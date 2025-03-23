Прем’єр Канади Карні оголосив дострокові вибори

У неділю, 23 березня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно анонсував проведення дострокових виборів. Вони відбудуться 28 квітня.

Про це політик написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня. Ми повинні побудувати найсильнішу економіку в G7. Ми повинні впоратися з тарифами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір щодо того, хто має керувати цими зусиллями для нашої країни", - написав Карні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 березня, новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни. Він замінив на цій посаді Джастіна Трюдо, який пішов у відставку.

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