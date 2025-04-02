Атака російських БпЛА на Харків: постраждали 4 людини, серед них немовля
В ніч на 2 квітня російські безпілотники атакували Харків, у місті пролунало декілька вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Ворог завдав вже кілька ударів по місту БПЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста. Будьте обережні!", - закликав він.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунало 5 вибухів.
Існує загроза повторних ударів.
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Згодом Синєгубов повідомив, що БпЛА типу "Шахед" сталося влучив у приватний будинок. Також наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв.
Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали троє людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка.
Ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
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