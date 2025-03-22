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Новини Розгортання Starlink в Італії
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Італія поставила на паузу переговори щодо розгортання Starlink для армії й уряду, - Bloomberg

Італія міркує над заміною для Старлінків

Італія призупинила перемовини про розгортання терміналів супутникового зв'язку Starlink у військових та державних програмах.

Про це заявив міністр оборони Італії  Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Repubblica, передає Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Крозетто сказав, що все призупинилося через те, що дискусії перемістилися від технічних аспектів до заяв самого Ілона Маска та заяв про нього.

Міністр сказав, що наразі "ми не говоримо про технічні деталі" й після того, як суперечки вщухнуть, повернеться технічний підхід.

Читайте також: ЄС веде перемовини з чотирма супутниковими операторами щодо заміни Starlink для України, - FT

"Головне залишається незмінним: що є найбільш корисним і безпечним для країни", - сказавочільник оборонного відомства Італії.

Bloomberg пише, що Італія стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро зі Starlink через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США. Прем'єрка країни Джорджа Мелоні заявила міністрам, що зміна геополітики вимагає альтернативи Starlink.

Джерела, обізнані із ситуацією кажуть, що одним з можливих варіантів для захищеного супутникового зв'язку може стати французький Eutelsat Communications SA.

Читайте також: Неважливо наскільки я не згоден з політикою України, я ніколи не відключу Starlink, - Маск

Автор: 

Італія (1564) Маск Ілон (632) Starlink (261)


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Топ коментарі
+17
Якщо Eutelsat конкретно "підніметься" в результаті такої політики, буду дуже за нього радий.
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22.03.2025 23:06
+9
Ну ... Это кретинизм чистой воды, основывать свою систему безопасности на чужих разработках. Путин не зря бредил импортозамещением - неважно удалось оно оркам или нет.

Но когда оборону твоей страны можно отключить одним рубильником с другого континента - такая оборона называется "решето".
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22.03.2025 23:07
+8
Ця шобла шо захопила владу в США, як казав Попандопуло доведуть її до цугундера...
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22.03.2025 23:07
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"процесс пошьол, товарищи !"
М.С.Горбачев
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22.03.2025 23:01 Відповісти
ІЛОН МАСК ВТРАТИВ КІЛЬКАМІЛЬЯРДНИЙ КОНТРАКТ В ІТАЛІЇ ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ - а тепер іаутіст вихаді ?
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23.03.2025 01:18 Відповісти
Якщо Eutelsat конкретно "підніметься" в результаті такої політики, буду дуже за нього радий.
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22.03.2025 23:06 Відповісти
Я вообще считаю что эти вопросы нужно организовывать краудфандингом, как на уровне стран, так и на уровне простых людей.

Если по-простому - каждая страна должна скинуться на спутник соответствующий определенному открытому стандарту. Накопилось денег на запуск условной партии из 50-ти спутников - запускаем. Участвовать может каждый. Как и пользоваться.

Вот это - будет правильно, когда на орбите Земли будут летать спутники землян, а не США, РФ или Индии.
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22.03.2025 23:10 Відповісти
Утопія 😀
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22.03.2025 23:12 Відповісти
Це буде тоді коли земля стане планетою рожевих поні.
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22.03.2025 23:14 Відповісти
це тупо
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23.03.2025 15:20 Відповісти
Ну ... Это кретинизм чистой воды, основывать свою систему безопасности на чужих разработках. Путин не зря бредил импортозамещением - неважно удалось оно оркам или нет.

Но когда оборону твоей страны можно отключить одним рубильником с другого континента - такая оборона называется "решето".
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22.03.2025 23:07 Відповісти
І коли США грозяться припинити сервіс Ф16 - це впору у Білий дім завезти бригаду психиатрів від турботливих американських ВПК
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22.03.2025 23:14 Відповісти
Такий рубільник є. Ядерна тріада зветься.
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22.03.2025 23:16 Відповісти
не успели американцы вкатиться в индийский рынок вооружений, как их оттуда уже попросили французы и британцы.
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22.03.2025 23:21 Відповісти
американську зброю віднині купуватиме лише США

прівєт американському ВПК !
відлийте срібні кулі навіженій МАГА !

.
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23.03.2025 06:52 Відповісти
тобто ми кретини?
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23.03.2025 09:21 Відповісти
Ця шобла шо захопила владу в США, як казав Попандопуло доведуть її до цугундера...
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22.03.2025 23:07 Відповісти
Це казав Горбатий про Фокса з "Місця зустрічі змінити не можна".

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22.03.2025 23:15 Відповісти
Ілон Маск щорічно получає з федерального бюджету США 40 млрд доллар дотацій на своі програми.
Це пояснює як він заробив капітал у 200 млрд.,у Трампа нема такого капіталу і він буде шукати статті по яким зможе теж получати дотації.
Цікаво : при якому президенті Маску почали виплачувати по 40 млрд
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22.03.2025 23:11 Відповісти
Італія поставила на паузу переговори

Трохи піцци заточити тра та перепочити...
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22.03.2025 23:13 Відповісти
Сієста
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23.03.2025 15:23 Відповісти
Та і хєр с той Італієй - зато тєпєрь ринок кємєровской області аткрит.
Геніальний беспісти бізнесмен...
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22.03.2025 23:17 Відповісти
умнеют.
нет доверия аутисту-нацисту.
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22.03.2025 23:18 Відповісти
В нього Аспергера - найгірша форма аутизму, він соціопат.
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22.03.2025 23:48 Відповісти
Переклад - трампівського наркомана фашиста послали на хер.)
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22.03.2025 23:38 Відповісти
превед Трампон! засунь маску в рота тампон!
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22.03.2025 23:45 Відповісти
Як казав один знаменитий актор, піднявши масного пальця угору:»В тіятрє главноє-пауза!»
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23.03.2025 00:02 Відповісти
А нє вєшалка?
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23.03.2025 00:16 Відповісти
То тєатр начінаіцца с вєшалкі. А пауза - то мастєрство!)))
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23.03.2025 01:31 Відповісти
Трамп с Маском наглядно показали как можно на ровном месте профукать многомиллионные оборонные заказы.Теперь деньги ушли к конкурентам.
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23.03.2025 07:34 Відповісти
Дай Бог щоб такі було. Цікаво наші ефективні менеджери щось роблять щоб зробити заміну Сралінкам? чи тільки балачки?
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23.03.2025 11:06 Відповісти
 
 