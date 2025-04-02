РФ витратила 200 млн євро на підкуп виборців у Молдові, - Reuters

За інформацією прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана Росія витратила близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси на президентських виборах та референдумі щодо європейської інтеграції у Молдові минулого року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Агенти Кремля розпочали масову кампанію із підкупів виборців, витративши близько 200 мільйонів євро – майже 1% ВВП Молдови – з метою дестабілізації нашої країни", - сказав Речан.

Правоохоронні органи Молдови стверджують, що зусиллями із підкупу виборців керував проросійський олігарх-втікач Ілан Шор та його прихильники. Сам Шор заперечує будь-які правопорушення.

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Заява молдовського прем’єр-міністра з’явилася того ж дня, коли Велика Британія запровадила санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спробу фальсифікації референдуму у Молдові та дестабілізації демократії у країні.