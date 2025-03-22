Міноборони США почало перевіряти працівників на детекторі брехні після витоку інформації про візит Маска до Пентагону, - Bloomberg

Пентагон розпочав розслідування із використанням поліграфа, щоб встановити джерело витоку інформації про візит Ілона Маска до оборонного відомства США.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сталося після того, як бізнесмен Ілон Маск закликав притягнути до відповідальності всіх чиновників Міноборони США, які нібито поширюють "зловмисно неправдиву інформацію" про стосунки мільярдера з військовими.

У відповідь на звинувачення, пов'язані з нещодавнім візитом Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер закликав провести розслідування "несанкціонованого розголошення" інформації про національну безпеку, а винних "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".

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Видання пише, що розслідування витоків "розпочнеться негайно і завершиться звітом для міністра оборони", написав Каспер у службовій записці, опублікованій пізно ввечері 21 березня.

"Звіт міститиме повний перелік несанкціонованих розголошень даних у Пентагоні й рекомендації щодо покращення таких зусиль", - сказав посадовець.

Повідомляється, що 21 березня Маск, найбагатша людина у світі з мільярдними оборонними контрактами, відвідав Пентагон для розмови про скорочення витрат та інновації. Цей візит здійняв суперечки ще до свого початку після того, як видання The New York Times з посиланням на джерела заявило, що бізнесмен мав бути поінформований про надсекретну інформацію щодо планів американських військових на випадок потенційної війни з Китаєм.

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Видання The Times, посилаючись на кількох невстановлених американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомило, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити критичні секрети Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там.

Також викликало занепокоєння те, що Маск назвав Тайвань "невід'ємною частиною Китаю" й пропонував зробити самоврядний острів адміністративною частиною КНР.

І президент США Дональд Трамп, і міністр оборони Піт Гегсет заперечили, що коли-небудь планували провести "надсекретний брифінг" військових для Маска.

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