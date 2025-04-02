Сирський про третю річницю визволення Київщини: Українці без західної зброї показали, що можуть захистити свою державу

2 квітня 2022 року Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Київська оборонна операція тривала 38 діб - від початку повномасштабного вторгнення до остаточного вигнання ворога з Київщини.

Про це пише у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тоді я очолював Сухопутні війська Збройних Сил України. Маючи дані розвідки, розумів: одним із головних напрямків удару буде Київ. Запропонував свою кандидатуру для керівництва обороною столиці, і мені було довірено цю відповідальність та цю честь.

Відтак, в дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці - поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позицііі техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню", - наголошує він.

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Сирський нагадує, що на шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них - міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами. Українці прийняли бій, бо кожен розумів: захист Києва - це захист України, її незалежності та її майбутнього.

"Ще не було "хаймарсів", "бредлі" та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обовʼязково захистять.

Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей, ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій.

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Перемога в Київській операції стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світові: Україна бореться. Україну не зламати. Україна здатна перемагати. І Україна переможе", - додає головнокомандувач.