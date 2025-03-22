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Новини Скадал з Маском після візиту до Пентагону
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Міноборони США почало перевіряти працівників на детекторі брехні після витоку інформації про візит Маска до Пентагону, - Bloomberg

Після візиту Маска до Пентагону почалося розслідування в Міноборони США

Пентагон розпочав розслідування із використанням поліграфа, щоб встановити джерело витоку інформації про візит Ілона Маска до оборонного відомства США.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сталося після того, як бізнесмен Ілон Маск закликав притягнути до відповідальності всіх чиновників Міноборони США, які нібито поширюють "зловмисно неправдиву інформацію" про стосунки мільярдера з військовими.

У відповідь на звинувачення, пов'язані з нещодавнім візитом Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер закликав провести розслідування "несанкціонованого розголошення" інформації про національну безпеку, а винних "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".

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Видання пише, що розслідування витоків "розпочнеться негайно і завершиться звітом для міністра оборони", написав Каспер у службовій записці, опублікованій пізно ввечері 21 березня.

"Звіт міститиме повний перелік несанкціонованих розголошень даних у Пентагоні й рекомендації щодо покращення таких зусиль", - сказав посадовець.

Повідомляється, що 21 березня Маск, найбагатша людина у світі з мільярдними оборонними контрактами, відвідав Пентагон для розмови про скорочення витрат та інновації. Цей візит здійняв суперечки ще до свого початку після того, як видання The New York Times з посиланням на джерела заявило, що бізнесмен мав бути поінформований про надсекретну інформацію щодо планів американських військових на випадок потенційної війни з Китаєм.

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Видання The Times, посилаючись на кількох невстановлених американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомило, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити критичні секрети Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там.

Також викликало занепокоєння те, що Маск назвав Тайвань "невід'ємною частиною Китаю" й пропонував зробити самоврядний острів адміністративною частиною КНР.

І президент США Дональд Трамп, і міністр оборони Піт Гегсет заперечили, що коли-небудь планували провести "надсекретний брифінг" військових для Маска.

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Автор: 

Пентагон (1414) розслідування (2265) США (22455) Маск Ілон (632)


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Топ коментарі
+44
США дуже швидко перетворюються з правової країни на смердючий авторитарний сральник де для правлячої верхівки не діють жодні закони, а будь-який супротив їх свавіллю одразу ж карається.
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22.03.2025 22:36
+26
Виявляється Маск не тільки наркоман а щей підарас.😁
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22.03.2025 22:33
+18
В США немає імунітету на випадок, коли пост президента займе зрадник, і протягне таких же зрадників на ключові посади . Подивитись тільки що вже наскорочував той маск - він розламав всю розвідку та контррозвідку, а тепер поліз скорочувати військових.
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22.03.2025 22:50
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Правила форума Рада форумчан
Їх чиновників з України набирають?
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22.03.2025 22:32 Відповісти
Скорше Маск на Росію працює з шефом
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23.03.2025 07:11 Відповісти
Виявляється Маск не тільки наркоман а щей підарас.😁
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22.03.2025 22:33 Відповісти
Ні ні , можливо не тієї ореїнтації.
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22.03.2025 22:38 Відповісти
чайнафіл
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22.03.2025 23:07 Відповісти
та баблолюб
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22.03.2025 23:14 Відповісти
Хтось не любить бабло?🤣 він рублефіл.
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22.03.2025 23:26 Відповісти
пуйло ******* нікому не платить, окрім "заробітчан" в Україні.
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23.03.2025 07:00 Відповісти
2 in 1!
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23.03.2025 06:58 Відповісти
він такий же нацист як населення паРаші
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23.03.2025 09:09 Відповісти
К организации теракта в Крокусе Украина не причастна, - СК РФ

Следователи не подтвердили версию путина и рассказали, что террористы были завербованы ИГИЛ.
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22.03.2025 22:36 Відповісти
А жаль, что не причасна.
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23.03.2025 10:29 Відповісти
США дуже швидко перетворюються з правової країни на смердючий авторитарний сральник де для правлячої верхівки не діють жодні закони, а будь-який супротив їх свавіллю одразу ж карається.
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22.03.2025 22:36 Відповісти
Команда Трампа вже ховає дії Маска, як "крутий кацап" блох на тілі домашнього шелудивого параодістава пса...

