У Куп’янську майже постійно відбувається "сафарі" росіян на цивільних, - голова МВА Беседін

Російські загарбники у Куп'янську "полюють" на цивільних, карети швидкої допомоги, спецтранспорт. Також завдає ударів по автомобілях, які здійснюють підвіз води

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог полює дронами не лише автобуси, а і машини, які доставляють воду, медиків та енергетиків. Росіяни постійно руйнують інфраструктуру, в тому числі критичну. Підвезення води здійснюється постійно в Куп’янську. Бо частково є централізоване водопостачання, частково по графіку, частково підвезення. Ворог б’є і по транспорту, який підвозить воду", – зазначив Беседін.

Він продовжив, що внаслідок цього, припинили маршрут "Куп’янськ-Харків".

"Це сполучення з обласним центром автобусом. Для того, щоб не наражати на небезпеку. Але запустили соціальний маршрут для людей, яким можна виїхати. Це Куп’янськ з найближчим містом, яке більш безпечне", - додав Беседін.

За його даними, в Куп’янську залишаються 2890 людей. У місті працюють лікарні, аптека, комунальники, енергетики, газовики та структурні підрозділи Куп’янської міськради.

Однак Беседін закликає евакуюватися. Каже: ситуація із цим важка.

"Особливо це стосується людей похилого віку, які все життя прожили в громаді, на своїй вулиці, в своєму будинку. Але, ми постійно наголошуємо, що життя і здоров’я ніхто не компенсує. Це найголовніше", - підкреслив Беседін.

Обстріли Куп'янської громади

За березень ворог завдав понад 4 500 ударів по Купʼянській громаді. Ворог застосовував усі наявні види озброєння, в тому числі 81 КАБ.

"Невеличка статистика. Березень місяць, понад 4,5 тисячі ударів по території громади з усього виду озброєння, 81 керована авіабомба. На жаль, 31 цивільний мешканець з Куп'янська зазнали поранень різного ступеня важкості. Чотири наших мешканців загинули. Це жахи, ті жахи, з якими ми стикаємося, і це наша реальність", - підкреслив очільник місцевої МВА.

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