Італія поставила на паузу переговори щодо розгортання Starlink для армії й уряду, - Bloomberg
Італія призупинила перемовини про розгортання терміналів супутникового зв'язку Starlink у військових та державних програмах.
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Repubblica, передає Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Крозетто сказав, що все призупинилося через те, що дискусії перемістилися від технічних аспектів до заяв самого Ілона Маска та заяв про нього.
Міністр сказав, що наразі "ми не говоримо про технічні деталі" й після того, як суперечки вщухнуть, повернеться технічний підхід.
"Головне залишається незмінним: що є найбільш корисним і безпечним для країни", - сказавочільник оборонного відомства Італії.
Bloomberg пише, що Італія стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро зі Starlink через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США. Прем'єрка країни Джорджа Мелоні заявила міністрам, що зміна геополітики вимагає альтернативи Starlink.
Джерела, обізнані із ситуацією кажуть, що одним з можливих варіантів для захищеного супутникового зв'язку може стати французький Eutelsat Communications SA.
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М.С.Горбачев
Если по-простому - каждая страна должна скинуться на спутник соответствующий определенному открытому стандарту. Накопилось денег на запуск условной партии из 50-ти спутников - запускаем. Участвовать может каждый. Как и пользоваться.
Вот это - будет правильно, когда на орбите Земли будут летать спутники землян, а не США, РФ или Индии.
Но когда оборону твоей страны можно отключить одним рубильником с другого континента - такая оборона называется "решето".
прівєт американському ВПК !
відлийте срібні кулі навіженій МАГА !
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Це пояснює як він заробив капітал у 200 млрд.,у Трампа нема такого капіталу і він буде шукати статті по яким зможе теж получати дотації.
Цікаво : при якому президенті Маску почали виплачувати по 40 млрд
Трохи піцци заточити тра та перепочити...
Геніальний беспісти бізнесмен...
нет доверия аутисту-нацисту.