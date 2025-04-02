Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ: увійшла організація "Євразія" та її керівництво

Британський уряд оголосив про новий пакет санкцій, до якого увійшла російська автономна некомерційна організація сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія" та її керівниця Неллі Парутенко.

Про це ідеться у повідомленні на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції також торкнулися членів правління молдовської партії "Відродження" Наталії Параски та депутатки молдовського парламенту Марини Таубер. У Лондоні їх вважають особами, що діють в інтересах проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Окрім того, під санкції потрапили члени Вищої ради юстиції Грузії Леван Мурусидзе та Михайло Чинчаладзе, а також семеро громадян Гватемали.

За даними росЗМІ, головою опікунської ради АНО "Євразія" є В'ячеслав Володін, якого в Україні заочно засудили до 15 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність країни. Володін вже перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії та низки інших держав.

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