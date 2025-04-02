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Новини Хусити та США
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Постачали хуситам зброю та вкрадене українське зерно: США запровадили нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Єменські хусити

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній та бізнесменів, які допомагали хуситам у Ємені отримувати озброєння та військові технології.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, санкції накладені на фізичних та юридичних осіб, які сприяли придбанню хуситами російських товарів на десятки мільйонів доларів, включаючи зброю, секретні технології та викрадене українське зерно.

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До списку обмежень потрапили два бізнесмени з Афганістану, гонконгська компанія, яка займалася перевезенням викраденого зерна, а також нинішній і колишній капітани судна - громадяни Росії.

Як зазначається, також під санкції потрапив іранський бізнесмен, що мешкає в Туреччині. Він співпрацює з фінансовим оператором хуситів Саїдом аль-Джамалем, який уже перебуває під санкціями США.

"Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

З осені 2023 року хусити регулярно атакують комерційні та військові судна в Червоному морі, заявляючи про свою підтримку палестинських угруповань. У відповідь США посилили військову кампанію проти них, збільшивши кількість ударів по позиціях хуситів у Ємені.

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Автор: 

зерно (3119) зброя (7451) США (22685) хусити (6)


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Топ коментарі
+8
... До списку обмежень потрапили два бізнесмени з Афганістану, гонконгська компанія, яка займалася перевезенням викраденого зерна, а також нинішній і колишній капітани судна - громадяни Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3544689
Іпать-колотить санкції!
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02.04.2025 18:07
+4
Афганські бізнесмени - це щось типу афганських вчених?
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02.04.2025 18:10
+4
Если бы санкции накладывали те кто наложил их на в конце концов на Бен Ладена и Сулеймани - этот мир бы стал куда более приятным местом.
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02.04.2025 18:30
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Погуй на всіх ганчіркоголових!
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02.04.2025 18:03 Відповісти
... До списку обмежень потрапили два бізнесмени з Афганістану, гонконгська компанія, яка займалася перевезенням викраденого зерна, а також нинішній і колишній капітани судна - громадяни Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3544689
Іпать-колотить санкції!
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02.04.2025 18:07 Відповісти
Іпать то ладно...
А от колотіть - це занадто уже
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02.04.2025 18:11 Відповісти
Як сказав сам рудий Доні це найжорстокіші санкції за останні 100 років.
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02.04.2025 18:54 Відповісти
Патужна
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02.04.2025 23:13 Відповісти
Афганські бізнесмени - це щось типу афганських вчених?
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02.04.2025 18:10 Відповісти
там є навіть такі добавки до імен - доктор....
Це як "космос"
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02.04.2025 18:13 Відповісти
Два курси універу -інженер, три-доктор наук. Я з одним дебілом сірійцем працював. Він вчився в Єгипті 6 чи 8 місяців. Після цього казав що він інженер. Нащо я відповідав, що у такому випадку я академік.
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02.04.2025 18:58 Відповісти
Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти Української мережі компаній та бізнесменів, які допомагали касапії.
Про це https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/2/7208625/ повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3544689
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02.04.2025 18:17 Відповісти
З цими зрозуміло, а кацапів не трогають?
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02.04.2025 18:31 Відповісти
Если бы санкции накладывали те кто наложил их на в конце концов на Бен Ладена и Сулеймани - этот мир бы стал куда более приятным местом.
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02.04.2025 18:30 Відповісти
если бы президентом был Рейган - не было бы касапии... путен до сих пор чюмаданчик за гкбернатором собчаком подносил
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02.04.2025 18:42 Відповісти
Такие санкции-даже не курам на смех, а шляпа какая-то
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02.04.2025 18:46 Відповісти
Санкційні імпотенти та збоченці
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03.04.2025 00:31 Відповісти
 
 