Росіяни з артилерії та дронами атакували 3 громади на Миколаївщині: пошкоджено кілька будівель і авто

Протягом 22 березня російські війська з артилерії та дронами обстріляли Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.

Миколаївський район:

Учора, 22 березня, о 8:41 та 8:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді, а о 13:31 атакував громаду дроном типу FPV. Постраждалих немає.

Також за минулу добу ворог тричі атакував дронами типу FPV Очаківську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у м. Очаків пошкоджено котельну навчального закладу.

Крім того, відбулося займання автомобіля, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вчора, 22 березня, близько 14:16 ворог атакував Галицинівську громаду ударним дроном, тип встановлюється. Внаслідок падіння уламків збитого дрона та дії вибухової хвилі у с. Лупареве пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.

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