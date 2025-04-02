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Новини Окуповані території
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Рашисти хочуть знести 50 багатоквартирних будинків у Сіверськодонецьку

РФ хоче знести 50 будинків у Сіверськодонецьку

Російські загарбники у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку хочуть демонтувати п'ять десятків багатоквартирних будинків.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про старі райони міста.

"А саме, про декілька кварталів, які охоплюють площину, трохи більшу за 1 км кв. Слідом за Лисичанськом там представили проєкт планування частини населеного пункту, що нібито передбачає подальше будівництво житла. Щоправда, грошей на реалізацію проєкту ще не передбачено. Як і не визначені терміни виконання", - зазначив він.

Водночас, зауважив Лисогор, містяни досі залишаються ізольованими від зовнішньої частини "ЛНР".

"У Сіверськодонецьку відсутні мобільний зв’язок та інтернет. У населеному пункті вже протягом певного часу є облаштований центр обслуговування абонентів одного з операторів зв’язку. Втім, окупаційна влада не дає дозвіл на користування послугами", - підсумував він.

Читайте: Росіянам дозволили оформлювати "іпотеку" на окупованих територіях Луганщини

Автор: 

окупація (6682) знесення (104) Луганська область (4876) Сіверськодонецький район (12) Сіверськодонецьк (4)


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Та вони без хотєлок вже значно більше знесли. Теж мені новина.
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02.04.2025 08:43 Відповісти
Буває так, що знесення будівлі та розчистка майданчика під будівництво вимагає такої ж кількості коштів, що й саме будівництво... Хай працюють... Нам менше роботи з відновлення, менше буде...
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02.04.2025 09:51 Відповісти
ждуни насолоджуються свободою наконєц то заживут
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02.04.2025 09:06 Відповісти
Якщо взяти всю площу Росій і поділить на число людей: від новонароджених до 80 літніх ... то вийде 1 людина на 17 кв. кілометра.
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02.04.2025 09:19 Відповісти
Оце пАтужна заява від Лисогора, за яку він щомісяця отримує по 200 тис грн та ще й з 2 замами((((
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02.04.2025 09:10 Відповісти
До речі і інтернет і зв"язок є.
за великі гроші, але Є
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02.04.2025 09:11 Відповісти
А коли це назву міста змінили? Сєвєродонецьк - такую завжди була назва. Як би перейменували, то тоді б було Північнодонецьк якось так.
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02.04.2025 10:55 Відповісти
Замітають сліди злочинів...
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02.04.2025 11:24 Відповісти
 
 