Атака російських БпЛА на Харків: постраждали 4 людини, серед них немовля

В ніч на 2 квітня російські безпілотники атакували Харків, у місті пролунало декілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог завдав вже кілька ударів по місту БПЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста. Будьте обережні!", - закликав він.

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунало 5 вибухів.

Існує загроза повторних ударів.

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Згодом Синєгубов повідомив, що БпЛА типу "Шахед" сталося влучив у приватний будинок. Також наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв.

Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали троє людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка.

Ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

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