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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Рашисти атакували Херсон: пошкоджено контактну мережу, електротранспорт не працює

Ворог знову вдарив по Херсону

Через ворожу атаку у Херсоні наразі не працює електротранспорт. Є пошкодження контактної мережі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги пасажирів у Херсоні! Внаслідок пошкодження контактної мережі після атаки з боку російських терористів в місті не працює електротранспорт. Спеціалісти приступили до ліквідації наслідків обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом дня росіяни атакували з дронів Херсон і область: постраждало 3 людей, зайнялися пожежі. ФОТОрепортаж

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3344) електроенергія (6187) Херсонська область (5726) Херсонський район (246)


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Є хороші результати в застосуванні дронів для захисту наших міст, - Зеленський.
Брехло, чи піzдун? Чи в одне зробив іх разом?
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02.04.2025 07:51 Відповісти
До Харківа також відноситься.
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02.04.2025 07:54 Відповісти
Електропереміріє - ітіть його в дишло...
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02.04.2025 08:00 Відповісти
так зелений же сказав, що він буде доводити трампу, що ми мирні люди і стріляти по енергетичним об'єктам московії не будемо. Не лоху життя наших людей ................................................головне що папуля з мамулею в Ізраілі і з пенсіями.
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02.04.2025 08:14 Відповісти
 
 