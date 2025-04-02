Сирський про третю річницю визволення Київщини: Українці без західної зброї показали, що можуть захистити свою державу
2 квітня 2022 року Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Київська оборонна операція тривала 38 діб - від початку повномасштабного вторгнення до остаточного вигнання ворога з Київщини.
Про це пише у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Тоді я очолював Сухопутні війська Збройних Сил України. Маючи дані розвідки, розумів: одним із головних напрямків удару буде Київ. Запропонував свою кандидатуру для керівництва обороною столиці, і мені було довірено цю відповідальність та цю честь.
Відтак, в дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці - поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позицііі техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню", - наголошує він.
Сирський нагадує, що на шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них - міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами. Українці прийняли бій, бо кожен розумів: захист Києва - це захист України, її незалежності та її майбутнього.
"Ще не було "хаймарсів", "бредлі" та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обовʼязково захистять.
Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей, ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій.
Перемога в Київській операції стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світові: Україна бореться. Україну не зламати. Україна здатна перемагати. І Україна переможе", - додає головнокомандувач.
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І той же самий бог про кторого ти кажешь допомагає саме супостатам ???
Відтак, в дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці - поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позицііі техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню", - наголошує він. Джерело: https://censor.net/ua/n3544553
Брехня...
Бо написано, що " ще не було " хаймерсів"..
Мені ще у 2015 році старший лейтенант-десантник, на прохання дать оцінку подіям в Іловайську і Дебальцево, сказав що мог би це зробити, коли стане хоча б полковником...
("США виділили додаткові 200 млн на безпекову допомогу Україні - CNN "
11 січня 2022 року
https://militarnyi.com/uk/news/ssha-vydilyly-dodatkovi-200-mln-na-bezpekovu-dopomogu-********-cnn/
ще
"До України прибула чергова військова допомога від США: з Javelin та ************"
"
Загальна вага цієї військової допомоги склала близько 130 т.
"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав міністр.
За підрахунками Міноборони, це вже п'ятнадцятий літак допомоги від Сполучених Штатів загальною вагою у понад 1200 т."
11.02.22
https://www.unian.ua/politics/do-ukrajini-pribula-chergova-viyskova-dopomoga-vid-ssha-z-javelin-ta-amuniciyeyu-foto-novini-ukrajina-11700589.html )
, тобто США, на відміну від теперішньої влади, активно завозили озброєння в Україну, щоб хоч трохи бути готовим народу України у військовому плані, до того, про що США попереджала ще з жовтня 2021 року в відкритих
(про те коли почались попередження по закритим каналам зв'язку, на даний момент не відомо. )
джерелах інформації
("росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, - Washington Post"
31 жовтня 2021
https://lb.ua/world/2021/10/31/497474_rosiya_znovu_naroshchuie_viyska_bilya.html )
,та від теперішньої влади, звучали наприклад слова "вдячності"
(як за інформацію, наприклад от голова президентської фракції "слуга народу" арахамії
("Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова."
"думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни", - сказав Арахамія. "
16.02.22
Джерело: https://censor.net/ua/n3316675
)
, також, можна згадати і неодноразові заклики опозиції до теперішньої влади України, з закликом виділити додаткові 50 млрд гривень на військо
( ініціативу в законодавчому полі від Європейської Солідарності, про виділення додаткових 50 млрд гривень на військо
(щоб бути більш готовому війську до широкомасштабногл вторгнення московії), теперішня влада заблокувала в парламенті ще 24 січня 2022 року
("Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися" 24.01.2022 https://espreso.tv/poroshenko-slugi-zablokuvali-vidilennya-50-mlrd-grn-dlya-finansuvannya-armii-z-takoyu-pozitsieyu-im-krashche-samorozpustitisya )
. )
, а натомість виходить що у відповідь
(на неодноразові заклики опозиції виділити додаткові 50 млрд гривень на військо)
, 18.02.2022 р (!!!), була заява ""...Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський." ( 18.02.2022 Джерело: https://censor.net/ua/n3317208 )
.
Кому і як він плюнув у морду? Може, тобі - ухилянту ?