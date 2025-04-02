Рашисти хочуть знести 50 багатоквартирних будинків у Сіверськодонецьку

Російські загарбники у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку хочуть демонтувати п'ять десятків багатоквартирних будинків.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про старі райони міста.

"А саме, про декілька кварталів, які охоплюють площину, трохи більшу за 1 км кв. Слідом за Лисичанськом там представили проєкт планування частини населеного пункту, що нібито передбачає подальше будівництво житла. Щоправда, грошей на реалізацію проєкту ще не передбачено. Як і не визначені терміни виконання", - зазначив він.

Водночас, зауважив Лисогор, містяни досі залишаються ізольованими від зовнішньої частини "ЛНР".

"У Сіверськодонецьку відсутні мобільний зв’язок та інтернет. У населеному пункті вже протягом певного часу є облаштований центр обслуговування абонентів одного з операторів зв’язку. Втім, окупаційна влада не дає дозвіл на користування послугами", - підсумував він.

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