Росіяни з артилерії та дронами атакували 3 громади на Миколаївщині: пошкоджено кілька будівель і авто
Протягом 22 березня російські війська з артилерії та дронами обстріляли Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.
Миколаївський район:
Учора, 22 березня, о 8:41 та 8:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді, а о 13:31 атакував громаду дроном типу FPV. Постраждалих немає.
Також за минулу добу ворог тричі атакував дронами типу FPV Очаківську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у м. Очаків пошкоджено котельну навчального закладу.
Крім того, відбулося займання автомобіля, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Вчора, 22 березня, близько 14:16 ворог атакував Галицинівську громаду ударним дроном, тип встановлюється. Внаслідок падіння уламків збитого дрона та дії вибухової хвилі у с. Лупареве пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.
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Вітькову та особам з Білого дому, треба було Кобзар Т. Г. Шевченка почитати, або, хоть би в руках, його потримати, щоб не бути так обмазаним московським лайном руками прутіна-*****!!!
Отакі йолопи, як отой вітькоф, знищують Велич США, яку зробили прості Американці!
20$ є 20$, продажні дурні!