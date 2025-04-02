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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині розпочнеться 24 квітня

ексгумація на Тернопільщіні

Ексгумація жертв Волинської трагедії в селі Садове Тернопільської області (колишня назва - Пужники) розпочнеться 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ексгумаційні роботи у Пужниках розпочнуть 24 квітня. Попередньо плануємо, що розкопки триватимуть близько трьох тижнів. Ексгумовані останки після дослідження перепоховають на кладовищі у Пужниках. Орієнтовно це відбудеться у серпні цього року", - розповіла керівниця української команди, яка проводитиме ексгумацію, археологиня Аліна Харламова.

На Тернопільщині вже побували представники польської та української команд, які проводитимуть ексгумацію, аби узгодити усі технічні деталі майбутніх робіт. У Пужниках розгорнуть наметове містечко та привезуть необхідне обладнання для дослідження останків.

"Спершу ми вручну будемо знімати верхній шах ґрунту поблизу знайденого масового поховання товщиною приблизно 20 см, адже нам потрібно простежити контури цієї ями. Після цього будемо розчищати останки. Швидше за все, тіла були складені кількома шарами. Почергово будемо їх знімати, фотографуючи всі деталі, і вже далі з кістяками працюватимуть антропологи та генетики, - розповідає науковиця.

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За її словами, історичні документи свідчать, що у Пужниках загинули 79 людей. Однак, скільки саме останків у масовому похованні – не відомо. Імовірно, була ще одна яма, куди поховали загиблих. Це з’ясовуватимуть у процесі.

Частину досліджень останків проводитимуть на місці. Далі роботу продовжать на території монастиря у Язлівці, приміщення якого погодилися надати вченим. Під час дослідження польські фахівці скануватимуть всі черепи та завдяки новітнім технологіям відтворять обличчя загиблих.

"Польські науковці відібрали зразки ДНК у родичів загиблих жителів Пужників. Також будуть відбирати ДНК у знайдених кістяків і в такий спосіб намагатимуться їх ідентифікувати", - пояснила Харламова.

Українська команда, яка братиме участь у розкопках також вже сформована. Це семеро фахівців, які представляють "Спеціалізовану установу "Волинські старожитності".

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Автор: 

ексгумація (141) Волинська трагедія (130) Тернопільська область (586) Чортківський район (1) Садове (1)


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Топ коментарі
+9
Викопати для того щоб знову закопати. Геніально. Головне процес.
Головне НАВІЩО? Щоб відшукати родичів які загиблих навіть не знають, бо ті хто їх знав давно вже померли від старості.
Пошукайте ще рештки тих поляків, які загинули за часів Богдана Хмельницького.
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02.04.2025 23:49
+8
До речі, в Харкові совєти теж розстрілювали польських офіцерів.
Чому тільки про Волинь такий галас? Про Харків мовчать. Поїдьте в Харків, - попробуйте там розкопки робити. Чомусь їх не тягне туди, - під кацапські шахеди...
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02.04.2025 23:54
+7
'Польща в 1919 році, не маючи жодного міжнародного мандату, анексувала Волинь. Мовляв, це наші колись історичні території і байдуже, що тільки 10% поляків на тій Волині на той момент жило.
Серед інших причин польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни - асиміляційна політика і абсолютно жахлива національна політика міжвоєнної Польщі щодо національних меншин.
Проблема полягає в тому, що повноцінного професійного дослідження, до методології якого в істориків немає питань, до сьогодні немає. І коли в 2016 році Сейм Польщі проголосував, що 100 тисяч поляків було вбито на Волині, Галичині, Підляшші, то це викликало обурення в істориків. Бо ключова проблема в тому, що історичні факти встановлюються історичними дослідженнями, а не голосуванням у парламенті."

