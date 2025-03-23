У понеділок, 24 березня, у Києві завершують опалювальний сезон, - Кличко
З понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Почнуть відключати житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", - ідеться в повідомленні.
Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.
Кличко додав, що порівняно з минулим роком опалення цьогоріч вимкнуть на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.
"Нагадаю, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня", - зауважив очільник столиці.
Повідомлялося, що 7 березня у Львові повністю зупинили подачу опалення до житлових будинків, оскільки вдень температура повітря вже сягає 17-18 градусів тепла.
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PS. Портніков - ідеолог безкінечної війни
буде жити 200 років.
такшо.....
Українці, за звичай, чемні та виховані Люди!,
А Московіти, та їх помічники у ригоАНАЛІВ, одну гризню несуть, з лайном пропаганди за методиками фсб! Нацькували, один на одного, і далі гадять…
до опалення 🙁
Купив бойлера на 60л. минулого року, дядь прикінь)
Хорошо хоть АГВ спасает.
Вот так за зиму набирается влаги, а потом все остальные сезоны - холодрыга. Есть и экономия на кондиционере, но как говорится "пар костей не ломит".