РФ витратила 200 млн євро на підкуп виборців у Молдові, - Reuters
За інформацією прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана Росія витратила близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси на президентських виборах та референдумі щодо європейської інтеграції у Молдові минулого року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Агенти Кремля розпочали масову кампанію із підкупів виборців, витративши близько 200 мільйонів євро – майже 1% ВВП Молдови – з метою дестабілізації нашої країни", - сказав Речан.
Правоохоронні органи Молдови стверджують, що зусиллями із підкупу виборців керував проросійський олігарх-втікач Ілан Шор та його прихильники. Сам Шор заперечує будь-які правопорушення.
Заява молдовського прем’єр-міністра з’явилася того ж дня, коли Велика Британія запровадила санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спробу фальсифікації референдуму у Молдові та дестабілізації демократії у країні.
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думаєте вони десь сильно ті лапшисти поділись? та ні, сидять зарес по тих КМІСах шо рейтинги шашличному малюють та біля інших кормушок, але вже росказують які "ухилянти" "погані" бо нехочуть йти вмирати за їх уйбкв моральних.
Менше одного Ту-22М3, що сьогодні під Іркутськом навернувся.