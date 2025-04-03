Окупанти намагаються перетнути трасу "Покровськ - Костянтинівка", ситуація небезпечна, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська змістили фокус уваги на схід від Покровська, зокрема на трасу "Покровськ - Костянтинівка", де вони намагаються прориватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Вона (ситуація. - Ред.) є небезпечною, вони намагаються її (трасу "Покровськ - Костянтинівка". - Ред.) перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку", - зауважив він.

Трегубов зазначив, що якщо раніше більш активно спостерігалися спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста.

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"На трасу "Покровськ - Костянтинівка", яка трішки далі від міста, принаймні та її ділянка (десь посередині між Покровськом, Мирноградом і Костянтинівкою), на якій вони намагаються прориватися", - розповів речник.

За його словами, нині українські війська роблять все, щоб стримати окупантів.

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