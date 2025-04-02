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Новини Членство України в ЄС
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2030 рік є крайнім терміном вступу України до ЄС, - глава МЗС Литви Будріс

Коли Україна стане членом ЄС. Що кажуть у Литві

2030 рік слід вважати крайньою датою вступу України до Євросоюзу.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це (2030 рік. - Ред.) крайній термін. Ми маємо встановити цей крайній термін, і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити. Литва інвестує найкращі знання та досвід з нашого власного процесу приєднання до ЄС у цьому чудовому проєкті, який ми запускаємо сьогодні", - розповів міністр.

Будріс вірить у здатність України успішно завершити процес інтеграції до 2030 року.

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Автор: 

Литва (2392) членство в ЄС (1242)


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З такою владою, яка не виконує вимоги Законів і просто "плює" на ці вимоги, зокрема по негайній виплаті пенсіонерам забогрованості згідно рішення судів і які роками чекають на виплати (дехто і не дочекався), терміни треба переглянути після виборів і формування влади професіоналів, які чітко дотримуються вимог Законів Украіни і дбають про народ, а не про своі "розкішні" грошові доходи за рахунок народу.
Скоть. За це хтось буде відповідати згідно Законів?
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02.04.2025 09:32 Відповісти
В 30 году президентом Украины будет Гетьманцев,а радой будут командовать бывшие помощники нынешних слуг - такая Украина просто влетит в Евросоюз.
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02.04.2025 10:26 Відповісти
Харе, хлопці.
Це вже *******!
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02.04.2025 10:50 Відповісти
от тільки не нада нас вмовляти. Коли захочемо тоді і вступимо
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02.04.2025 10:58 Відповісти
 
 