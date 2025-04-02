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Новини Державна зрада
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Судитимуть трьох поліцейських-зрадників, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині, - облпрокуратура

Суд над держзрадниками

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх правоохоронців за фактом державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.

Що встановило слідство?

Як зазначається, у травні 2022 року, під час тимчасової окупації Херсонщини, обвинувачені добровільно перейшли на бік ворога та вступили до незаконно створеного "Генічеського райвідділу поліції мвс рф".

Один із них обійняв посаду так званого "дільничного інспектора", ще один отримав статус "в.о. помічника начальника чергової частини", а третій - "поліцейського-водія".

Виконуючи накази окупаційної адміністрації, вони сприяли функціонуванню псевдоправоохоронного органу.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Що зрадникам загрожує?

За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Нацполіція (15151) державна зрада (1681) Херсонська область (5726)


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Поліцайські там переходили на сторону ворога цілими райвідділками
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02.04.2025 12:08 Відповісти
Поліцаї так завжди роблять.
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02.04.2025 12:22 Відповісти
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02.04.2025 12:11 Відповісти
Там їх значить теж в армію не беруть)
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02.04.2025 12:19 Відповісти
Яка несподіванка, це ті яким постійно підвищують ЗП, забезпечують новими авто та безбідною пенсією і які давали присягу на вірність українському народові, а ухилянт всеодно комбайнер василь в 58 років.
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02.04.2025 12:19 Відповісти
 
 