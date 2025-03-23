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Новини Дострокові вибори в Канаді
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Прем’єр Канади Карні оголосив дострокові вибори

Карні оголосив дострокові вибори

У неділю, 23 березня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно анонсував проведення дострокових виборів. Вони відбудуться 28 квітня.

Про це політик написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня. Ми повинні побудувати найсильнішу економіку в G7. Ми повинні впоратися з тарифами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір щодо того, хто має керувати цими зусиллями для нашої країни", - написав Карні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 березня, новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни. Він замінив на цій посаді Джастіна Трюдо, який пішов у відставку.

Читайте також: Новий прем’єр Канади Карні вирушив до Європи, а не до США, бо відносини із Трампом загострилися, - Reuters

Автор: 

вибори (6683) Канада (2186) Карні Марк (14)


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Топ коментарі
+17
Успіху і миру канадцям!
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23.03.2025 19:57
+12
мда, прихильник рижого то вже діагноз.
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23.03.2025 20:19
+11
І порвняйте з нашими кліщами - навіть якщо силою тулуб відірвати, харя все одно продовжить смоктати бюджет.
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23.03.2025 20:01
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то може наші переможуть?
премʼєрка Альберти виглядала притомною
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23.03.2025 19:56 Відповісти
Успіху і миру канадцям!
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23.03.2025 19:57 Відповісти
I love Canada чудова природа і люди
я впевнений що вони колись зроблять правильний вибір
нас зв'язує спільна мова і земля
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23.03.2025 20:02 Відповісти
о бачу тут ярого фанати ***** ботоксного, який також поліз у іншу країну зі словами про молодшого брата та одну мову.
ти б історію почитав магіст, відразу зрозумів би чому канада ніколи не стане штатом.
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23.03.2025 20:07 Відповісти
це був континент до якого люди втікали шукати кращої долі
але у Канаді щось пішло не так
але вони теж хочуть реалізувати свою американську мрію і якщо вони вирішать стати штатом або федеральною країною то ми їх приймемо у американську сім'ю з разпростертими обіймами
ніхто ні на кого не нападатиме це ж не російська імперія
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23.03.2025 20:16 Відповісти
мда, прихильник рижого то вже діагноз.
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23.03.2025 20:19 Відповісти
Канада стабільно входить в ТОП-5 країн за рівнем життя за версію АМЕРИКАНСЬКОГО видання US News. А на якому місці твоя улюблена Америка?
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23.03.2025 20:21 Відповісти
для мене на першому
хто на що вчився
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23.03.2025 20:24 Відповісти
Дивлячись на рівень канадської медицини, я би поспорив за рівень життя.
Совок теж був багатою країною, але люди жили бідно бо все йшло на ракети. Куди йдуть високи податки в Канаді- не зовсім зрозуміло- медицини нема, громадського транспорту в нашому розумінні- теж, з роботою напряг як і з рівнем зарплат, дороги лиш трохи кращі за українські, оборонка в дупі, авіасполучення дороге і сезонне. Пенсіонери ледве животіють і часто вимушені працювати, при тому що на сад і город вони сподіватись не можуть. Отже куди йдуть податки- мабуть на райдуги замість зебр на перехрестях, на фуд-банки, і дозу нарікам
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24.03.2025 02:34 Відповісти
Не хочу вас ображати, але ви говорите як кацапський пропагандон. Що значить-медицини нема? Нема лікарень, лікарів? Чи що?
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25.03.2025 21:30 Відповісти
Вгамуйте спочатку рудого, поки він не накоїв невідворотного.
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23.03.2025 20:41 Відповісти
прийомщик, дивись щоб сам копняка під зад не отримав,напутнього, на дорогу.
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23.03.2025 20:50 Відповісти
Треба говорити правду якою вона не була гіркою ( для вас американця ). США те шо зараз мають дістали на халяву не прикладаючи ніяких зусиль - Дойчланд чи Японія шоб досягнути те шо мають стикалися з такими проблемами які вам американцям і не снилися ( нестача території і ресурсів а найголовніше війни з супротивниками такої сили з якою американці не стикалися ( війна за незалежність не рахується бо англійці фізично не мали змоги переправити достатнью кількість військ на інший континет - ось було би США на місці Ірландії то і США би не було до початку 20 століття ). А з кацапами ви подібні бо народи Сибіру не мали державних утворень і були менш чисельними ніж кацапи так само як і індіанці у вашому випадку ( і то вас якесь нездорове почуття шо вам Кастера індіанці прибили - римляни в битві з кельтами втратили понад 20 тисяч людей і не плакались ). А про те шо хтось там хоче влитися в союз держав ( штат це держава а не область - і відповідно Техас там чи Каліфорнія мають повне право на вихід з союзу ) так Пуєрто-Ріко майже століття хоче стати 51 штатом - але чогось США не хочуть ( хоч договір про подібне існує ). Знаєте як буває поки хтось файний не починає витворяти шось не те на його недоліки не звертаєш уваги - так і з США ( пропаганда в США працює добре - не те шо в кацапів крім того у вас і досягнення реальні на відмінну від липових у кацапів були , а тепер дивлячись і порівнюючи однакові події у вас і в інших країнах напрошується висновок шо США фартануло і все тутка , так як фартануло британцям з промисловою революцією - не було би в них вугілля не було би революції ( французи не змогли перші то провернути бо в них вугілля шо кіт наплакав )). А ви з своїм запрошенням проявили свою латентну імперскість - не більше і не менше ( а може ви шей вовк в овечій шкурі - ну ви кацап тойво латентний ?).
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23.03.2025 21:20 Відповісти
білий male
супремасіськи поважаю коли трохи відвисають
я нормальний чоловік
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23.03.2025 23:57 Відповісти
Пішов *****, срампонутий!
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23.03.2025 20:17 Відповісти
поцілують трамбона в дупу7 Чи перетворяться у 51 штат
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23.03.2025 20:25 Відповісти
не, нам вашего американского империализма тут не надо.
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23.03.2025 20:45 Відповісти
без американського впливу країну захоплять китайці
подивитеся що коїться зараз з Ванкувером та й усією British Columbia province
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23.03.2025 21:04 Відповісти
Не було би ніякого впливу якби США не вирішило відгодувати монстра проти іншого монстра - так шо вирішуйте це питання самі і не долучайте до вирішення тих хто в появі того монстра не винуватий .
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23.03.2025 21:51 Відповісти
вы говорите как типичный белый супрематист и нацист.
вы бы еще добавили про концлагеря для тех кто глазами не вышел, не тому богу молится или имеет другой цвет кожи.
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23.03.2025 22:48 Відповісти
Китайці не захоплять. Бо індусів ще більше. Вони вже захопили принаймні офіси, магазини, заправки, кав'ярні, зв'язок, і customer support
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24.03.2025 02:39 Відповісти
Так у вас спільна мова з Англією, може ви англійці?
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24.03.2025 04:48 Відповісти
І не тримається за крісло? Дивно....
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23.03.2025 19:57 Відповісти
А може то - найголовніше, вчасно змитись...
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23.03.2025 20:00 Відповісти
І порвняйте з нашими кліщами - навіть якщо силою тулуб відірвати, харя все одно продовжить смоктати бюджет.
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23.03.2025 20:01 Відповісти
Правляча Ліберальна партія перебуває при владі з 2015 року і за ці роки втратила значну частину своєї популярності.
Однак політика Трампа викликала патріотичний підйом у канадському суспільстві, від чого ліберали отримують більшу вигоду.
Тепер, згідно з опитуваннями, вони ліквідували розрив з опозиційною Консервативною партією Поля Полієвра.
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23.03.2025 20:09 Відповісти
Агрегатор опитувань канадської телерадіомовної корпорації CBC чітко показує, що протягом 2023-24 років ліберали неухильно втрачали підтримку. До дня інавгурації Трампа, 20 січня, консерватори випереджали лібералів з 44,8% проти 21,9%.

