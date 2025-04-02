Рашисти атакували Херсон: пошкоджено контактну мережу, електротранспорт не працює
Через ворожу атаку у Херсоні наразі не працює електротранспорт. Є пошкодження контактної мережі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"До уваги пасажирів у Херсоні! Внаслідок пошкодження контактної мережі після атаки з боку російських терористів в місті не працює електротранспорт. Спеціалісти приступили до ліквідації наслідків обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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Брехло, чи піzдун? Чи в одне зробив іх разом?