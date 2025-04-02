У місті Ізюм на Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій: йому ампутували кисть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"В м. Ізюм 62-річний чоловік знайшов невідомий предмет, приніс його додому і почав розбирати. Пристрій здетонував", - написав Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок вибуху чоловік дістав важку травму, внаслідок якої лікарі провели ампутацію правої кисті.

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Очільник ОВА закликав усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області: