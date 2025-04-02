1 836 4
2030 рік є крайнім терміном вступу України до ЄС, - глава МЗС Литви Будріс
2030 рік слід вважати крайньою датою вступу України до Євросоюзу.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це (2030 рік. - Ред.) крайній термін. Ми маємо встановити цей крайній термін, і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити. Литва інвестує найкращі знання та досвід з нашого власного процесу приєднання до ЄС у цьому чудовому проєкті, який ми запускаємо сьогодні", - розповів міністр.
Будріс вірить у здатність України успішно завершити процес інтеграції до 2030 року.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоть. За це хтось буде відповідати згідно Законів?
Це вже *******!