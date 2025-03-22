Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попри постійні обіцянки Україна не повертає права меншин у Закарпатській області, відібрані в угорської громади з 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на фейсбук-сторінці.

"Сьогодні говорили по телефону з моїм новим австрійським колегою про постійні порушення прав угорської громади в Закарпатській області та зусилля щодо інтеграції України", - йдеться в дописі.

Він також зазначив, що "український уряд попри постійні обіцянки та приємні слова не повертав права меншин, відібрані в угорської громади з 2015 року".

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"Це неприпустимо і абсолютно суперечить спільним європейським правилам і цінностям. Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути", - наголосив Сійярто.