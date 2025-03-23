Зустрічі Трампа і Путіна передуватимуть непрості техпереговори, завтра представники РФ вирушать до Ер-Ріяду, - Пєсков
Зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним мають передувати непрості техпереговори.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, переговорники у понеділок вирушать до Ер-Ріяду (Саудівська Аравія).
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+8 Володимир Омельянов
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Скільки б риже чмо не нагинало Україну, плішивий лише збільшуватиме власні хотєлки.
Ще одні трударі, ***!
і здається трампу це подобається . Хоча навіть йолоп вже б зрозумів, що раз кацапи мертвою хваткою тримаються за Україну, то саме тут розгортаються ключові події , а не в хуситів, не в ірані, і навіть не на північному полюсі .