НАГАДАЄМО ПРО САМОГО МНІСТРА- відомомго з судовими історіями жорстоко відношення з жінками, службою на Гуантамо... Він швидко розбереться з витоками з Пентагону.

Оскільки Хегсет, який під час військової служби був КОМАНДИРОМ ВЗВОДУ НА БАЗІ ГУАНТАНАМО ....Згідно з відкритими джерелами, він переконав помилувати трьох американських солдатів, засуджених або засуджених за військові злочини, пов'язані з розстрілом некомбатантів в Іракі.
Після початку повномасштабного вторження РФ в Україну Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна "достатньо співобразним" і "генієм". Хегсет захистив коментарі Трампа, сказав, що він лише намагався «тролити» американські СМІ за те, що вони якоби поширюють занадто багато матеріалів про Путіна.
Сам Хегсет у перші дні великої російсько-української війни назвав Путіна військовим порушником, який бажав відновити СРСР і виступив за прискорення допомоги Києву.
Позже в одному з інтерв'ю назвав "роздутим" думку про те, що Росія після України може напасти на інші країни Європи. Також він поділявся поглядами, совпадаючими зі скептицизмом Трампа щодо взаємної оборони у військовому альянсі НАТО.
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22.03.2025 23:17 Відповісти
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министру обороны и министру внутренней безопасности оборудовать на военной базе Гуантанамо центр содержания нелегальных иммигрантов на 30000 мест.

"Это создаст дополнительные возможности для содержания преступников-нелегалов, незаконно находящихся в США. Тем самым будут удовлетворены потребности иммиграционной службы. Этот меморандум призван остановить вторжение через границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет", - говорится в указе ТрампаТюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году и предназначалась для содержания террористов после нападения 11 сентября 2001 года. На определенном этапе здесь содержалось около 800 заключенных, сейчас их насчитывается 15 человек.
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22.03.2025 23:22 Відповісти
Хегсет Відвідує Затоку Гуантанамо, Взаємодіє З Військами
25 лютого 2025р
Міністр оборони Піт Хегсет вчора відправився на військово-морську станцію Гуантанамо, Куба, де він знайшов час, щоб поговорити з військовослужбовцями, які в даний час підтримують операції з проведенням дій проти незаконних іноземців, очолювані Міністерством внутрішньої безпеки Ми підтримаємо вас у тому, що ви повинні зробити від імені країни", - сказав Хегсет.

"Я був тут 20 років тому... Я був там, де ви, протягом року, я маю відношення до динаміки - проштовхування операції та її впливу я це розумію", - сказав Хегсет військовослужбовцям.

Він додав, що - на додаток до гарячої їжі, можливості займатися фізичними вправами та наявності гарячого душу - те, що він найбільше цінував, коли він був розміщений там 20 років тому, - це підтримка з боку свого командного ланцюга.
Заявивши, що президент був обраний з "мандатом отримати 100% оперативний контроль над нашим південним кордоном", Хегсет сказав, що операції утримання в затоці Гуантанамо відіграють значну роль у цьому процесі.

"Частиною цього [процесу] є масові депортації людей - звідки б вони не прийшли - які приїхали сюди нелегально, і затока Гуантанамо є великою частиною цього", - сказав він.

