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Новини Перемовини в Саудівській Аравії Переговори Трампа і Путіна Зустріч Трампа та Путіна
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Зустрічі Трампа і Путіна передуватимуть непрості техпереговори, завтра представники РФ вирушать до Ер-Ріяду, - Пєсков

Путін та Трамп

Зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним мають передувати непрості техпереговори.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переговорники у понеділок вирушать до Ер-Ріяду (Саудівська Аравія).

Також читайте: Трамп і Путін не обговорювали особисту зустріч вчора, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1606) путін володимир (23746) Саудівська Аравія (569) Трамп Дональд (5444)


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Топ коментарі
+8
Що б ти здох разом з путіном про це благають мільйони людей, наскільки світ став би чистішим.
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23.03.2025 11:39
+5
Технарі - иобані по голові - шо вони там нарішають
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23.03.2025 11:36
+5
Попытка США играть на стороне РФ уже опустила США в мировых рейтингах в плинтус...РФ Путин понимают только силу жесткость и бескомпромиссность..чего увы нет у Трампа и его команды политика пацифизма умиротворения РФ делает из США дохлую индейку с шампуром под хвостом в руках путина
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23.03.2025 11:44
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Технарі - иобані по голові - шо вони там нарішають
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23.03.2025 11:36 Відповісти
Т.Г. Шевченко - і на сторожі я поставлю слово - Зеля - а я Умєрова
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23.03.2025 11:42 Відповісти
От якби ви всі повиздихали,й на цьому все б і закінчилось.
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23.03.2025 11:36 Відповісти
Всі притомні лідери світу заявляють, що закінчувати війну пуйло не хоче.
Скільки б риже чмо не нагинало Україну, плішивий лише збільшуватиме власні хотєлки.
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23.03.2025 12:18 Відповісти
Що б ти здох разом з путіном про це благають мільйони людей, наскільки світ став би чистішим.
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23.03.2025 11:39 Відповісти
Саме так періодично попьоздивая ***** і буде продовжувати свою криваву війну в Україні до 26-го року. А аГамерика йому у цьому допоможе як зможе.
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23.03.2025 11:42 Відповісти
Попытка США играть на стороне РФ уже опустила США в мировых рейтингах в плинтус...РФ Путин понимают только силу жесткость и бескомпромиссность..чего увы нет у Трампа и его команды политика пацифизма умиротворения РФ делает из США дохлую индейку с шампуром под хвостом в руках путина
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23.03.2025 11:44 Відповісти
Мир наступит, когда рыжий сядет, а лысый ляжет. Отто фон Бисмарк
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23.03.2025 11:46 Відповісти
Канада знайшла спосіб з лишком компенсувати наслідки мит США
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23.03.2025 11:48 Відповісти
Знову повезуть чергову сечоточучу ікону Трампа в обіймах його духовного сина Маска? 🤔
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23.03.2025 11:49 Відповісти
Непрості переговори...
Ще одні трударі, ***!
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23.03.2025 11:49 Відповісти
накінець-то друзі зустрінуться і відсвяткують "сваі пабєди"
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23.03.2025 11:55 Відповісти
Трамп на карантині сидіти буде та здавати аналіз калу?!
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23.03.2025 11:55 Відповісти
Не бачу нічого важкого. Трамп заходить, стягує штани розводить булки, стає раком. А ***** кхекаючи розповідає Трампу про печенігів і дає нюхнути руського духу із валізки.
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23.03.2025 11:59 Відповісти
умови кацапів прості: жодного компромісу по Україні, вимагають капітуляцію України, але готові на поступки для сша будь-де (на близькому сході, в африці, антарктиці, на марсі), тільки не по Україні .

і здається трампу це подобається . Хоча навіть йолоп вже б зрозумів, що раз кацапи мертвою хваткою тримаються за Україну, то саме тут розгортаються ключові події , а не в хуситів, не в ірані, і навіть не на північному полюсі .
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23.03.2025 12:25 Відповісти
Там давно все домовлено.... США рашка і ЄС будуть нову стратегію випрацьовувати по знищенню України, бо в 22 році провалилася стратегія... А всі підписи чи каца..а чи трампоса чи тих інших підписантів Варшавського договору не коштують аркуша паперу, на якому щось накатають..
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23.03.2025 12:25 Відповісти
Яки ускладнення для зустричи ціх двох старих та ******** 3,14дорасів? Прилітіли, зустрились, ***** подлабузно похвалить Додіка, Додік знов відсмокче у *****. Оба залишатся задоволені один однім.
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23.03.2025 12:35 Відповісти
Трампелю і його представнику потрібно щодня фото громадянських убитих на почту скидати. Вони ж так пишаються дружбою з убивцею. Хай відчують кров і на свроїх руках.
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23.03.2025 13:31 Відповісти
Все ж таки збираються зустрітися рудий з плешивим, будуть вісюнами мірятися.
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23.03.2025 16:17 Відповісти
 
 