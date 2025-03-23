Прем’єр Канади Карні оголосив дострокові вибори
У неділю, 23 березня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно анонсував проведення дострокових виборів. Вони відбудуться 28 квітня.
Про це політик написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня. Ми повинні побудувати найсильнішу економіку в G7. Ми повинні впоратися з тарифами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір щодо того, хто має керувати цими зусиллями для нашої країни", - написав Карні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 березня, новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни. Він замінив на цій посаді Джастіна Трюдо, який пішов у відставку.
Топ коментарі
+17 Antony #586830
показати весь коментар23.03.2025 19:57
+12 Bogdan #591399
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+11 Luka Lukich #363772
показати весь коментар23.03.2025 20:01
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премʼєрка Альберти виглядала притомною
я впевнений що вони колись зроблять правильний вибір
нас зв'язує спільна мова і земля
ти б історію почитав магіст, відразу зрозумів би чому канада ніколи не стане штатом.
але у Канаді щось пішло не так
але вони теж хочуть реалізувати свою американську мрію і якщо вони вирішать стати штатом або федеральною країною то ми їх приймемо у американську сім'ю з разпростертими обіймами
ніхто ні на кого не нападатиме це ж не російська імперія
хто на що вчився
Совок теж був багатою країною, але люди жили бідно бо все йшло на ракети. Куди йдуть високи податки в Канаді- не зовсім зрозуміло- медицини нема, громадського транспорту в нашому розумінні- теж, з роботою напряг як і з рівнем зарплат, дороги лиш трохи кращі за українські, оборонка в дупі, авіасполучення дороге і сезонне. Пенсіонери ледве животіють і часто вимушені працювати, при тому що на сад і город вони сподіватись не можуть. Отже куди йдуть податки- мабуть на райдуги замість зебр на перехрестях, на фуд-банки, і дозу нарікам
супремасіськи поважаю коли трохи відвисають
я нормальний чоловік
подивитеся що коїться зараз з Ванкувером та й усією British Columbia province
вы бы еще добавили про концлагеря для тех кто глазами не вышел, не тому богу молится или имеет другой цвет кожи.
Однак політика Трампа викликала патріотичний підйом у канадському суспільстві, від чого ліберали отримують більшу вигоду.
Тепер, згідно з опитуваннями, вони ліквідували розрив з опозиційною Консервативною партією Поля Полієвра.
Але погрози Трампа зіграли на руку лібералам. За останніми даними, їх підтримують 37,5% виборців, а консерваторів - 37,1%.
Як не дивно, пуйло врятував рейтинг ЗЕ і лишив його у владі. Як і зустріч з Трампом
Дуг Форд когда выступил по санкциям и то куда мудрее и по-отцовски выглядел.
нам америки тут не надо, кто хочет спокойно уезжает в америку своим ходом.