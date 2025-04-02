Постачали хуситам зброю та вкрадене українське зерно: США запровадили нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній та бізнесменів, які допомагали хуситам у Ємені отримувати озброєння та військові технології.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, санкції накладені на фізичних та юридичних осіб, які сприяли придбанню хуситами російських товарів на десятки мільйонів доларів, включаючи зброю, секретні технології та викрадене українське зерно.

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До списку обмежень потрапили два бізнесмени з Афганістану, гонконгська компанія, яка займалася перевезенням викраденого зерна, а також нинішній і колишній капітани судна - громадяни Росії.

Як зазначається, також під санкції потрапив іранський бізнесмен, що мешкає в Туреччині. Він співпрацює з фінансовим оператором хуситів Саїдом аль-Джамалем, який уже перебуває під санкціями США.

"Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

З осені 2023 року хусити регулярно атакують комерційні та військові судна в Червоному морі, заявляючи про свою підтримку палестинських угруповань. У відповідь США посилили військову кампанію проти них, збільшивши кількість ударів по позиціях хуситів у Ємені.

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