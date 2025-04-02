Візит Трампа до Саудівської Аравіїї не пов’язаний із Путіним, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що плани Трампа щодо відвідин Саудівської Аравії у травні не пов'язані із Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

За його словами, конкретики про дату та місце можливої ​​зустрічі президентів поки немає.

Загалом, додав Пєсков, контакти РФ та США тривають.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Трамп планує здійснити першу закордонну поїздку під час другої каденції наступного місяця. Заплановані візити до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару.

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