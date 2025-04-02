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Міноборони РФ заявило про атаку 93 українських дронів: у Таганрозі та Курську "прильоти". ВIДЕО
Міноборони РФ заявило про "знищення та перехоплення" 93 українських безпілотників в ніч на 2 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Так, 87 цілей - над Курщиною, 4 - над Ростовською областю, а два - над Бєлгородською.
Таганрог
Під ударом був Таганрог, де за даними ЗМІ пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа.
Т.в.о губернатора Ростовщини Юрій Слюсар заявив, що пошкоджено два багатоквартирні будинки.
Згодом у Таганрозі було запроваджено режим надзвичайної ситуації, провели евакуацію 85 жителів будинку.
Курщина
За даними губернатора Хінштейна, уламки БПЛА нібито впали на багатоквартирний будинок у центрі Курська, постраждалих немає.
Топ коментарі
+18 Bel Amor #601081
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+17 Старый зольдат
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+17 петро удеч #477971
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Дата рождения 17 (29) января 1860
Место рождения Таганрог, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата смерти 2 (15) июля 1904 (44 года)
Место смерти Баденвайлер, Германская империя
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