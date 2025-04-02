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РФ витратила 200 млн євро на підкуп виборців у Молдові, - Reuters

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан

За інформацією прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана Росія витратила близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси на президентських виборах та референдумі щодо європейської інтеграції у Молдові минулого року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Агенти Кремля розпочали масову кампанію із підкупів виборців, витративши близько 200 мільйонів євро – майже 1% ВВП Молдови – з метою дестабілізації нашої країни", - сказав Речан.

Правоохоронні органи Молдови стверджують, що зусиллями із підкупу виборців керував проросійський олігарх-втікач Ілан Шор та його прихильники. Сам Шор заперечує будь-які правопорушення.

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Заява молдовського прем’єр-міністра з’явилася того ж дня, коли Велика Британія запровадила санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спробу фальсифікації референдуму у Молдові та дестабілізації демократії у країні.

Автор: 

вибори (6687) Молдова (2066) росія (65052)


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Топ коментарі
+7
Для роздумів
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02.04.2025 21:27
+3
уявіть скількі брихунам з України виділали котрі лапшили кремлю шо тут їх з хлібом і сіллю чекають...
думаєте вони десь сильно ті лапшисти поділись? та ні, сидять зарес по тих КМІСах шо рейтинги шашличному малюють та біля інших кормушок, але вже росказують які "ухилянти" "погані" бо нехочуть йти вмирати за їх уйбкв моральних.
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02.04.2025 21:30
+1
Там агентури з московії, в Молдові, як переселенці з Білорусії, усі під прикриттям! Продаються за гроші і обіцянки посад! Абхазія, Осетія, Грузія, цьому приклад!
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02.04.2025 21:35
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02.04.2025 21:27 Відповісти
уявіть скількі брихунам з України виділали котрі лапшили кремлю шо тут їх з хлібом і сіллю чекають...
думаєте вони десь сильно ті лапшисти поділись? та ні, сидять зарес по тих КМІСах шо рейтинги шашличному малюють та біля інших кормушок, але вже росказують які "ухилянти" "погані" бо нехочуть йти вмирати за їх уйбкв моральних.
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02.04.2025 21:30 Відповісти
як несподівано
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02.04.2025 21:34 Відповісти
Там агентури з московії, в Молдові, як переселенці з Білорусії, усі під прикриттям! Продаються за гроші і обіцянки посад! Абхазія, Осетія, Грузія, цьому приклад!
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02.04.2025 21:35 Відповісти
Це щоб було трохи більше 50% "правильних голосів" для )(уйлостану, на одного підкупленого виборця треба було би витратити біля 250 доларів.
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02.04.2025 21:47 Відповісти
Ле Пен дешевле оказалась, через чежско-рос. банк было выделено 9млн€ кредитов. И это только что в народ слили.
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02.04.2025 21:52 Відповісти
А скільки витратила на вибори в 2019р? А скільки витратить на майбутніх виборах в Україні, звичайно якщо вони відбудуться?
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02.04.2025 22:20 Відповісти
Міцевий Арестовіч під поганялом Рінато Усатий завадив бесарабському Остапу Шору правити бал.
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02.04.2025 22:24 Відповісти
там вистачає упоротої безкоштовної путінської вати
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02.04.2025 22:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0qgKFV1M0w0
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02.04.2025 23:12 Відповісти
Не дорого.
Менше одного Ту-22М3, що сьогодні під Іркутськом навернувся.
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02.04.2025 23:17 Відповісти
 
 