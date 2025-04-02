На Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій
У місті Ізюм на Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій: йому ампутували кисть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"В м. Ізюм 62-річний чоловік знайшов невідомий предмет, приніс його додому і почав розбирати. Пристрій здетонував", - написав Синєгубов.
Зазначається, що внаслідок вибуху чоловік дістав важку травму, внаслідок якої лікарі провели ампутацію правої кисті.
Очільник ОВА закликав усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області:
- В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети.
- У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.
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- Ну не й*б його мати, а?!