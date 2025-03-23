Кількість штурмів ворога на Запорізькому напрямку збільшується, ЗСУ відбивають атаки окупантів, - Сили оборони Півдня

Окупанти продовжують здійснювати штурми на українські позиції на Запорізькому напрямку, однак Сили оборони відбивають атаки. Попри оборонну операцію, ситуація на цьому відтинку фронту загострюється.

Про це "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі на Запорізькому напрямку збільшується кількість штурмів російської армії.

"Кількість і обстрілів, і штурмів залишається сталою і дещо, не набагато, але збільшується. Це штурми малими групами піхоти, але окупант намагається прорватись далі в північному напрямку, схопити наші позиції, проте переважна більшість цих штурмів завершуються нічим. Інколи штурмові групи заходять на певну територію і намагаються навіть закріпитися на певних позиціях, але їх звідти вибивають", - розповів Волошин.

Речник зазначив, що попри збільшення російських штурмів Сили оборони відбивають атаки російських загарбників.

"На цей момент триває оборонна операція і її наслідки озвучувати ще рано. Бо лінія фронту - це доволі динамічне явище в такий час. І сьогодні окупант десь зайшов, десь вибили його, десь просунулись на більш вигідні позиції наші бійці. Тому результати підбивати, що ми втратили, а що ми взяли під контроль ще наразі мало", - сказав він.

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Також Волошин розповів, що особлива увага окупантів зосереджена на Лобковому та Степовому - якщо ці населені пункти опиняться під контролем загарбників, це дозволить їм обстрілювати Запоріжжя артилерією та реактивними системами залпового вогню.

"Ці території досить близько розташовані від Запоріжжя, якщо окупант захопить там плацдарм, він може розмістити там далекобійну артилерію, РСЗВ, якими просто діставатиме до околиць, до передмістя Запоріжжя. Друге, це досить не поганий плацдарм для того, щоб тримати під вогневим контролем і логістичні шляхи, які йдуть на Схід. Тому можна говорити, що він прагне саме взяти кілька цих населених пунктів", - сказав він.

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