна вже не та, і СБУ з ГУР інші, може петер спіткнутися на рівному місці, або інша біда трапиться.
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22.03.2025 21:00 Відповісти
Які такі права, б....?!!!
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22.03.2025 21:01 Відповісти
водія гужового транспорту, кожному!!!
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22.03.2025 21:07 Відповісти
Вимагають право не учити українську мову.
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22.03.2025 22:59 Відповісти
Буде дуркувати до упору - допоки ЄС не випише люлєи
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22.03.2025 21:01 Відповісти
це сирло вже підзаїбало пів світу
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22.03.2025 21:03 Відповісти
Угорська громада в Україні, як і всі громадяни України моє право володіти державною мовою, вивчати її і ніхто цих прав їх не позбавляв
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22.03.2025 21:04 Відповісти
Та їх там практично немає. Ще на початку 2000 як виїхали на заробітки, так й не повертались. Тільки будинки відгрохали..палаци..з саунами/банями/басейнами..й в оренду здають. Я коли їздила на відпочінок - одні бабки з дітьми, а а молоді та середнього віку людей не бачила. Но наглючі - капець. І матюкаються постійно, як оті кацапи..
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22.03.2025 21:21 Відповісти
Напевно в Україні так добре живеться 34 роки, що заробити можна тільки на заробітках. І замість вдячності що мільярди кожен рік вливали в економіку України,щоб ви не подохли з голоду,а бюджетники мали роботу, ви їх обсираєте. Кончена країна та люди.
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23.03.2025 01:35 Відповісти
Сам ти кончений, ти для цього зарєєструвався щоб висратись? Не здивуюсь якщо авто ВСУ підпалиш.
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23.03.2025 06:32 Відповісти
Які найух мільярди?? Обдовбане, чи що?? Вони контрабасом та наркотою займаються. Отакі в них заробітки. Халупки їх поїдь подивись. По 20-40 кімнат кожен.

Мільярди, щоб ми з голоду не подохли🤣🥳
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23.03.2025 08:09 Відповісти
Менше бухай, бидло мадярське. Вони буквально нічого не приносили в бюджет. Вони сюди і не приїздять, що вони принесуть? По-хорошому, мадяр, що залишились, ***** звідси одразу після війни, якщо мови не знають. Каблук лизати расєянам разом з орбаном. Ну, звісно, і тебе туди одразу ж.
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23.03.2025 13:06 Відповісти
Може ще Австрійський трон повернути?
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22.03.2025 21:05 Відповісти
Тобто, Угорщина прагне відновити сепаратизм у Закарпатті України.
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22.03.2025 21:08 Відповісти
На урал?))
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22.03.2025 21:22 Відповісти
Цей ****** права угорців в кацапстані так само відстоює? Ілі ето другоє?
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22.03.2025 21:11 Відповісти
Забейте половой орган на ЕС. Если это было бы так здорово, Англия оттуда не вышла бы, а Швейцария и Норвегия вошла бы.
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22.03.2025 21:14 Відповісти
И займитесь местным воровством и взяточничеством, и начинайте с себя, например прекратите хвастаться знакомыми ворами и взяточниками за семейным столом, а вороватыми родичами-- за бутылкой с друзьями.
Если бы ещё и сами взяток не давали, вообще было бы здорово
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22.03.2025 21:18 Відповісти
Норвегия является членом Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), что обеспечивает стране доступ к общему рынку Евросоюза и некоторым преимуществам без полного членства. Это позволяет Норвегии сохранять экономические связи и торговые отношения с Европейским союзом, не вступая в него как полноправный член.
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22.03.2025 21:59 Відповісти
Якби цим країнам потрібні були дотації, як угорщині, вже давно б просилися в ЄС.
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23.03.2025 09:27 Відповісти
Може громадян з угорськими паспортами позбавити громадянства України і просто депортувати?
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22.03.2025 21:16 Відповісти
ти шо трамп?
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22.03.2025 21:18 Відповісти
Ні.Коба.