ЧУВАК ТОЧНО НА СВОЄМУ МСЦІ!!!
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22.03.2025 23:33 Відповісти
тікай з сша! там буде повна жопа скоро!
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23.03.2025 08:27 Відповісти
У Трампа рейтинг одобрения сейчас 47%. Это достаточно хороший показатель. Он президент США и американцы сами дадут оценку его правлению. Не нам, украинцам, обсуждать президента США. У нас своя страна и свой президент
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23.03.2025 02:25 Відповісти
найменший ще до 100 днів рейтинг в історії президентства США
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23.03.2025 03:37 Відповісти
Все би може було так,як би це був президент,ну хай буде Парагваю,але це президент США, так званого світового поліцейського.Це він вимагає від нашого президента подяк і вибачень,це вони одні з підписантів Будапештського меморандуму,про який вони вже мабуть забули.Так що українці мають право!
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23.03.2025 07:06 Відповісти
Та не. Не имеют права. Эти меморандумы - то бумажки для лохов. И те кто в большой политике знают это. Там по другим принципам решается кто прав, а кто нет
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23.03.2025 07:36 Відповісти
По принципу зони? До якого звик путін?
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23.03.2025 08:22 Відповісти
Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания - и только люди убивают забавы ради. Даже друзья рады нанести удар в спину: им нужна ваша работа, ваш дом, ваши деньги, ваша жена - и ваша собака, в конце концов. Враги и того хуже! Вы должны уметь защищаться. Мой девиз: «Нанимай лучших - и не доверяй им ни в чем».
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23.03.2025 08:44 Відповісти
Очень плохие у Вас друзья.
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23.03.2025 10:32 Відповісти
Это цитата. Не моя
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23.03.2025 12:45 Відповісти
А в нашого зедебіла рейтинг ще вищий! 😂
Мірятись рейтингами це до електорального стада, не до мене ))
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30.03.2025 00:32 Відповісти
Пентагон розпочав розслідування із використанням поліграфа
Поліграфовича Шарікова!
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22.03.2025 22:39 Відповісти
Тобто мАСКА
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22.03.2025 22:42 Відповісти
"...служащего в очистке" DOGE
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22.03.2025 23:17 Відповісти
Цікаво, як час правління цих кретинів фігуруватиме у майбутніх підручниках по історіїї
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22.03.2025 22:42 Відповісти
Фігуруватиме , як епоха клоунів.
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22.03.2025 22:46 Відповісти
Цікаво, як правління наших дебілів буде фігурувати..
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22.03.2025 23:18 Відповісти
Фігуруватиме , як епоха клоунів.
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23.03.2025 00:18 Відповісти
А з "дебілами" як прийнято називати З- Євладу, все просто - це вдала спецоперації ГЕБЕНІЇ , котру провела на території УКРАЇНИ "БРИГАДА МІСЦЕВИХ МАЛЕНЬКИХ УКРОмасків- олігархів) . Цій операції лиш заздрять сьогоднішні захопивші владу у США , юзають її разом з ХЙЛОМ чвакаючи копитами в крові нещасної України . Й мабуть буде найчудовіша казка-дійсність , коли Європа віками старіша й мудріша за сьогоднішніх ковбоїв у владі США, раптом витягне-врятує "сама себе за волосся" за допомогою Українських воїнів та терплячості українців.
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23.03.2025 00:56 Відповісти
Моя відповідь - ця епоха в історії США називатиметься епохою захоплення країни технофашистами з амбітними замахами на захоплення нових територій у виглдяі держав та частини їхніх земель. Особливості - до влади прийшли завдяки ліберально-демократичного устрою держави з максимальною терпимістю до націй, рас, народів але їхня НАДЦІЛЬ скасувати виборність влади встанолоенням сильної диктатури. Приклад сьогодення - гебенія ХЙЛА .
Лідери - ідеологи поводирі -співавтори програми 2025 для перемоги їхнього тарану Трампа, котрий повинен забезпечити їм захоплення влади ( мабуть бажають встигнути до законом визначених проміжних виборів 2026р ) - Пітер Тіль , Кертіс Ярвін, Маск, Венс та уся братія недонавчених недорозвинених з талантом пристосуванців сраколизів.
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23.03.2025 00:47 Відповісти
От цікаво, а що вас, здриснувших, не влаштовує в Трампі?
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23.03.2025 04:23 Відповісти
Миска вже й до Пентагону добралася.То рептилоїди його здали
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22.03.2025 22:44 Відповісти
Нашу ОПу Верховну Раду СБУ теж не мішало б на поліграф
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22.03.2025 22:46 Відповісти
Даремна витрата електрики. Треба відразу на гілляку.
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22.03.2025 22:54 Відповісти
Наших брехунів жоден ,,поліграф" не витримає .
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22.03.2025 22:55 Відповісти
А куди дивиться Конгрес США? Чи там теж вже повний альцгеймер?
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22.03.2025 22:47 Відповісти
Там, як у нас - здоровий глузд у меншості.
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22.03.2025 23:49 Відповісти
А козачок то заслании!
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22.03.2025 22:48 Відповісти
В США немає імунітету на випадок, коли пост президента займе зрадник, і протягне таких же зрадників на ключові посади . Подивитись тільки що вже наскорочував той маск - він розламав всю розвідку та контррозвідку, а тепер поліз скорочувати військових.
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22.03.2025 22:50 Відповісти
прям американській аналог шашличного
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23.03.2025 00:05 Відповісти
припустимо що трамп зрадник, і він прямо зараз зраджує сша. навіщо це йому? що він отримає якщо зраджуватиме сша?
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23.03.2025 08:32 Відповісти
В смысле "зачем"? Он просто выполняет подрывную деятельность по заданию xy#ла. В случае например Андрея Деркача, ныне сенатора рашки, ты тоже будешь спрашивать "зачем ему надо было работать в Украине в интересах рашkи"?
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23.03.2025 09:13 Відповісти
деркач зраджував і отримав пост сенатора. що отримає трам?
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23.03.2025 09:15 Відповісти
Почему "получит"? Может уже получил? Да и мало ли мотивов может быть служить раше? Ты в курсе сколько было агентов у ссср и раши, которые годами на неё работали в других странах и ничего особо ценного за это не получали?
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23.03.2025 09:35 Відповісти
взагалі не знаю скільки мотивів може бути. напиши хоча б один.
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23.03.2025 10:33 Відповісти
Какие мотивы работать на ссср и рашу могли быть и могут быть у агентов в разных странах? Подумай немножко и напиши ответ. Или ты думаешь, что им сразу обещают золотые горы и высокие должности?
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23.03.2025 11:31 Відповісти
я ж написав, я не знаю. і тому я й запитав, яка вигода трампу зраджувати америку? дай відповідь
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23.03.2025 11:35 Відповісти
А догадаться или предположить ты не можешь? Ты же очень умный, в отличие от американцев, избравших трампа президентом.
Ну, хорошо, вот тебе https://secure.avaaz.org/campaign/ru/shocking_truth_about_trump/ ссылочка о том, какую выгоду трамп уже получил от рашки.
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23.03.2025 11:44 Відповісти
ого яке авторитетне джерело

