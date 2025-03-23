Нині над Херсонщиною вдається збивати до 80% російських дронів, - ОВА

Над Херсонщиною завдяки радіоелектронному куполу вже зараз вдається збивати до 80% російських дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Щодня область стикається з масованими атаками ворожих безпілотників. Але система захисту працює все краще. Завдяки створеному радіоелектронному куполу над Херсонщиною вже зараз вдається збивати до 80% російських дронів, і цей показник зростає", - розповів він.

Також зазначається, що такого досвіду в протидії БпЛА немає більше ніде у світі. Він уже дає результати, і Херсонщина готова ділитися ним із союзниками для протистояння російській агресії.

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