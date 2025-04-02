Міноборони РФ заявило про атаку 93 українських дронів: у Таганрозі та Курську "прильоти". ВIДЕО

Міноборони РФ заявило про "знищення та перехоплення" 93 українських безпілотників в ніч на 2 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Так, 87 цілей - над Курщиною, 4 - над Ростовською областю, а два - над Бєлгородською.

Дивіться: Невідомі безпілотники атакували Калузьку область РФ. Імовірно - військовий аеродром "Шайковка". ВIДЕО

Таганрог

Під ударом був Таганрог, де за даними ЗМІ пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа.

Т.в.о губернатора Ростовщини Юрій Слюсар заявив, що пошкоджено два багатоквартирні будинки.

Згодом у Таганрозі було запроваджено режим надзвичайної ситуації, провели евакуацію 85 жителів будинку.

Курщина

За даними губернатора Хінштейна, уламки БПЛА нібито впали на багатоквартирний будинок у центрі Курська, постраждалих немає.

Читайте: РФ передала США та ООН перелік "порушень" Україною мораторію на атаки по російських енергооб’єктах, - Лавров