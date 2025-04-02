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Новини Повернення дітей з окупації
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Хлопця-сироту та дівчину з її мамою повернули з окупації, - ОП

Викрадення українських дітей

Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із них - хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові. Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу - і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належну турботу і підтримку", - йдеться у повідомленні.

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За словами Єрмака, також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою. Тепер вони вдома - на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, Україна вже повернула 1247 дітей, але щонайменше 1,6 мільйона залишаються під контролем Росії.

Автор: 

діти (5057) евакуація (2309) Єрмак Андрій (1371)


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І тут ОПа своїх "5 копійок" вставила - ну не можемо ми без завгоспа ні одного дня прожити....
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02.04.2025 10:28 Відповісти
 
 