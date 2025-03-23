У понеділок, 24 березня, у Києві завершують опалювальний сезон, - Кличко

З понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Почнуть відключати житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", - ідеться в повідомленні.

Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

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Кличко додав, що порівняно з минулим роком опалення цьогоріч вимкнуть на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

"Нагадаю, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня", - зауважив очільник столиці.

Повідомлялося, що 7 березня у Львові повністю зупинили подачу опалення до житлових будинків, оскільки вдень температура повітря вже сягає 17-18 градусів тепла.