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23.03.2025 10:05 Відповісти
їх тут і так немає
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23.03.2025 00:53 Відповісти
Нас в ЕС не беруть і так. тому цей висер, що угорщина заблокує те, чого і так нема - це просто висер.
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22.03.2025 21:17 Відповісти
То може забери їх до себе !?
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22.03.2025 21:22 Відповісти
Половой орбан *****.

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22.03.2025 21:26 Відповісти
так візьміть і довезіть делегацію ЄС на Закарпаття і хай подивляться як їх притісняють
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22.03.2025 21:27 Відповісти
Сіярто, ПНХ.
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22.03.2025 21:28 Відповісти
Я как то в жизни не встречал ни одного загнобленного закарпатца.
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22.03.2025 21:32 Відповісти
Якось в Мукачево бачив організовану бригаду циган, які лопатами розчищали вулиці від снігу.
Вперше в житті бачив таку чудасію, - цигани працюють. Між собою, до речі, вони розмовляли угорською мовою.
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22.03.2025 21:37 Відповісти
Бо то їх стосувалось - може барон їхати збирався, або весілля у когось.
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22.03.2025 22:25 Відповісти
Право не виконувати конституційні обов'язки громадян України?
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22.03.2025 21:33 Відповісти
Які права в біса? Там зайди в закарпатьське село з мадярами, то від малого до старого відповідають «нем тудом»- не розумію.
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22.03.2025 21:34 Відповісти
Нафта мадярам , через Україну , й досі іде ..? От вам і відповіді на всі питання
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22.03.2025 22:05 Відповісти
Поряд з угорською громадою є так звана "материнська країна". Якщо когось з угорців щось тут не влаштовує - чемодан, вокзал, Угорщина. Робити "угорщину в Закарпатті або в Австрії, Польщі, Сербії, Хорватії, Чехії, Словенії Орбану ніхто не дасть.
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22.03.2025 22:07 Відповісти
ПНХ, шмаркля Атілли!!
Якщо вони з венгерським пашпортом то це ваші проблеми, як оплачувати "їх права". Ваші проблемс а не України!!
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22.03.2025 22:09 Відповісти
Чекаємо Фіцо з подібним висером. В Україні є ж з пів села словаків. То їм потрібна автономія.
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22.03.2025 22:14 Відповісти
а ще у них є той, що стріляв у Фіцо, а також не байдужі громадяни які скидуються на зброю для нас і виходять на протестні акції.
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23.03.2025 11:22 Відповісти
Пригадуєте як на закарпаття правий сектор зайшов і наробив там шороху контробандистів збувачів наркоти торгівля людьми там одне кримінальне х ло тримало кордон під контролем цілими селами контробанду туди чюди возили тому і хати як замки хоч ніде не працюють так наша влада заборонила трогать тоді москаля поставили обл головою все затизло а це піднімають гребні пі .. раси
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22.03.2025 22:15 Відповісти
Там и сейчас есть район где всё принадлежит семье Москаля. Я переспрашивал. Всё - это действительно всё
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23.03.2025 07:31 Відповісти
І ще -
- все вирішується дуже просто - позов до Угорщини за окупацію і репресії в Карпатській Україні в 1939 році ... думаю 10-20 млрд$ вистачить - і мадяри самі , цих Орбанів з Сіяртами , на органи продадуть !
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22.03.2025 22:15 Відповісти
До пи-ди їм права мад'яр у Закарпатті, вони так саме, як пиня, найдуть до чого приєбатися... такий старий анекдот, що навіть сумно. Мад'ярів треба або викинути на хер, або виховати відповідними заходами, бажано - відчутними
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22.03.2025 22:16 Відповісти
Все має бути дзеркально. Що там з нашими біженцями?
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22.03.2025 22:19 Відповісти
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22.03.2025 23:02 Відповісти
Треба зробити зараз перепис цієї громади. Вертатися в Україну вони засс*ть. Ну а кого нема, того нема
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22.03.2025 23:06 Відповісти
таке враження , шо сіярто готує угорців до головних жандармів над всією ЄС ,з дозволом розтрілювати та загратовувати за непокору , кремлівському режиму ,якій прийде окупувати весь Захід ...
