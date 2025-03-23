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Новини Обстріли Миколаївщини
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Росіяни з артилерії та дронами атакували 3 громади на Миколаївщині: пошкоджено кілька будівель і авто

очаків

Протягом 22 березня російські війська з артилерії та дронами обстріляли Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.

Миколаївський район:

Учора, 22 березня, о 8:41 та 8:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді, а о 13:31 атакував громаду дроном типу FPV. Постраждалих немає.

Також за минулу добу ворог тричі атакував дронами типу FPV Очаківську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у м. Очаків пошкоджено котельну навчального закладу.
Крім того, відбулося займання автомобіля, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вчора, 22 березня, близько 14:16 ворог атакував Галицинівську громаду ударним дроном, тип встановлюється. Внаслідок падіння уламків збитого дрона та дії вибухової хвилі у с. Лупареве пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували з артилерії громаду на Миколаївщині: двоє поранених, жінка у вкрай важкому стані

Автор: 

Миколаївська область (2255) обстріл (28183) Очаків (204) Миколаївський район (45)


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А у цей же час отой з Білого дому вітькоф, несе якусь галіматню про ізик сруськай, намальовану йому ******, історію України, без України!!
Вітькову та особам з Білого дому, треба було Кобзар Т. Г. Шевченка почитати, або, хоть би в руках, його потримати, щоб не бути так обмазаним московським лайном руками прутіна-*****!!!
Отакі йолопи, як отой вітькоф, знищують Велич США, яку зробили прості Американці!
20$ є 20$, продажні дурні!
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23.03.2025 10:46 Відповісти
 
 