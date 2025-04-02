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Новини Атака безпілотників на Харків 2 квітня
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Атака російських БпЛА на Харків: постраждали 4 людини, серед них немовля

Наслідки атаки росіян на Харків

В ніч на 2 квітня російські безпілотники атакували Харків, у місті пролунало декілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог завдав вже кілька ударів по місту БПЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста. Будьте обережні!", - закликав він.

Читайте: Масована атака дронами по Харкову: ліквідовано пожежі у виробничих та складській будівлі. ФОТОрепортаж

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунало 5 вибухів.

Існує загроза повторних ударів.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що БпЛА типу "Шахед" сталося влучив у приватний будинок.  Також наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв.

Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали троє людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка.

Ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

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Автор: 

безпілотник (4133) обстріл (28365) Харків (5581) Харківська область (751) Харківський район (219) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+3
Кремлівський виб@ядок , щоб ти здох , щуряка 👹
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02.04.2025 01:30
+1
***, 12:ударов по Харькову
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02.04.2025 00:36
+1
яких там 5...один за одним канонадой біля 20 вже...
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02.04.2025 00:44
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***, 12:ударов по Харькову
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02.04.2025 00:36 Відповісти
На Алексеевке похоже *******
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02.04.2025 00:39 Відповісти
Вроде норм
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02.04.2025 01:20 Відповісти
***, слышно что Белла лелают
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02.04.2025 00:41 Відповісти
13 взрыв
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02.04.2025 00:42 Відповісти
яких там 5...один за одним канонадой біля 20 вже...
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02.04.2025 00:44 Відповісти
Алексеевку русня решила уничтожить 😳
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02.04.2025 00:46 Відповісти
Тримайтесь і бережіть себе🙁
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02.04.2025 01:33 Відповісти
А де та ОВА Харківська? Чи вони сплять?
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02.04.2025 00:47 Відповісти
Кремлівський виб@ядок , щоб ти здох , щуряка 👹
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02.04.2025 01:30 Відповісти
 
 