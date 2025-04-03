Через наказ Мінрозвитку постраждалі маріупольці не можуть отримати соцдопомогу, - "азовець" Андрющенко (Дипломат)

Міністерство розвитку громад та територій видало наказ, згідно з яким дату початку окупації Маріуполя визначено 5 березням 2022 року. Це не дозволяє постраждалим внаслідок обстрілів РФ після цієї дати отримати соціальну допомогу та інвалідність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер управління бригади "Азов" НГУ Дмитро Андрющенко (Дипломат).

"Якесь ссане Міністерство розвитку громад та територій України офіційно! видало документ яким затвердило дату остаточної окупації міста Маріуполь та Маріупольського району 05 березня 2022 року. Замість 20 травня 2022 року, коли останній боєць гарнізону Маріуполь виконав Наказ і припинив оборону міста. Я сам особисто виходив одним з останніх, вже десь після обіду 20 травня!" - зазначив він.

За словами "азовця", цивільні, які дістали поранення під час бомбардування Драмтеатру та пологового будинку військами РФ, отримали відмову в наданні соціальної допомоги та відмову у наданні статусу набуття інвалідності під час ведення бойових дій.

Все через те, що Міністерство вказало, що з 5 березня 2022 року бойових дій у Маріуполі не велося.

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На сайті ВР оприлюднено наказ Міністерства розвитку громад та територій "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією".

Набув чинності наказ 20 березня 2025 року.





Як відомо, 9 березня 2022 року російські загарбники вдарили по пологовому будинку в Маріуполі, внаслідок чого загинули 3 людини (зокрема вагітна жінка та дитина).

А 16 березня 2022 року війська РФ обстріляли Драматичний театр в місті. За різними оцінками, внаслідок бомбардування загинули від 300 до 600 людей.

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