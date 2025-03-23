Делегації України та США зустрінуться у Саудівській Аравії сьогодні ввечері, - Reuters

У неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

"Очолить українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський зазначив, що участь Умерова дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно"", - пише агентство.

Проте, українські офіційні особи підкреслили, що вважають цю зустріч в Ер-Ріяді суто технічною.

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