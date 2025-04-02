Постачали хуситам зброю та вкрадене українське зерно: США запровадили нові санкції проти РФ, - ЗМІ
Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній та бізнесменів, які допомагали хуситам у Ємені отримувати озброєння та військові технології.
Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, санкції накладені на фізичних та юридичних осіб, які сприяли придбанню хуситами російських товарів на десятки мільйонів доларів, включаючи зброю, секретні технології та викрадене українське зерно.
До списку обмежень потрапили два бізнесмени з Афганістану, гонконгська компанія, яка займалася перевезенням викраденого зерна, а також нинішній і колишній капітани судна - громадяни Росії.
Як зазначається, також під санкції потрапив іранський бізнесмен, що мешкає в Туреччині. Він співпрацює з фінансовим оператором хуситів Саїдом аль-Джамалем, який уже перебуває під санкціями США.
"Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
З осені 2023 року хусити регулярно атакують комерційні та військові судна в Червоному морі, заявляючи про свою підтримку палестинських угруповань. У відповідь США посилили військову кампанію проти них, збільшивши кількість ударів по позиціях хуситів у Ємені.
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Іпать-колотить санкції!
А от колотіть - це занадто уже
Це як "космос"
Про це https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/2/7208625/ повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3544689