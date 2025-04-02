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На Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій

міна

У місті Ізюм на Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій: йому ампутували кисть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"В м. Ізюм 62-річний чоловік знайшов невідомий предмет, приніс його додому і почав розбирати. Пристрій здетонував", - написав Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок вибуху чоловік дістав важку травму, внаслідок якої лікарі провели ампутацію правої кисті.

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Очільник ОВА закликав усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області:

  • В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети.
  • У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.

Автор: 

вибухівка (470) Ізюм (328) міна (339) Харківська область (751) Ізюмський район (59)


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школярам треба більше розказувати про бомби
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02.04.2025 10:57 Відповісти
ні щоб на фронті відірвало клешню, то окацапалі себе в тилу зривають😃
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02.04.2025 11:12 Відповісти
Чарльз Дарвін.
- Ну не й*б його мати, а?!
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02.04.2025 11:21 Відповісти
62-й,а !.
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02.04.2025 12:22 Відповісти
 
 