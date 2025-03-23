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Новини Зустріч України та США в Саудівській Аравії
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Делегації України та США зустрінуться у Саудівській Аравії сьогодні ввечері, - Reuters

Україна та США знову зустрінуться в Саудівській Аравії

У неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією. 

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

"Очолить українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський зазначив, що участь Умерова дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно"", - пише агентство. 

Проте, українські офіційні особи підкреслили, що вважають цю зустріч в Ер-Ріяді суто технічною.

Читайте також: На переговорах у Саудівській Аравії буде присутній Умєров, - Зеленський

Автор: 

перемовини (2848) США (22455) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+6
Хто з вас?
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23.03.2025 17:24
+2
Тримайсь Україно. Рижий придурок почне вимагати повної і безоговорочної капітуляції перед хруйлом.
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23.03.2025 17:25
+2
шо так шо так зелена шмаркля буде здавати Україну. Ідеального варінту для нас не буде.
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23.03.2025 17:38
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Хто з вас?
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23.03.2025 17:24 Відповісти
Тримайсь Україно. Рижий придурок почне вимагати повної і безоговорочної капітуляції перед хруйлом.
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23.03.2025 17:25 Відповісти
шо так шо так зелена шмаркля буде здавати Україну. Ідеального варінту для нас не буде.
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23.03.2025 17:38 Відповісти
Дякую пане Трамп! Пан Трамп ми вам дякуємо! Ми вам дуже вдячні пане Трамп! Наша вдячність немає меж пане Трамп! І ще бажано двісті разів подякувати пану Трампу!!!
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23.03.2025 17:27 Відповісти
московити відправили туди радників заступників а ми цілого мінстра оборони. Це якби пуйло відпрваило МО РФ Ушакова а чого ми такий рівень відправляєм на радників замів?
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23.03.2025 17:28 Відповісти
Умєров все порішає - будем бачити
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23.03.2025 17:31 Відповісти
Очолить українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський зазначив, що участь Умерова дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно"", - пише агентство. Джерело: https://censor.net/ua/n3542772

А Умєров молодець, хватка є, далеко піде, політичне майбутнє в ньго є. Не дарма за нього депутати більше ніж 300 голосів дали на МО. У тому числі і голоси, найчеснішої оппозиционной сили.
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23.03.2025 17:33 Відповісти
Трамп обделался с своими путинскими авантюрами и теперь пытается тянуть время что бы оправдаться перед избирателями надеясь что все само рассосется.
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23.03.2025 17:37 Відповісти
Надо москалям на радників також радників відправляти позаштатних - Кулебу Безсмертного або такого ж - і хай балакають поки у трампона проміжні вибори не пройдуть і він конгресс не потіряє а нам збро я б йшла тим часом Байдена. На шо на радників замів РФ цілого МО України посилати? Що Зеленський хоче дійсно торганути нац інтересами України на щось сподівається- він шо лох?
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23.03.2025 17:37 Відповісти
А навіщо той Умєров тут потрібен?
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23.03.2025 17:55 Відповісти
Делегації України та США зустрінуться у Саудівській Аравії сьогодні ввечері

Куди збираються піти?
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23.03.2025 17:46 Відповісти
Ой, *****, нах ця куйня...
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23.03.2025 17:50 Відповісти
будуть схилять українців на виконання забаганок пуйла
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23.03.2025 18:17 Відповісти
Навіщо?
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23.03.2025 20:07 Відповісти
 
 