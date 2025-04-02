Ворожі штурми біля Часового Яру відбуваються за однаковим сценарієм. Зазвичай противник втрачає близько 50 людей, - 24 бригада

Війська РФ намагаються взяти під контроль місто Часів Яр на Донеччині. Ворог активно обстрілює місто та його околиці, а також застосовує авіацію у напрямку навколишніх населених пунктів, де перебувають цивільні мешканці.

Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Аrmyinform.

За його словами, минулої доби було три ворожі штурми. Якоюсь оригінальністю росіяни не відзначаються - штурмові дії відбуваються за однаковим сценарієм. Переважно це піхота, яка пішки біжить до позицій Королівської бригади. Ще один варіант - ворожих піхотинців "підкидають" до поля бою технікою.

"Були такі випадки, коли було навіть близько 30 таких машин. Більшість з них знищується, спалюється. Противник після цього спішується, і його після цього намагаються знайти і знешкодити вже в самому місті, в міський забудові. Зазвичай противник втрачає близько 50 людей через такі штурми", - зазначив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 5 бронемашин 98-ої дивізії ВДВ РФ знищили наші бійці у Часовому Яру.