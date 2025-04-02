Хлопця-сироту та дівчину з її мамою повернули з окупації, - ОП
Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Один із них - хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові. Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу - і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належну турботу і підтримку", - йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою. Тепер вони вдома - на підконтрольній Україні території.
Нагадаємо, Україна вже повернула 1247 дітей, але щонайменше 1,6 мільйона залишаються під контролем Росії.
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