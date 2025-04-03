Окупанти намагаються перетнути трасу "Покровськ - Костянтинівка", ситуація небезпечна, - ОСУВ "Хортиця"
Російські війська змістили фокус уваги на схід від Покровська, зокрема на трасу "Покровськ - Костянтинівка", де вони намагаються прориватися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Вона (ситуація. - Ред.) є небезпечною, вони намагаються її (трасу "Покровськ - Костянтинівка". - Ред.) перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку", - зауважив він.
Трегубов зазначив, що якщо раніше більш активно спостерігалися спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста.
"На трасу "Покровськ - Костянтинівка", яка трішки далі від міста, принаймні та її ділянка (десь посередині між Покровськом, Мирноградом і Костянтинівкою), на якій вони намагаються прориватися", - розповів речник.
За його словами, нині українські війська роблять все, щоб стримати окупантів.
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Тепер я тут прокурор, так.
Мабуть, Оманські забороняють??