Міноборони США почало перевіряти працівників на детекторі брехні після витоку інформації про візит Маска до Пентагону, - Bloomberg
Пентагон розпочав розслідування із використанням поліграфа, щоб встановити джерело витоку інформації про візит Ілона Маска до оборонного відомства США.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це сталося після того, як бізнесмен Ілон Маск закликав притягнути до відповідальності всіх чиновників Міноборони США, які нібито поширюють "зловмисно неправдиву інформацію" про стосунки мільярдера з військовими.
У відповідь на звинувачення, пов'язані з нещодавнім візитом Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер закликав провести розслідування "несанкціонованого розголошення" інформації про національну безпеку, а винних "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".
Видання пише, що розслідування витоків "розпочнеться негайно і завершиться звітом для міністра оборони", написав Каспер у службовій записці, опублікованій пізно ввечері 21 березня.
"Звіт міститиме повний перелік несанкціонованих розголошень даних у Пентагоні й рекомендації щодо покращення таких зусиль", - сказав посадовець.
Повідомляється, що 21 березня Маск, найбагатша людина у світі з мільярдними оборонними контрактами, відвідав Пентагон для розмови про скорочення витрат та інновації. Цей візит здійняв суперечки ще до свого початку після того, як видання The New York Times з посиланням на джерела заявило, що бізнесмен мав бути поінформований про надсекретну інформацію щодо планів американських військових на випадок потенційної війни з Китаєм.
Видання The Times, посилаючись на кількох невстановлених американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомило, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити критичні секрети Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там.
Також викликало занепокоєння те, що Маск назвав Тайвань "невід'ємною частиною Китаю" й пропонував зробити самоврядний острів адміністративною частиною КНР.
І президент США Дональд Трамп, і міністр оборони Піт Гегсет заперечили, що коли-небудь планували провести "надсекретний брифінг" військових для Маска.
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Следователи не подтвердили версию путина и рассказали, что террористы были завербованы ИГИЛ.
НАГАДАЄМО ПРО САМОГО МНІСТРА- відомомго з судовими історіями жорстоко відношення з жінками, службою на Гуантамо... Він швидко розбереться з витоками з Пентагону.
Оскільки Хегсет, який під час військової служби був КОМАНДИРОМ ВЗВОДУ НА БАЗІ ГУАНТАНАМО ....Згідно з відкритими джерелами, він переконав помилувати трьох американських солдатів, засуджених або засуджених за військові злочини, пов'язані з розстрілом некомбатантів в Іракі.
Після початку повномасштабного вторження РФ в Україну Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна "достатньо співобразним" і "генієм". Хегсет захистив коментарі Трампа, сказав, що він лише намагався «тролити» американські СМІ за те, що вони якоби поширюють занадто багато матеріалів про Путіна.
Сам Хегсет у перші дні великої російсько-української війни назвав Путіна військовим порушником, який бажав відновити СРСР і виступив за прискорення допомоги Києву.
Позже в одному з інтерв'ю назвав "роздутим" думку про те, що Росія після України може напасти на інші країни Європи. Також він поділявся поглядами, совпадаючими зі скептицизмом Трампа щодо взаємної оборони у військовому альянсі НАТО.
"Это создаст дополнительные возможности для содержания преступников-нелегалов, незаконно находящихся в США. Тем самым будут удовлетворены потребности иммиграционной службы. Этот меморандум призван остановить вторжение через границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет", - говорится в указе ТрампаТюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году и предназначалась для содержания террористов после нападения 11 сентября 2001 года. На определенном этапе здесь содержалось около 800 заключенных, сейчас их насчитывается 15 человек.
25 лютого 2025р
Міністр оборони Піт Хегсет вчора відправився на військово-морську станцію Гуантанамо, Куба, де він знайшов час, щоб поговорити з військовослужбовцями, які в даний час підтримують операції з проведенням дій проти незаконних іноземців, очолювані Міністерством внутрішньої безпеки Ми підтримаємо вас у тому, що ви повинні зробити від імені країни", - сказав Хегсет.
"Я був тут 20 років тому... Я був там, де ви, протягом року, я маю відношення до динаміки - проштовхування операції та її впливу я це розумію", - сказав Хегсет військовослужбовцям.
Він додав, що - на додаток до гарячої їжі, можливості займатися фізичними вправами та наявності гарячого душу - те, що він найбільше цінував, коли він був розміщений там 20 років тому, - це підтримка з боку свого командного ланцюга.
Заявивши, що президент був обраний з "мандатом отримати 100% оперативний контроль над нашим південним кордоном", Хегсет сказав, що операції утримання в затоці Гуантанамо відіграють значну роль у цьому процесі.
"Частиною цього [процесу] є масові депортації людей - звідки б вони не прийшли - які приїхали сюди нелегально, і затока Гуантанамо є великою частиною цього", - сказав він.
ЧУВАК ТОЧНО НА СВОЄМУ МСЦІ!!!
Мірятись рейтингами це до електорального стада, не до мене ))
Поліграфовича Шарікова!
Лідери - ідеологи поводирі -співавтори програми 2025 для перемоги їхнього тарану Трампа, котрий повинен забезпечити їм захоплення влади ( мабуть бажають встигнути до законом визначених проміжних виборів 2026р ) - Пітер Тіль , Кертіс Ярвін, Маск, Венс та уся братія недонавчених недорозвинених з талантом пристосуванців сраколизів.
Ну, хорошо, вот тебе https://secure.avaaz.org/campaign/ru/shocking_truth_about_trump/ ссылочка о том, какую выгоду трамп уже получил от рашки.
т так і не відповів навіщо трампу зараззраджувати америку? яку вигоду він отримає?
всі тупі, один ти розумний. так і є.
За часів великого Рейгана, такого, не могло і бути!!
Це приблизно як Штірліц провів би опитування на детекторі працівників рейхканцелярії на предмет хто назвав його совєцкім шпіоном...
От тільки приймуть закон про розстріли незгодних і стане зовсім гарно.
Зато у нас пісні гарні і борщ...