Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попри постійні обіцянки Україна не повертає права меншин у Закарпатській області, відібрані в угорської громади з 2015 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на фейсбук-сторінці.
"Сьогодні говорили по телефону з моїм новим австрійським колегою про постійні порушення прав угорської громади в Закарпатській області та зусилля щодо інтеграції України", - йдеться в дописі.
Він також зазначив, що "український уряд попри постійні обіцянки та приємні слова не повертав права меншин, відібрані в угорської громади з 2015 року".
"Це неприпустимо і абсолютно суперечить спільним європейським правилам і цінностям. Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути", - наголосив Сійярто.
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Мільярди, щоб ми з голоду не подохли🤣🥳
Если бы ещё и сами взяток не давали, вообще было бы здорово
Вперше в житті бачив таку чудасію, - цигани працюють. Між собою, до речі, вони розмовляли угорською мовою.
Якщо вони з венгерським пашпортом то це ваші проблеми, як оплачувати "їх права". Ваші проблемс а не України!!
- все вирішується дуже просто - позов до Угорщини за окупацію і репресії в Карпатській Україні в 1939 році ... думаю 10-20 млрд$ вистачить - і мадяри самі , цих Орбанів з Сіяртами , на органи продадуть !
"В чужий монастир зі своїм статутом не ходять" - чули про таке?