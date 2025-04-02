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Новини Закордонні візити Трампа
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Візит Трампа до Саудівської Аравіїї не пов’язаний із Путіним, - Пєсков

Візит Трампа до Саудівської Аравії. Чи буде зустріч з Путіним

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що плани Трампа щодо відвідин Саудівської Аравії у травні не пов'язані із Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

За його словами, конкретики про дату та місце можливої ​​зустрічі президентів поки немає.

Загалом, додав Пєсков, контакти РФ та США тривають.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Трамп планує здійснити першу закордонну поїздку під час другої каденції наступного місяця. Заплановані візити до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару.

Читайте: Туск про переговори США, РФ та України: Ми із занепокоєнням чекаємо на результати. Польща зміцнює оборону

Автор: 

Пєсков Дмитро (1612) путін володимир (23785) Саудівська Аравія (570) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+9
Візити і слова Трампа взагалі ні з чим не пов'язані.
Особливо зі здоровим глуздом
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02.04.2025 12:54
+7
Донні! А як же "припинення війни за 24 години"? Як же "перемир"я на 30 днів"? Вже, як і у нашого "Блазня", "не на часіі"?...
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02.04.2025 12:55
+5
"Оман-2.0" ?
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02.04.2025 12:56
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піськов ***** знає про що говорить
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02.04.2025 12:53 Відповісти
Візити і слова Трампа взагалі ні з чим не пов'язані.
Особливо зі здоровим глуздом
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02.04.2025 12:54 Відповісти
На перемовинах в Саудівській Аравії зустрілися найвпливовіші інституції **********:
- дачний кооператив "Озеро",
- студія "Квартал 95",
- гольф-клуб Мар-а-Лаго.
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02.04.2025 14:53 Відповісти
Донні! А як же "припинення війни за 24 години"? Як же "перемир"я на 30 днів"? Вже, як і у нашого "Блазня", "не на часіі"?...
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02.04.2025 12:55 Відповісти
чекаємо 100 днів...
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02.04.2025 12:58 Відповісти
Знову, як і у "Блазня" - з "пролонгацією" на наступну "сотню"?
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02.04.2025 13:00 Відповісти
щось уже було про 180 днів ...
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02.04.2025 13:04 Відповісти
Це ти до чого? Вирішив нас "потролить"? Антитерористична операція проводилася саме так... І закінчилася саме так Але вона не включала в розклад сил російську регулярну армію, яка "заблудилася в степах України"...
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02.04.2025 13:19 Відповісти
НАС - це форумчан... Ти ще ним не став - лише "на порозі топчешся"... І уже, здається, починаєш "стягувать штани, щоб накласти "кактус"...
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02.04.2025 14:12 Відповісти
Харе пхати усюди свого *****!
Якщо Трумп сяде посрати, це також не буде пов'язано з путіним!
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02.04.2025 12:56 Відповісти
Так, якщо ху...ло дасть йому свій чемодан
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02.04.2025 13:48 Відповісти
"Оман-2.0" ?
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02.04.2025 12:56 Відповісти
..агента трумпа буде офіційно зафаршмачено у іншому місці, скорше за все, на параші, - додав піськофф.
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02.04.2025 12:58 Відповісти
"трампон" особисто хоче перевірити банківські перерахування з рашистської 3,14дерації
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02.04.2025 13:02 Відповісти
Трамп перед поездкой отчитался писькову? Забавно)
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02.04.2025 13:04 Відповісти
Це йоршика фсб проінформував, а вони вже трампу завдання поставили
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02.04.2025 13:50 Відповісти
У жОПі теж кажуть що отой візіт Вови на лижах аж з Буковелю до Оману жодним чином не був пов'язан з ******.
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02.04.2025 13:10 Відповісти
Піzдобол брехло пісюн знає про що піzдоболить.
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02.04.2025 13:36 Відповісти
 
 