Але погрози Трампа зіграли на руку лібералам. За останніми даними, їх підтримують 37,5% виборців, а консерваторів - 37,1%.
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23.03.2025 20:10 Відповісти
Щось подібне було і з рейтингом ЗЕбанди до початку вторгнення 2022.
Як не дивно, пуйло врятував рейтинг ЗЕ і лишив його у владі. Як і зустріч з Трампом
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24.03.2025 02:42 Відповісти
PP полирует ржавого и восхищается аутистом, а тут это воспринимается как зрада и мутки в плане сойтись "посередине".
Дуг Форд когда выступил по санкциям и то куда мудрее и по-отцовски выглядел.
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23.03.2025 21:25 Відповісти
Это очень хорошо, что в Канаде появился такой адекватный человек, эта страна может многое сделать в плане поддержки Украины и Европы.
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23.03.2025 20:14 Відповісти
Сподіваюсь Канада зможе знайти спосіб вгамувати Донні і зберегти добросусідські відносини з США.
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23.03.2025 20:43 Відповісти
Трамп піде, і після нього США почнуть політику на відновлення того що намагався знищити Трамп.
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23.03.2025 20:45 Відповісти
Трєвожна. Догнати й перегнати, десь це вже чув.
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23.03.2025 20:51 Відповісти
Краще провести референдум до приєднання до США.
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23.03.2025 21:17 Відповісти
та не, спасибо.
нам америки тут не надо, кто хочет спокойно уезжает в америку своим ходом.
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23.03.2025 21:39 Відповісти
Нова Скошія ще під час відокремлення Штатів від Британії просилась, але її не взяли 14-м штатом
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24.03.2025 02:44 Відповісти
Канада та Гренландія мають увійти 51 та 52 штатом до США. Щоб штатів було стільки, скільки тижнів в рік.
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24.03.2025 02:56 Відповісти
Усе в Божих руках
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24.03.2025 07:17 Відповісти
 
 