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Новини Опалювальний сезон
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У понеділок, 24 березня, у Києві завершують опалювальний сезон, - Кличко

опалення в будинку

З понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Почнуть відключати житлові будинки.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

"Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", - ідеться в повідомленні.

Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Також читайте: У Харкові обмежили подачу опалення, у Херсоні завершили опалювальний сезон через потепління (оновлено)

Кличко додав, що порівняно з минулим роком опалення цьогоріч вимкнуть на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

"Нагадаю, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня", - зауважив очільник столиці.

Повідомлялося, що 7 березня у Львові повністю зупинили подачу опалення до житлових будинків, оскільки вдень температура повітря вже сягає 17-18 градусів тепла.

Автор: 

Київ (19405) Кличко Віталій (3507) опалення (908) Теплокомуненерго (541)


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Топ коментарі
+10
Нарешті, а то платьожки надто потужні виходять з опаленням...
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23.03.2025 13:36
+6
до чого тут Портніков, коли війну розвʼязадо шизофренічне, педофільне, рашитьке )(уйло ???
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23.03.2025 13:44
+5
А до чого тут "шлунки і півасік", як тема взагалі про опалення і гроші?

PS. Портніков - ідеолог безкінечної війни
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23.03.2025 13:54
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Нарешті, а то платьожки надто потужні виходять з опаленням...
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23.03.2025 13:36 Відповісти
Шлунок думає тіки про платіжки і півасік???
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23.03.2025 13:38 Відповісти
Звісно. А щирий патріот Портніков готується до 25-річної війни. Який він мололець!
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23.03.2025 13:42 Відповісти
до чого тут Портніков, коли війну розвʼязадо шизофренічне, педофільне, рашитьке )(уйло ???
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23.03.2025 13:44 Відповісти
А до чого тут "шлунки і півасік", як тема взагалі про опалення і гроші?

PS. Портніков - ідеолог безкінечної війни
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23.03.2025 13:54 Відповісти
Так а я ідеолог, щоб вдути Мар'яні Безкутній. Але мені її ніхто не дає, не знаєте чому? Портніков може хотіти 300 років воювати з усім світом. Вас запитали: до чого тут він? Адже вирішує - Ху?ло. Куди та скіки.
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23.03.2025 14:00 Відповісти
Тому що ми - "шлунки" - думаємо про гроші за опалення. А патріот Портніков дбає про майбутнє України. Так зрозуміло? 😁😁
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23.03.2025 14:04 Відповісти
Та Вам же сказали: а я дбаю, щоб вдути Безкутній. То давайте оце теж обговорювати? До чого тут вологі фантазій Портнікова?
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23.03.2025 14:13 Відповісти
плєшивий лабораторію утримує.
буде жити 200 років.
такшо.....
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23.03.2025 14:09 Відповісти
395 річною, малося на увазі?
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23.03.2025 13:45 Відповісти
Це до Портнікова. Люди стільки не живуть
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23.03.2025 13:52 Відповісти
до чого тут Портніков?Ти що,зеленобот?
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23.03.2025 15:06 Відповісти
Обслухався Пояркова з Любарським?
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23.03.2025 14:28 Відповісти
Одесса уже три недели норматив выше +8 и трое суток днём на солнце градусник допрыгивает до +35 а Городскому голове Генуле некому просверлить гене бошку перфоратором топит гена **** космос за наш счёт об окончании отопления тишина наверное у Гены зима в самом разгаре в Одессе мудак Кипер вообще тишина видимо в долевом с Геной..... Белгород-Днестровский с 21 числа отключается молчат южные регионы Рени Измаил и онные...газа нет.. но мы отапливаем Вселенную ...
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23.03.2025 16:45 Відповісти
ЖЕКи - це комунальна структура, а комунальна структура - ​​це Віталік. Хто відповідальний?
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23.03.2025 14:01 Відповісти
порох?
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23.03.2025 14:04 Відповісти
порох у нас сирий і не якісний.
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23.03.2025 14:09 Відповісти
Досить обігрівати повітря , так як наступає суттєве потепління !!
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23.03.2025 13:43 Відповісти
Зашумувало лайно по мережі, аж бризки летять!
Українці, за звичай, чемні та виховані Люди!,
А Московіти, та їх помічники у ригоАНАЛІВ, одну гризню несуть, з лайном пропаганди за методиками фсб! Нацькували, один на одного, і далі гадять…
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23.03.2025 14:01 Відповісти
Все ж таки попередити треба було не за кілька годин до вимкнення опалення, а хоч би за дві доби, адже, як завжди, вимкнуть не лише опалення, а й гарячу воду.
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23.03.2025 14:06 Відповісти
Гарячу воду не відключатимуть , це немає жодного відношення
до опалення 🙁
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23.03.2025 14:11 Відповісти
у вас гаряча вода є? нихрина собі, у нас з крана років так 25 нетіче.
Купив бойлера на 60л. минулого року, дядь прикінь)
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23.03.2025 14:29 Відповісти
Это хорошо в многоквартирных. А в старом фонде из ракушняка, да ещё и без подвала - кости промерзают не меньше, чем здание.
Хорошо хоть АГВ спасает.
Вот так за зиму набирается влаги, а потом все остальные сезоны - холодрыга. Есть и экономия на кондиционере, но как говорится "пар костей не ломит".
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23.03.2025 14:15 Відповісти
Тянут до последнего
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23.03.2025 14:52 Відповісти
потім сплеск грві та орві, може дешевше трохи за опалення проплатити до Пасхи?
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23.03.2025 15:17 Відповісти
Ця прикмета - до похолодання.
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23.03.2025 19:25 Відповісти
 
 