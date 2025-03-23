Зустрічі Трампа і Путіна передуватимуть непрості техпереговори, завтра представники РФ вирушать до Ер-Ріяду, - Пєсков

Зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним мають передувати непрості техпереговори.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переговорники у понеділок вирушать до Ер-Ріяду (Саудівська Аравія).

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