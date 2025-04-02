Росіяни на Лиманському напрямку першими в бій кидають в’язнів, - 60 ОМБр

Російські війська не припиняють штурмів на Лиманському напрямку, залучають велику кількість піхоти

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

Він зазначив, що ворожі атаки активно підтримує артилерія, РСЗВ, авіація, FPV-дрони та скиди. Замість "Ланцетів" переважно використовують "Молнії", які дешевші. Піхотинці малими групами пересуваються ближче до українських позицій. Після цього формується група побільше - 10-15 осіб, яка починає штурмувати. Піхотинці діють за звичною вже схемою.

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"Переважно пускають колишніх в’язнів, які на себе викликають вогонь, і в такий спосіб викривають нашу вогневу точку. Або може бути група з якогось колишнього в’язня і добре навченого. Тобто вони викривають, а добре навчені потім далі виконують свою роботу. Намагаються вибивати наших хлопців", - розповів речник.

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