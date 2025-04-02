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Новини Обстріли Запорізької області
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Удар РФ по прифронтовій громаді на Запоріжжі: одна людина загинула, дві поранені. ФОТО

удар по Запорізькій області

Одна людина загинула і двоє поранені внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

удар по Запорізькій області

За його словами, ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку.

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей - 44-річний чоловік і 39-річна жінка - отримали поранення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 квітня російські війська обстріляли одну з прифронтових громад Запорізької області, загинула людина.

Автор: 

обстріл (28365) Запорізька область (3588)


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Шкода громадян Запоріжжя, шкода будівель і підприємств, які знищує ворог. Але маєжо пам'ятати, що робив Боневтік з 2019 року перед нападом кацапа. Здається він там добудував міст, закопавши мільярди гривень за які мав би зробити тисячі ракет, дронів і побудувати надійні укриття. Цього вже ніхто не пам'ятає, бо він Бубочка.
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02.04.2025 08:34 Відповісти
 
 