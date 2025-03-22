Італія поставила на паузу переговори щодо розгортання Starlink для армії й уряду, - Bloomberg

Італія призупинила перемовини про розгортання терміналів супутникового зв'язку Starlink у військових та державних програмах.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Repubblica, передає Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Крозетто сказав, що все призупинилося через те, що дискусії перемістилися від технічних аспектів до заяв самого Ілона Маска та заяв про нього.

Міністр сказав, що наразі "ми не говоримо про технічні деталі" й після того, як суперечки вщухнуть, повернеться технічний підхід.

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"Головне залишається незмінним: що є найбільш корисним і безпечним для країни", - сказавочільник оборонного відомства Італії.

Bloomberg пише, що Італія стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро зі Starlink через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США. Прем'єрка країни Джорджа Мелоні заявила міністрам, що зміна геополітики вимагає альтернативи Starlink.

Джерела, обізнані із ситуацією кажуть, що одним з можливих варіантів для захищеного супутникового зв'язку може стати французький Eutelsat Communications SA.

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