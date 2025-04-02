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Новини Визволення Київщини
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Сирський про третю річницю визволення Київщини: Українці без західної зброї показали, що можуть захистити свою державу

бородянка після окупації

2 квітня 2022 року Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Київська оборонна операція тривала 38 діб - від початку повномасштабного вторгнення до остаточного вигнання ворога з Київщини.

Про це пише у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тоді я очолював Сухопутні війська Збройних Сил України. Маючи дані розвідки, розумів: одним із головних напрямків удару буде Київ. Запропонував свою кандидатуру для керівництва обороною столиці, і мені було довірено цю відповідальність та цю честь.

Відтак, в дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці - поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позицііі техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню", - наголошує він.

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Сирський нагадує, що на шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них - міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами. Українці прийняли бій, бо кожен розумів: захист Києва - це захист України, її незалежності та її майбутнього.

"Ще не було "хаймарсів", "бредлі" та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обовʼязково захистять.

Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей, ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій.

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Перемога в Київській операції стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світові: Україна бореться. Україну не зламати. Україна здатна перемагати. І Україна переможе", - додає головнокомандувач.

Автор: 

Київська область (4011) визволення (564) Сирський Олександр (603)


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Топ коментарі
+25
Щось це мені нагадує кацапські байки про те що совок міг обійтися і без американського ленд-лізу в вялікай атєчєствєннай.
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02.04.2025 09:27
+24
Мабудь не все було готове якщо для захисту столиці людям на вулицях роздавали автомати...
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02.04.2025 09:18
+23
Були джевеліни та НЛАВи . Без них було б важко.
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02.04.2025 09:13
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Були джевеліни та НЛАВи . Без них було б важко.
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02.04.2025 09:13 Відповісти
Просто Сырский по прежнему считает всех за рыбок гуппи без мозгов.
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02.04.2025 10:10 Відповісти
З Божою допомогою вистояли. Згадайте як щиро молились тоді про захист, і це допомогло. На жаль, зараз менше молитов, а храми пустують та молитовні будинки напівпорожні. Тому й просуваються супостати
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02.04.2025 09:14 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.04.2025 09:25 Відповісти
А може супостати просуваються тому шо вони більше моляться ТОМУ Ж САМОМУ БОГУ ???
І той же самий бог про кторого ти кажешь допомагає саме супостатам ???
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02.04.2025 11:36 Відповісти
Західну зброю він погубив в курських болотах.Без нових поставок не обійтись,нехай не дурить.
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02.04.2025 09:18 Відповісти
Мабудь не все було готове якщо для захисту столиці людям на вулицях роздавали автомати...
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02.04.2025 09:18 Відповісти
Готове було. До здачі. Але щось пішло не так. Тепер за це "не так", по судах, тягають військових.
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02.04.2025 11:15 Відповісти
Таке саме городив нарік ЗЕ.З якого диву вони по одній книжці працюють?Можливо,що Сирський кацап??
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02.04.2025 09:21 Відповісти
Щось це мені нагадує кацапські байки про те що совок міг обійтися і без американського ленд-лізу в вялікай атєчєствєннай.
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02.04.2025 09:27 Відповісти
Сам себе не похвалиш ...
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02.04.2025 09:27 Відповісти
От трындобол. Шо бы ты без джавелинов в тех северных болотах сделал?
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02.04.2025 09:28 Відповісти
Тоді я очолював Сухопутні війська Збройних Сил України. Маючи дані розвідки, розумів: одним із головних напрямків удару буде Київ. Запропонував свою кандидатуру для керівництва обороною столиці, і мені було довірено цю відповідальність та цю честь.

Відтак, в дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці - поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позицііі техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню", - наголошує він. Джерело: https://censor.net/ua/n3544553
Брехня...
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02.04.2025 09:31 Відповісти
Примазується. Його однодумець Павлюк за день вторгнення забороняв розгортання тероборони, а через місяць наказав розброїти тероборону. І взагалі, військова кар'єра Хомчака, Просирського та інших стрімко закрокувала вгору після того як Вітя Ростовський призначив начГШ свого компаньона по чарці Педченка, теж кремлівського курсанта. Кремлівське братство, панімашш...
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02.04.2025 09:32 Відповісти
А може пан Сирський дати оцінку української армії зразку 14-го року, 19-го і 22-го , і нарешті дати відповідь , а хто ж в країні справжній барига і мародер ?
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02.04.2025 09:33 Відповісти
Заголовок не відповідає дійсності, та перекручує суть сказаного головкомом.
Бо написано, що " ще не було " хаймерсів"..
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02.04.2025 09:34 Відповісти
А вы читайте дальше: "Ще не було "хаймарсів", "бредлі" та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу..." - Здесь речь не идет о защите всей страны. Сырок говорит тока об государстве, тобто об ментах себе самом с вавой... и не более, бо для этого досыть и стрелкового оружия, пока онные будут делать ноги за бугор, шо и наблюдалось. Так шо заглавие - это первая производная от ляпа пана сырка.
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02.04.2025 10:34 Відповісти
До того ж сырок збрехав, що не було захiдноi зброi. Та Джавелiни з Байрактарами вже були. Я вже промовчу про головну зброю для успiху - це свiжi розвiдданi...
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02.04.2025 10:39 Відповісти
Оцінку Сирському хай дають військові, а не "спєціалісти з дивану" !
Мені ще у 2015 році старший лейтенант-десантник, на прохання дать оцінку подіям в Іловайську і Дебальцево, сказав що мог би це зробити, коли стане хоча б полковником...
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02.04.2025 09:41 Відповісти
Та хоть с дивана хоть с окопа,Сирский чистокровный руский.
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02.04.2025 09:45 Відповісти
Ну і що? Можна подумати, що всі "чістокровні" українці захищають Україну, а на рф вони воюють з режимом путіна?
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02.04.2025 09:51 Відповісти
На фоні того шо в кацапській армії воює проти України безліч чистокровних вкраїнчиків то ти БИ КРАЩЕ ПОМОВЧАЛО БИ.
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02.04.2025 11:41 Відповісти
А от це точно зараз потрібно союзникам лишній раз в морду плюнути?Ще б написав що завдяки генію та під чутливим керівництвом верховного
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02.04.2025 09:51 Відповісти
Так і було, особливо в грудні 2021 року -січні 2022 року активно завозилась зброя

