Росія продовжує морську торгівлю, вивозячи викрадене зерно та нафту, - Плетенчук

РФ продовжує здійснювати цивільне судноплавство практично в повному обсязі, не зважаючи на війну та міжнародні санкції.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія активно експортує нафтопродукти, використовуючи порти у східній частині Чорного моря, на Азові та навіть термінали на річці Волга.

"Так само (йдеться про - ред.) термінали в інших портах, у східній частині Чорного моря, тобто, у східному узбережжі. Так само і на Азові. Це, звісно, і збіжжя російського виробництва, і те, яке вони вивозять з окупованих територій, це і метал, який вони грабують на окупованих територіях", - зазначив Плетенчук.

ВМС зафіксували, що іноземні судна періодично заходять у кримські порти, вимикаючи системи ідентифікації, щоб приховати свою присутність.

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