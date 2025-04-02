Судитимуть трьох поліцейських-зрадників, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині, - облпрокуратура

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх правоохоронців за фактом державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.

Що встановило слідство?

Як зазначається, у травні 2022 року, під час тимчасової окупації Херсонщини, обвинувачені добровільно перейшли на бік ворога та вступили до незаконно створеного "Генічеського райвідділу поліції мвс рф".

Один із них обійняв посаду так званого "дільничного інспектора", ще один отримав статус "в.о. помічника начальника чергової частини", а третій - "поліцейського-водія".

Виконуючи накази окупаційної адміністрації, вони сприяли функціонуванню псевдоправоохоронного органу.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Що зрадникам загрожує?

За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.