т так і не відповів навіщо трампу зараззраджувати америку? яку вигоду він отримає?
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23.03.2025 11:55 Відповісти
Ожидаемая реакция от кацапского бота. Включить дурачка, отвергать и высмеивать любые ссылки, факты и так далее. То, что ты до сих пор не забанен, лишь недосмотр админов этого ресурса. От себя: посылаю тебя нах за кaцапским кораблём.
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23.03.2025 12:00 Відповісти
ну так яка вигода трампу зраджувати сша? дай відповідь
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23.03.2025 12:10 Відповісти
Еще раз: пошёл нах за срyцким кораблём, кaцапчик. Надеюсь этот текст ты понимаешь? Если не понимаешь, то всё равно иди нах.
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23.03.2025 12:18 Відповісти
що й треба було довести - ти кацап звичайний.
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23.03.2025 12:35 Відповісти
трамп пожиттєвий банкрот, але весь час десь в нього з'являлись гроші. це були гроші з росії. До речі, трамп мріє бути пожиттєвим президентом і передати владу своїм, як путін, а для цього йому треба зруйнувати всю демократію в США
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23.03.2025 09:57 Відповісти
от бачиш, який ти розумний, ти все це розумієш, а американці тупі, вони не бачать цього, тому і вибрали пожиттєвого банкрота президентом.
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23.03.2025 10:34 Відповісти
вибрав трампа тік-ток, та боти росії, китаю, кндр, ірану. те саме вісь зла провернула і в Руминії, але Європа це помітила і забанила.
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23.03.2025 10:39 Відповісти
ну я ж кажу, що американці тупі, а ти розумний. я з тобою згоден.
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23.03.2025 10:41 Відповісти
Американцы (и не только) очень многого не видят, не знают и не понимают. И такие как трамп этим активно пользуются. В этом нет никакого секрета.
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23.03.2025 11:39 Відповісти
ти задорнова любиш, точно. "ну тупиииеее!!"
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23.03.2025 11:56 Відповісти
В мире, не только в Америке, очень много тупых людей. И ты это сам прекрасно знаешь, ботяра кацапская.
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23.03.2025 12:02 Відповісти
кацап пише мені на кацапськом язіке, що я кацап. ну ок.

