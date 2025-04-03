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Новини
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Окупанти намагаються перетнути трасу "Покровськ - Костянтинівка", ситуація небезпечна, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація навколо траси Покровськ - Костянтинівка

Російські війська змістили фокус уваги на схід від Покровська, зокрема на трасу "Покровськ - Костянтинівка", де вони намагаються прориватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Вона (ситуація. - Ред.) є небезпечною, вони намагаються її (трасу "Покровськ - Костянтинівка". - Ред.) перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку", - зауважив він.

Трегубов зазначив, що якщо раніше більш активно спостерігалися спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста.

Також читайте: Ситуація навколо Покровська залишається напруженою. Ворог, як і раніше, намагається перерізати логістичні шляхи, - ОСУВ "Хортиця"

"На трасу "Покровськ - Костянтинівка", яка трішки далі від міста, принаймні та її ділянка (десь посередині між Покровськом, Мирноградом і Костянтинівкою), на якій вони намагаються прориватися", - розповів речник.

За його словами, нині українські війська роблять все, щоб стримати окупантів.

Також читайте: Окупантам не вдалося взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (355) Донецька область (8401) Покровськ (618) Покровський район (539) Костянтинівка (19)


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Топ коментарі
+6
Так что,полицаев,прокуроров,податкивцев,таможенников и клоунов квартала уже пора отвезти на фронт или подождете когда враг подойдет к Буковелю?
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03.04.2025 14:45
+3
Брехал твой вонючий пианист когда говорил - "жрите шашлык войны не будет,русские тоже люди они не нападут".
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03.04.2025 15:04
+2
Десь там, мабуть, уже на підході, і резерви з яценюком, гройсманом, гончаруком, бакановим, резніковим, і ще сотнями осіб, з їх оточення та держСекретарів, аж до 2022 року, коли вони воссідали, в Урядовому кварталі!?!? За посади вони МОЦНО трималися, до останнього, а ось, щоб Захищати Україну ???
Мабуть, Оманські забороняють??
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03.04.2025 15:09
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Так что,полицаев,прокуроров,податкивцев,таможенников и клоунов квартала уже пора отвезти на фронт или подождете когда враг подойдет к Буковелю?
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03.04.2025 14:45 Відповісти
Цей комент не можна назвати чудєсним, тому що в ньому не згадані нижчі касти.
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03.04.2025 14:55 Відповісти
Они все на фронте.
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03.04.2025 15:00 Відповісти
Ви брешете.
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03.04.2025 15:01 Відповісти
Брехал твой вонючий пианист когда говорил - "жрите шашлык войны не будет,русские тоже люди они не нападут".
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03.04.2025 15:04 Відповісти
Зараз не про зєлю мова йде, тому не переводьте стрілки, товаріщ подозрєваємий.
Тепер я тут прокурор, так.
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03.04.2025 15:06 Відповісти
Хахаха,ты кусок квартального дерьма,шестерка козыря,а я обвинитель,внимательно прочитай мой главный коммент,а потом свой с которым ты подленько под него подлез - я обвиняю,ты,агент козыря,пытаешься выкручиваться.
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03.04.2025 15:18 Відповісти
Не погіршуйте своє становище порушенням загальноприйнятих моральних та етичних норм (у вигляді особистих образ на адресу відвідувачів ресурсу, примітка 2 Правил форуму), а відповідайте за суттю справи: чим ви підтвердите своє твердження, що представники "нижчих каст" (тобто які не відносяться до полицаев,прокуроров,податкивцев,таможенников и клоунов квартала) зараз все на фронте?
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03.04.2025 15:23 Відповісти
Десь там, мабуть, уже на підході, і резерви з яценюком, гройсманом, гончаруком, бакановим, резніковим, і ще сотнями осіб, з їх оточення та держСекретарів, аж до 2022 року, коли вони воссідали, в Урядовому кварталі!?!? За посади вони МОЦНО трималися, до останнього, а ось, щоб Захищати Україну ???
Мабуть, Оманські забороняють??
показати весь коментар
03.04.2025 15:09 Відповісти
 
 