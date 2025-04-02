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Новини Створення європейського фонду для закупівлі зброї
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Британія пропонує створити спільний фонд Європи для закупівлі та зберігання зброї, - FT

Британія пропонує створити спільний фонд Європи для закупівлі та зберігання зброї

Велика Британія розіслала європейським урядам план для країн Європи щодо створення "наднаціонального" фонду. За задумом, цей фонд має централізовано закуповувати військову техніку, накопичувати запаси зброї та сприяти фінансуванню переозброєння на континенті.

Про це пише газета Financial Times у розпорядженні якої є неофіційний документ, який склали британські урядовці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з документом, фонд міг би залучати фінансування на ринках на вигідних умовах і підтримувати витрати на оборону. План британських урядовців також передбачає  як надання кредитів на військові проєкти, так і безпосереднє придбання техніки для створення спільних стратегічних запасів.

Конкретна сума фінансування у документі не вказується, але йдеться, що в Європі існує "дефіцит оборонного фінансування", який оцінюється у "сотні мільярдів євро". Зазначається, що цей дефіцит могла б закрити ця нова установа.

Також, як пише видання, цей фонд дозволив би країнам-учасницям купувати озброєння без навантаження на національні бюджети, фінансуючи придбання коштом позик та гарантій. Потенційні закупівлі включають боєприпаси, запчастини для танків і літаків, системи ППО, вибухові речовини та транспортні засоби.

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FT зазначає, що Британія розіслала цей "неофіційний документ" по ключових європейських столицях для обговорення. Водночас зауважується, що цей документ не відображає офіційну політику уряду країни.

Видання також пише, що попри те, що запропонованаа Британією ідея дозволила б ефективніше накопичувати запаси та стандартизувати закупівлі, деякі країни Європи ставляться до неї з обережністю.

Зокрема, один  з європейських посадовців назвав цю ідею "непрактичною", оскільки її реалізація може зайняти багато часу. Інший посадовець зауважив, що ЄС вже працює над створенням оборонного фонду обсягом 150 млрд євро.

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Велика Британія (5569) зброя (7451) фонд (248)


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Фонд вже є - це заморожені гроші кремля. Годі вже бюрократичні шмарклі жувати - саме через таке чистоплюйство динозаври і вимерли.
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02.04.2025 21:03 Відповісти
Саме так: європейська оборона має носити системний характер. Це єдино правильний підхід, який дозволить захистити Європу, бо коли кожен буде копирсатися сам, то буде занадто дорого, щоб щось вийшло. А про НАТО, на жаль, можна забути. У Євровійсько запросити Україну та Молдову. Зброю купляти в Європі та Південній Кореї. Може і Японія з Канадою та Австралією долучитися.
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02.04.2025 21:10 Відповісти
Це у вас на острові зберігати, чувачки?!
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02.04.2025 21:17 Відповісти
 
 