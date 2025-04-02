2030 рік є крайнім терміном вступу України до ЄС, - глава МЗС Литви Будріс

2030 рік слід вважати крайньою датою вступу України до Євросоюзу.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це (2030 рік. - Ред.) крайній термін. Ми маємо встановити цей крайній термін, і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити. Литва інвестує найкращі знання та досвід з нашого власного процесу приєднання до ЄС у цьому чудовому проєкті, який ми запускаємо сьогодні", - розповів міністр.

Будріс вірить у здатність України успішно завершити процес інтеграції до 2030 року.

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