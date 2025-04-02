Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині розпочнеться 24 квітня

Ексгумація жертв Волинської трагедії в селі Садове Тернопільської області (колишня назва - Пужники) розпочнеться 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ексгумаційні роботи у Пужниках розпочнуть 24 квітня. Попередньо плануємо, що розкопки триватимуть близько трьох тижнів. Ексгумовані останки після дослідження перепоховають на кладовищі у Пужниках. Орієнтовно це відбудеться у серпні цього року", - розповіла керівниця української команди, яка проводитиме ексгумацію, археологиня Аліна Харламова.

На Тернопільщині вже побували представники польської та української команд, які проводитимуть ексгумацію, аби узгодити усі технічні деталі майбутніх робіт. У Пужниках розгорнуть наметове містечко та привезуть необхідне обладнання для дослідження останків.

"Спершу ми вручну будемо знімати верхній шах ґрунту поблизу знайденого масового поховання товщиною приблизно 20 см, адже нам потрібно простежити контури цієї ями. Після цього будемо розчищати останки. Швидше за все, тіла були складені кількома шарами. Почергово будемо їх знімати, фотографуючи всі деталі, і вже далі з кістяками працюватимуть антропологи та генетики, - розповідає науковиця.

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За її словами, історичні документи свідчать, що у Пужниках загинули 79 людей. Однак, скільки саме останків у масовому похованні – не відомо. Імовірно, була ще одна яма, куди поховали загиблих. Це з’ясовуватимуть у процесі.

Частину досліджень останків проводитимуть на місці. Далі роботу продовжать на території монастиря у Язлівці, приміщення якого погодилися надати вченим. Під час дослідження польські фахівці скануватимуть всі черепи та завдяки новітнім технологіям відтворять обличчя загиблих.

"Польські науковці відібрали зразки ДНК у родичів загиблих жителів Пужників. Також будуть відбирати ДНК у знайдених кістяків і в такий спосіб намагатимуться їх ідентифікувати", - пояснила Харламова.

Українська команда, яка братиме участь у розкопках також вже сформована. Це семеро фахівців, які представляють "Спеціалізовану установу "Волинські старожитності".

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