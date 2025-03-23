УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
515 3

Нині над Херсонщиною вдається збивати до 80% російських дронів, - ОВА

Атаки дронів на Херсонщину

Над Херсонщиною завдяки радіоелектронному куполу вже зараз вдається збивати до 80% російських дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Щодня область стикається з масованими атаками ворожих безпілотників. Але система захисту працює все краще. Завдяки створеному радіоелектронному куполу над Херсонщиною вже зараз вдається збивати до 80% російських дронів, і цей показник зростає", - розповів він.

Також зазначається, що такого досвіду в протидії БпЛА немає більше ніде у світі. Він уже дає результати, і Херсонщина готова ділитися ним із союзниками для протистояння російській агресії.

Також читайте: Понад 2 тис. дронів за тиждень запустили росіяни по Херсонщині. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

дрони (4615) Херсонська область (5698)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Це автоматизована система з електронним виявленням, механізмами знищення та фізичними засобами оборони, які використовують антидронові рушниці. Ми називаємо його "куполом", але насправді це стіна, яка розділяє два береги Дніпра", - говорить очільник ОВА
показати весь коментар
23.03.2025 14:34 Відповісти
Пошана Мадяру і його "птахам " , за величезну роботу з захисту неба Херсонщини.
показати весь коментар
23.03.2025 15:53 Відповісти
Боже, яка брехня. рашистьски дрони ганяють дітей та дорослих по всьму Херсону. Краще наведіть статистику - скіки було херсонців після звільненя Херсону і скіки залишилось зараз. Кожного дня брехня від зеленского, йього ова, генштабу. А хто незадоволений - будуть покарені вогнепальною зброєю - Градами, Грім-2, Нептунами, САУ Богдана, тощо...
показати весь коментар
23.03.2025 16:06 Відповісти
 
 