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22.03.2025 23:52 Відповісти
Ніяка етнічна спільнота в Україні не може мати більше прав ніж інші.
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23.03.2025 00:18 Відповісти
Може вони хочуть особливим указом, всі дружно стати громадянами угорщини ? Приймейш їх орбан ?
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23.03.2025 01:04 Відповісти
Як же кишить Українськими право радикалами з фашистськими поглядами на цензор нет, які не можуть гарантувати прості права людини навіть Українцям,не говорячи про іншу національність. Слава Богу в США прийшов Трамп, і зупинить цей ідіотизм.
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23.03.2025 01:31 Відповісти
"Misha", ти сьогодні мальчік чи дєвачка? Створюючи новий акаунт-одноденку, будь уважнішою.
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23.03.2025 09:35 Відповісти
Дай контакти свого рабовласника. Ти дуже поганий і тупий бот, свою миску помиїв не відпрацьовуєш.
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23.03.2025 13:11 Відповісти
всю угорську патороч потрібно вичистити з української землі
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23.03.2025 02:28 Відповісти
Договориться додік шо Україна перевірить на Угорщині 5 статтю 😁
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23.03.2025 02:35 Відповісти
Сіярто це""петух"".а вони так горлають.
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23.03.2025 05:28 Відповісти
щось не чути скарг від самих угорців в Україні.
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23.03.2025 05:47 Відповісти
В коментах на цьому сайті блокують всіх здравомислячих людей, лишаючи тільки тупоголових нациків.Що поганого в інснування угорських шкіл в місцях компактного проживання угорців, га дурачье ви розумово обмежене?
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23.03.2025 07:19 Відповісти
Судячи з лексикону, "навчався" ти саме в угорській школі. Бо окрім матюків "в місцях компактного проживання угорців" більше нічого не почуєш 😂
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23.03.2025 09:39 Відповісти
Вам всі погані-поляки, угорці, румуни, молдовани. Одні ви хороші, білі та пушисті.
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23.03.2025 10:53 Відповісти
Нам всі нормальні, - поляки, угорці, румуни, молдовани та інші народи, котрі не вчать нас як нам жити у себе вдома. Живеш у будь-якій державі - поважай її закони. Крапка.
"В чужий монастир зі своїм статутом не ходять" - чули про таке?
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23.03.2025 12:26 Відповісти
А як щодо того, щоб угорська циганва смердюча зібрала манатки і їхала смоктати газового прутня в уйобшині? Чи тоді не вийде контрабандою заробляти? Щось. Не подобається - зібрали свої засцяні штани і нафіг звідси. Буде ще мадярська циганва їбуча вчити українців як їм жити в Україні.
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23.03.2025 13:13 Відповісти
Тільки за рахунок податків Угорщини, я не бажаю зі своїх податків утримувти їх школи
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23.03.2025 15:59 Відповісти
У будь якій країні її громадяни обов'язково повинні знати і вільно володіти державною мовою і крапка!
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23.03.2025 08:08 Відповісти
сіярто йорбан 🖕🖕🖕
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23.03.2025 08:24 Відповісти
Треба провести акцію "Дунай 2025", аналогічну польській акції "Вісла", і питання відпадає само собою. У вихідців з Уралу не буде більше ніяких аргументів.
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23.03.2025 09:07 Відповісти
Терміново будувати будинки для переселенців і посиляти там їх для безпеки їх і держави .
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23.03.2025 12:12 Відповісти
Угорські громадяни можуть іти *****. Ваші права ***** в ******* уйобщині. Там де ваш чорт Чотбан. Україна для українців. Слава Україні
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23.03.2025 12:39 Відповісти
Всі хто проживає в Україні повинні володіти українською мовою, знати історію України, а саме головне захищати її суверенітет та свободу, а якщо йорбан хоче угорськи школи, то вперед за рахунок угорських податків, бо я відмовляюсь утримувати їх учителів зі своїх податків. Чи може угорська громада утримує українську громаду в Угорщині?
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23.03.2025 15:48 Відповісти
 
 