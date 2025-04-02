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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Міноборони РФ заявило про атаку 93 українських дронів: у Таганрозі та Курську "прильоти". ВIДЕО

Міноборони РФ заявило про "знищення та перехоплення" 93 українських безпілотників в ніч на 2 квітня. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Так, 87 цілей - над Курщиною, 4 - над Ростовською областю, а два - над Бєлгородською.

Дивіться: Невідомі безпілотники атакували Калузьку область РФ. Імовірно - військовий аеродром "Шайковка". ВIДЕО

Таганрог

Під ударом був Таганрог, де за даними ЗМІ пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа.

Т.в.о губернатора Ростовщини Юрій Слюсар заявив, що пошкоджено два багатоквартирні будинки.

 Згодом у Таганрозі було запроваджено режим надзвичайної ситуації, провели евакуацію 85 жителів будинку.

Курщина

За даними губернатора Хінштейна, уламки БПЛА нібито впали на багатоквартирний будинок у центрі Курська, постраждалих немає.

Читайте: РФ передала США та ООН перелік "порушень" Україною мораторію на атаки по російських енергооб’єктах, - Лавров

Автор: 

росія (65052) Міноборони рф (703) Удари по РФ (274)


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Топ коментарі
+18
це двіжуха чи русофобія?
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02.04.2025 08:34
+17
Касаби, яка вона війна коли вона у тебе за віконцем а не по телевізору у хохлов?
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02.04.2025 08:40
+17
А от нефіг було їх збивати, летіли собі нехай би і летіли. А то на - типу, збили, а тут "обломки"... і треба їм того?
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02.04.2025 08:42
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це двіжуха чи русофобія?
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02.04.2025 08:34 Відповісти
Когда слышу Таганрог, вспоминаю Чехова "я родился на юге России, в прекрасном украинском городе Таганроге". Вот так вот...
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02.04.2025 22:39 Відповісти
Антон Павлович Чехов

Дата рождения 17 (29) января 1860

Место рождения Таганрог, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата смерти 2 (15) июля 1904 (44 года)

Место смерти Баденвайлер, Германская империя

Твари. Фашистьі.
Оні убілі Чехова! ©
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04.04.2025 02:40 Відповісти
Кацапи кажуть «нормально вроде»…
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02.04.2025 08:39 Відповісти
Касаби, яка вона війна коли вона у тебе за віконцем а не по телевізору у хохлов?
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02.04.2025 08:40 Відповісти
А от нефіг було їх збивати, летіли собі нехай би і летіли. А то на - типу, збили, а тут "обломки"... і треба їм того?
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02.04.2025 08:42 Відповісти
Завжди кажу: "Кацапам страшно не подобається "каша", заварена за їх власними рецептами...".
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02.04.2025 08:58 Відповісти
Хин Штейн получи и распишись
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02.04.2025 08:48 Відповісти
Толька руцкие в радне,прадед мой самарин...
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02.04.2025 08:59 Відповісти
Віткоф проковтнув сльозу
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02.04.2025 09:15 Відповісти
віткоф скоріш за все не слідкує за бойовими діями взагалі.
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02.04.2025 10:40 Відповісти
Жаль шо не на мААЦквє...
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02.04.2025 09:26 Відповісти
"обломкі" - ну ось навіщо збивати, цілі ж літачкі запускали...
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02.04.2025 09:30 Відповісти
Яке діло кацапам до Таганрогу та Курська? Історично це українські міста. Треба проводити референдум!
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02.04.2025 09:35 Відповісти
Почекаємо пару днів - кацапи у соцмережах напишуть про результати нашого удару...
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02.04.2025 09:46 Відповісти
Очень слабо.
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02.04.2025 09:52 Відповісти
*москаля жахають під хвоста з розгону
москаль: "ААА СЛАБО ІБЬОТІ!!!"
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02.04.2025 10:27 Відповісти
ну шо, як вам, кацапи, фейрверк?? Подбається, падлюки лапотні??
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02.04.2025 11:27 Відповісти
Як казав герой одного кінофільму (далі мовою оригіналу) "...отпей из моего кубка..."
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02.04.2025 12:19 Відповісти
Скорее "Отсоси из моего рога" 😂
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02.04.2025 14:51 Відповісти
«фсє украінскіє біспєлотнєкі сбіти. Патєрь нєт. В Бґдадє фсь спакойна» 🤣🤣🤣
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02.04.2025 15:07 Відповісти
Ура, движуха!
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02.04.2025 18:07 Відповісти
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02.04.2025 20:50 Відповісти
 
 