всі тупі, один ти розумний. так і є.
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23.03.2025 12:09 Відповісти
Знаешь сколько кaцапов, писавших здесь на мове я повидал? И сколько их здесь было забанено за кацапскую пропаганду?
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23.03.2025 12:16 Відповісти
С такими темпами , скоро и Китай будет демкратией , по сравнению с США .
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22.03.2025 22:51 Відповісти
Мені здається путін задумав провернути щось схоже на Горбачова2:0 в США, і призвести до розпаду штатів
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22.03.2025 22:54 Відповісти
Трамп не республіканець він путінський ху'єсос...
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22.03.2025 23:30 Відповісти
Щось, у жовтолицього трампа, пішло, не по Американським законам?!?!?
За часів великого Рейгана, такого, не могло і бути!!
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22.03.2025 22:54 Відповісти
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22.03.2025 23:11 Відповісти
ну aутист может доигрaться, что в его сaмолет/вертолет случaйно прилетит рaкетa.
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22.03.2025 23:22 Відповісти
Нормально.
Це приблизно як Штірліц провів би опитування на детекторі працівників рейхканцелярії на предмет хто назвав його совєцкім шпіоном...
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22.03.2025 23:25 Відповісти
В трампериці вже гірше ніж в параші. Колишнього США більше не існує. Губернія *****.
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22.03.2025 23:39 Відповісти
Точно? А у нас краще?

От тільки приймуть закон про розстріли незгодних і стане зовсім гарно.
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22.03.2025 23:47 Відповісти
То що, вже не їдеш у Штати?
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23.03.2025 04:24 Відповісти
Походу у США тепер такий же Шапітолій, як в Україні, тільки з грошима, зброєю, розвинутою промисловістю та високими технологіями. 😁

Зато у нас пісні гарні і борщ...
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22.03.2025 23:46 Відповісти
Ілончик типовий рейдер. Він атакує Пентагон з метою забрати чим побільше бабла. Не хочете давати деньгу на мої проекти, вигоню, в мене карт-бланш на замовлення музики і мені Донні доручив Вас танцювати. А всі збитки Маска бізнесмена покриє Донні за рахунок платників. Як казав Швець в Пентагоні ліваки і демократи відсутні повністю, так що полювати нема на кого. Тільки гроші на власні підряди.
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23.03.2025 01:58 Відповісти
Надо проверить алкаша вертухая Пида Хегсета и мега вора Иблона Маскау, посредством срусского полиграфа - шваброй в жопу.
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23.03.2025 05:30 Відповісти
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23.03.2025 10:39 Відповісти
А на Аляске будет ГУЛАГ.
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23.03.2025 05:42 Відповісти
Маск, заявивший, что приобрёл Twitter для восстановления свободы слова на платформе, заблокировал аккаунты турецкой оппозиции на фоне массовых протестов, спровоцированных арестом главного политического соперника Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, - Politico
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23.03.2025 07:39 Відповісти
Все що пов'язано з тим гандоном маском треба ігнорувати. Наглючий виродок
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23.03.2025 08:19 Відповісти
 
 