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Новини Обхід санкцій
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Росія продовжує морську торгівлю, вивозячи викрадене зерно та нафту, - Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

РФ продовжує здійснювати цивільне судноплавство практично в повному обсязі, не зважаючи на війну та міжнародні санкції.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За його словами, Росія активно експортує нафтопродукти, використовуючи порти у східній частині Чорного моря, на Азові та навіть термінали на річці Волга. 

"Так само (йдеться про - ред.) термінали в інших портах, у східній частині Чорного моря, тобто, у східному узбережжі. Так само і на Азові. Це, звісно, і збіжжя російського виробництва, і те, яке вони вивозять з окупованих територій, це і метал, який вони грабують на окупованих територіях", - зазначив Плетенчук.

ВМС зафіксували, що іноземні судна періодично заходять у кримські порти, вимикаючи системи ідентифікації, щоб приховати свою присутність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Україна та РФ домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі та припинення ударів по енергоінфраструктурі, - Білий дім

Автор: 

ВМС (1382) росія (65052) судноплавство (143) Плетенчук Дмитро (171)


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ви ж самі сказали, що морського перемир'я немає
що або хто заважає із терористами та їх посіпаками поводитися саме як із небезпечними терористами?

https://censor.net/ua/news/3544357/morske-peremyr-ya-sche-ne-pratsyuye-u-vms-poyasnyly-chomu
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03.04.2025 11:11 Відповісти
І **** жалуеться.. роби шось.. Мордатий.
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03.04.2025 11:22 Відповісти
Якщо 1-2 пустих корита притопити морськими дрогами, ніхто не буде займати в російські порти.
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03.04.2025 11:55 Відповісти
Заборони!
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03.04.2025 12:08 Відповісти
Чого скиглиш? Хто тобі заважає їх топити?
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03.04.2025 12:32 Відповісти
Але вони під захистом ОПи.
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03.04.2025 13:41 Відповісти
 
 