("США виділили додаткові 200 млн на безпекову допомогу Україні - CNN "
11 січня 2022 року
https://militarnyi.com/uk/news/ssha-vydilyly-dodatkovi-200-mln-na-bezpekovu-dopomogu-********-cnn/

ще

"До України прибула чергова військова допомога від США: з Javelin та ************"
"
Загальна вага цієї військової допомоги склала близько 130 т.
"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав міністр.

За підрахунками Міноборони, це вже п'ятнадцятий літак допомоги від Сполучених Штатів загальною вагою у понад 1200 т."

11.02.22
https://www.unian.ua/politics/do-ukrajini-pribula-chergova-viyskova-dopomoga-vid-ssha-z-javelin-ta-amuniciyeyu-foto-novini-ukrajina-11700589.html )

, тобто США, на відміну від теперішньої влади, активно завозили озброєння в Україну, щоб хоч трохи бути готовим народу України у військовому плані, до того, про що США попереджала ще з жовтня 2021 року в відкритих
(про те коли почались попередження по закритим каналам зв'язку, на даний момент не відомо. )
джерелах інформації
("росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, - Washington Post"
31 жовтня 2021
https://lb.ua/world/2021/10/31/497474_rosiya_znovu_naroshchuie_viyska_bilya.html )
,та від теперішньої влади, звучали наприклад слова "вдячності"

(як за інформацію, наприклад от голова президентської фракції "слуга народу" арахамії
("Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова."
"думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни", - сказав Арахамія. "
16.02.22
Джерело: https://censor.net/ua/n3316675
)

, також, можна згадати і неодноразові заклики опозиції до теперішньої влади України, з закликом виділити додаткові 50 млрд гривень на військо

( ініціативу в законодавчому полі від Європейської Солідарності, про виділення додаткових 50 млрд гривень на військо
(щоб бути більш готовому війську до широкомасштабногл вторгнення московії), теперішня влада заблокувала в парламенті ще 24 січня 2022 року
("Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися" 24.01.2022 https://espreso.tv/poroshenko-slugi-zablokuvali-vidilennya-50-mlrd-grn-dlya-finansuvannya-armii-z-takoyu-pozitsieyu-im-krashche-samorozpustitisya )
. )

, а натомість виходить що у відповідь
(на неодноразові заклики опозиції виділити додаткові 50 млрд гривень на військо)
, 18.02.2022 р (!!!), була заява ""...Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський." ( 18.02.2022 Джерело: https://censor.net/ua/n3317208 )
.
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02.04.2025 12:29 Відповісти
Ти відучора з'явився на сайті і зразу поніс пургу!
Кому і як він плюнув у морду? Може, тобі - ухилянту ?
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02.04.2025 10:02 Відповісти
Це для Bogdan #603107
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02.04.2025 10:03 Відповісти
Сказати,що не допомагали,це як по твоєму називається?Ти рибка пуппі,напевно забув про допомогу
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02.04.2025 10:59 Відповісти
Стесняюсь спросить, с какой целью сырок хочет опорочить американский народ, который на нашей стороне, благодаря которому и вопреки Трампу, оружие продолжает поступать в Украину? Сырок работает на кремль имени просоветско-геббельсовской пропаганды?
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02.04.2025 10:22 Відповісти
Що незрозумілого?Винувата Америка,що ЗЕ здав Україну .
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02.04.2025 10:56 Відповісти
Показали ,що можуть навіть без сирських ,зеленських ,прокурорів та сбушників....
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02.04.2025 10:48 Відповісти
У ці дні 3 роки тому звичайні люди, не військові, зупинили колону кацапів на житомирській трасі. Це чмо просирське хоч слово про це сказало? Головне себе похвалити. А може він прокоментує сьогодняшне просування кацапів на Донбасі?
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02.04.2025 11:12 Відповісти
Сирок, ти головне побільше повийобуйся, щоб більше нічого нам не дали. І тоді рідний великокрадівницький асфальт залишиться.
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02.04.2025 11:48 Відповісти
Цей бухарик московський готує Армію накшталт "без західної зброї ми тоді обійшлися і зараз не буде, але ви там тримайтесь..."
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02.04.2025 13:04 Відповісти
 
 