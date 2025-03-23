Нині над Херсонщиною вдається збивати до 80% російських дронів, - ОВА
Над Херсонщиною завдяки радіоелектронному куполу вже зараз вдається збивати до 80% російських дронів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Щодня область стикається з масованими атаками ворожих безпілотників. Але система захисту працює все краще. Завдяки створеному радіоелектронному куполу над Херсонщиною вже зараз вдається збивати до 80% російських дронів, і цей показник зростає", - розповів він.
Також зазначається, що такого досвіду в протидії БпЛА немає більше ніде у світі. Він уже дає результати, і Херсонщина готова ділитися ним із союзниками для протистояння російській агресії.
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Fox Fox #573921
показати весь коментар23.03.2025 14:34 Відповісти Мені подобається 2
Леонид Тищенко #456549
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Danger Zone
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