Tреба дійти до формули, якої колись дійшли між собою поляки і німці - «пробачаємо і просимо прощення».
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02.04.2025 23:43
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Волинська трагедія на Тернопільщині.
А ще була Волинська трагедія на Смоленщині, - в Катині. Але про Катинь майже не згадують. Бо там кацапи гімна на морду накидають.

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02.04.2025 23:42 Відповісти
До речі, в Харкові совєти теж розстрілювали польських офіцерів.
Чому тільки про Волинь такий галас? Про Харків мовчать. Поїдьте в Харків, - попробуйте там розкопки робити. Чомусь їх не тягне туди, - під кацапські шахеди...
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02.04.2025 23:54 Відповісти
"Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки."
(русская народная)
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03.04.2025 07:33 Відповісти
'Польща в 1919 році, не маючи жодного міжнародного мандату, анексувала Волинь. Мовляв, це наші колись історичні території і байдуже, що тільки 10% поляків на тій Волині на той момент жило.
Серед інших причин польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни - асиміляційна політика і абсолютно жахлива національна політика міжвоєнної Польщі щодо національних меншин.
Проблема полягає в тому, що повноцінного професійного дослідження, до методології якого в істориків немає питань, до сьогодні немає. І коли в 2016 році Сейм Польщі проголосував, що 100 тисяч поляків було вбито на Волині, Галичині, Підляшші, то це викликало обурення в істориків. Бо ключова проблема в тому, що історичні факти встановлюються історичними дослідженнями, а не голосуванням у парламенті."

Tреба дійти до формули, якої колись дійшли між собою поляки і німці - «пробачаємо і просимо прощення».
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02.04.2025 23:43 Відповісти
Радіо Свобода

До тих пір, поки з польського боку буде зберігатися велика спокуса інструменталізувати Волинську трагедію в політичних інтересах, дуже складно вести будь-який діалог. Діалог передбачає вміння чути іншу сторону. Ідея діалогу полягає в тому, щоб почути позицію іншої сторони.

Сума монологів не є діалогом. Просто дві сторони не чують одне одного - от і все. Тому до тих пір, поки польська сторона не навчиться чути іншу сторону, боюся, діла не буде.
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02.04.2025 23:46 Відповісти
Викопати для того щоб знову закопати. Геніально. Головне процес.
Головне НАВІЩО? Щоб відшукати родичів які загиблих навіть не знають, бо ті хто їх знав давно вже померли від старості.
Пошукайте ще рештки тих поляків, які загинули за часів Богдана Хмельницького.
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02.04.2025 23:49 Відповісти
Вислів "Гроби поваплені" чув? Оце воно і є...
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03.04.2025 01:10 Відповісти
В когось війна, а в когось лише думки про події ледь не столітньої давнини. Чи точніше - думки про політичну кар'єру у власній країні, стоячи на столітніх могилах, і спокійно спостерігаючи за сьогоднішнім геноцидом.
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02.04.2025 23:51 Відповісти
не їх же геноцид....
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03.04.2025 02:10 Відповісти
некрасиво зі сторони поляків цим зараз займатись
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03.04.2025 00:13 Відповісти
Сподіваємося, що оті «фермери», не блокуватимуть дороги для роботи в Україні??
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03.04.2025 00:15 Відповісти
В апреле 2010 Путлер взорвал, предварительно начиненный кацапами взрывчаткой польский правительственный самолет.
Убил президента и 96 военных, политических, общественных и религиозных деятелей Польши.
Почему то поляки не предъявляют ни каких претензий, ведь Путлер сказал, что самолет ударился об берёзу !!!
А вот устраивать пляски на древних могилах и костях жертв красно-коричневых людоедов, в разгар жестокой войны это жизненно важно.

"Добрый друг, во имя Иисуса,
не извлекай праха, погребенного здесь.
Да благословен будет тот, кто не тронет эти камни,
и да будет проклят тот, кто потревожит эти кости."
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03.04.2025 08:10 Відповісти
што? Волынская резня? Це ж було😜
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03.04.2025 10:46 Відповісти
 
 