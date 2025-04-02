Удар РФ по прифронтовій громаді на Запоріжжі: одна людина загинула, дві поранені. ФОТО

Одна людина загинула і двоє поранені внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку.

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей - 44-річний чоловік і 39-річна жінка - отримали поранення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 квітня російські війська обстріляли одну з прифронтових громад Запорізької області, загинула людина.